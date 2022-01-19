Окунулись в купели и согрелись у костра с чашкой чая — так встретили Крещение Господне жители станицы Слащевская Волгоградской области. Зачем нужно совершать омовения в ледяных водах реки Хопер и какие ещё есть крещенские традиции, станичники рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Куликов ИА REGNUM Праздник Крещения Господня в станице Слащевская Волгоградской области

Ночь на Крещение на Хопре выдалась тихой и теплой. Ветра не было, легкий мороз. На берегу собрались около 50 человек — жители станицы Слащевская и хуторов поблизости. Возле купели в виде прямоугольника, выдолбленной во льду, шли последние приготовления перед службой водоосвящения. Сотрудники МЧС проверяли, не замерзла ли иордань, кто-то из станичников налаживал освещение, провода протянули от близлежащих домов прямо к проруби. Рядом дежурили медики и местные власти.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка купели на Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM Православные верующие приехали на Хопер с разных уголков

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка купели на Хопре

Станица Слащевская находится в 250 км от Волгограда. Село небольшое, здесь живёт всего 600 человек, и практически вся общественная, культурная и, конечно, духовная жизнь строится вокруг местного храма, который стоит на высоком берегу реки Хопёр. О его настоятеле отце Александре Никитине станичники отзываются только добрым словом. Он возглавил приход больше десяти лет назад, и, как признаются местные жители, с тех пор многое изменилось. Батюшка возрождает казачьи традиции, организует праздники в станице с джигитовкой, рубкой лозы, стрельбой из лука.

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничная служба

«Поэтому куда ехать на Крещение, у нас вопрос даже не стоит. Мы каждый год приезжаем в Слащевскую, участвуем в службе, некоторые члены семьи совершают омовения. Отец Александр проводит прекрасную службу и вообще всё отлично организовывает», — рассказывает жительница станицы Кумылженская Наталья Михайловна.

И словно в подтверждение её слов, на берегу появился отец Александр с самоваром: будет чай на травах с медом, чтобы верующие смогли согреться после омовения.

Александр Куликов ИА REGNUM Самовар для приготовления горячего чая

Ровно в полночь батюшка начал водоосвятительный молебен, в конце которого он окропил людей освященной водой из купели. Затем он зачерпнул обычным 12-летровым ведром еще воды и начал из него поливать тех, кто стоял на берегу. Раздались вопли и визги, но никто не возмущался. Наоборот, это вызвало только добрый смех.

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр окропляет святой водой всех присутствующих

По словам отца Александра, до пандемии на Крещение собирались до 200 человек, но сейчас из-за ограничений количество снизилось. Да и многие станичники, переболев ковидом, пока не рискуют заходить в воду. Вот и сегодня в купель вошли меньше половины из тех, кто присутствовал на молебне. Многие пришли набрать освященной воды из иордани.

Александр Куликов ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на реке Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

«Господи, помилуй! Прости все мои прегрешения», — с такими словами окунулась в воду девушка по имени Ольга. Трижды она скрылась под водой, произнося шепотом молитву. Во время омовения ее, как и других верующих, за ремни удерживают спасатели, чтобы течением не унесло под лед. После купания Ольга сразу пошла к костру, где ей налили чаю из самовара.

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

Александр Куликов ИА REGNUM После купания верующие согрелись у костра с чашкой горячего чая

«Окунулась, и сразу хорошо стало на душе. Такое умиротворение. Зачем купаюсь в ледяной воде? Чтобы дух и тело окрепли. Раньше не особенно верила в чудодейственность освященной воды, но в этом году однажды мой ребенок много и долго плакал, и свекровь умыла дочку ею, и, не поверите, она тут же успокоилась», — рассказывает девушка.

Александр Куликов ИА REGNUM Крещенские купания на Хопре

На Крещение, как рассказали местные жители, не только вода обладает особыми свойствами. Некоторые в эту ночь гадают.

Александр Куликов ИА REGNUM После купания люди согревались у костра

Александр Куликов ИА REGNUM После купания люди согревались у костра

Александр Куликов ИА REGNUM После купания люди согревались у костра

«Моя мама приносила петушка в дом и клала перед ним деньги, зерно и кольцо. И что он выберет, то и выпадет в этом году тебе — богатство, урожай или замуж выйдешь. В тот год он выбрал деньги, не помню про богатство, но замуж тогда мы с сестрой не вышли», — рассказала Елизавета Ивановна.

Александр Куликов ИА REGNUM Купель на Хопре

Купания в иордане длились чуть более часа, а наутро к купели за освященной водой потянулись станичники с ведрами, бутылями, некоторые даже на санях.

Александр Куликов ИА REGNUM Утром к купели за освященной водой потянулись местные жители

Александр Куликов ИА REGNUM Утром к купели за освященной водой потянулись местные жители

Александр Куликов ИА REGNUM Наталья набирает себе немного воды из купели

Александр Куликов ИА REGNUM Наталья пробует освящённую воду из купели

Александр Куликов ИА REGNUM Сергей и Наталья Левченко

А пожилые супруги Сергей и Наталья Левченко набрали всего пару бутылок. Говорят, что больше и не надо, ведь нужна всего одна капля из иордани, чтобы и другую воду сделать особенной.