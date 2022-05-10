Тысячи волгоградцев приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Жители города-героя прошли колонной от Дома Павлова до подножия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

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В акции поучаствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Андрей Бочаров в колонне «Бессмертного полка»

«Мы гордимся, что являемся потомками поколения победителей. И уверен, что потомки поколения победителей выполнят все поставленные задачи по наведению порядка, специальной операции — приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — отметил перед началом шествия колонны губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Над колонной пролет совершили два самолета с изображениями президента РФ и георгиевской ленты на борту.

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Как сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области, с каждым годом число участников «Бессмертного полка» в Волгограде растет — начав с 10 тысяч в 2015 году, в 2019-м в одном строю со своими героями прошли уже 65 тысяч человек.

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации волгоградцы впервые за два года вышли на улицы города-героя с портретами своих родных, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.