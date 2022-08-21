В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр.

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Мотокросс на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Мотокросс на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Мотокросс на полигоне «Волжский»

В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде, участники соревновались в скорости прохождения трассы и выполнении различных инженерных задач на питстопах (инженерных площадках).

Александр Куликов ИА REGNUM Перед началом заездов

Александр Куликов ИА REGNUM Старт заезда

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

В конкурсе была задействована тяжелая гусеничная техника: машины для отрывки котлована МДК-3, инженерные машины разграждения ИМР-3М, плавающие транспортеры средние ПТС-2, установки разминирования УР-77 и гусеничные минные заградители ГМЗ-3. Экипажи преодолели более 25 препятствий на время на трассе протяжённостью более 2 км.

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Команда Узбекистана

Александр Куликов ИА REGNUM Российский экипаж инженерных войск

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий

Александр Куликов ИА REGNUM В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя

Александр Куликов ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Куликов ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Команда Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр, одержала победу в финале состязания.

Александр Куликов ИА REGNUM Российский экипаж инженерных войск

Александр Куликов ИА REGNUM Российский экипаж инженерных войск

Александр Куликов ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»

Александр Куликов ИА REGNUM Российский экипаж после завершения заезда

Александр Куликов ИА REGNUM Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»

Серебро поделили команды из Белоруссии и Узбекистана. Бронза досталась команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Команда из Лаоса

Александр Куликов ИА REGNUM Участники конкурса после прохождения заезда

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»