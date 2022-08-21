В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр.
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде, участники соревновались в скорости прохождения трассы и выполнении различных инженерных задач на питстопах (инженерных площадках).
Александр Куликов ИА REGNUM
Перед началом заездов
Александр Куликов ИА REGNUM
Старт заезда
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
В конкурсе была задействована тяжелая гусеничная техника: машины для отрывки котлована МДК-3, инженерные машины разграждения ИМР-3М, плавающие транспортеры средние ПТС-2, установки разминирования УР-77 и гусеничные минные заградители ГМЗ-3. Экипажи преодолели более 25 препятствий на время на трассе протяжённостью более 2 км.
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Команда Узбекистана
Александр Куликов ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов ИА REGNUM
В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя
Александр Куликов ИА REGNUM
Тушение пожара
Александр Куликов ИА REGNUM
Тушение пожара
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Команда Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр, одержала победу в финале состязания.
Александр Куликов ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов ИА REGNUM
Российский экипаж после завершения заезда
Александр Куликов ИА REGNUM
Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Серебро поделили команды из Белоруссии и Узбекистана. Бронза досталась команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.
Александр Куликов ИА REGNUM
Команда из Лаоса
Александр Куликов ИА REGNUM
Участники конкурса после прохождения заезда
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»