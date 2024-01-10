Олеся Орленко
Последние публикации
Открытый гей, клон и аватар. Что известно о новом премьер-министре Франции
2024 год во Франции начался с отставки главы правительства Элизабет Борн и назначения премьер-министром Габриэля Атталя. Сама смена как таковая была ожидаема и обсуждалась на протяжении практически всего 2023 г. Однако кандидатура уже теперь бывшего министра образования была ещё несколькими...
10 января 2024
Новый закон об иммиграции ведет Францию к взрыву
11 декабря нижняя палата французского парламента отказалась рассматривать текст нового закона об иммиграции. Предложение вынести отказ в рассмотрении было внесено парламентской группой «зелёных» и поддержано представителями левого лагеря, «Национальным объединением» и, неожиданно, значительной...
15 декабря 2023
Убийство подростка мигрантами: политики удерживают французов от самосуда
Убийство подростка в провинциальном городке спровоцировало во Франции нешуточные страсти. Виной всему — национальность предполагаемых убийц. И хотя подобные преступления происходят во Франции с пугающей регулярностью, произошедшее вызвало сильный резонанс как в обществе, переживающем сложные...
29 ноября 2023
Поражения в Африке Макрон намерен компенсировать в Казахстане и Узбекистане
1 и 2 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в Казахстан и Узбекистан. Эти бывшие республики СССР играют для Франции важнейшую роль в свете провала её политики в странах Африки. Президента Франции сопровождала внушительная делегация из глав крупнейших французских компаний и...
3 ноября 2023
Франко-немецкий план реформы ЕС: кастовая система и вассальная верность США
Министерства по европейским делам Франции и Германии 19 сентября официально получили заказанный этими ведомствами ранее доклад о перспективах расширения Европейского союза. Эта новость широко обсуждается французскими СМИ, стремящимися несколько примитивно показать единую Европу оплотом сил добра...
20 сентября 2023
Конец Французской Африки. Кто займет место Макрона на Черном континенте
«Эпоха «Французской Африки» закончена, я подтверждаю это», — заявил президент Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Le Point, опубликованном 23 августа 2023 г. Этими словами лидер Франции констатировал существующую уже много лет реальность, которую он сам, однако, пытался отрицать ещё...
28 августа 2023
«Нам нужны русские, и мы нужны им». Саркози обвинили в симпатии к России
16 августа в газете Le Figaro вышло интервью с бывшим президентом Франции Николя Саркози по случаю публикации его книги «Время сражений». Его высказывания по поводу отношений с Россией и текущего конфликта на Украине взорвали франкоязычные СМИ. Многочисленные судебные дела, в которых он фигурировал...
19 августа 2023
«Это уже слишком!» Макрон был в ярости, узнав о перевороте в Нигере
Произошедший в Республике Нигер государственный переворот не является новым событием в регионе Сахель. Однако он стал одной из самых обсуждаемых тем в мире и во Франции по нескольким причинам. Во-первых, случился он в самое неудобное время, когда практически все крупные действующие лица западной...
10 августа 2023
«Крушение суверенитета». Американка чуть не стала крупным еврочиновником
Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер была вынуждена держать ответ перед Европейским парламентом по весьма деликатному делу. Выяснилось, что конкурс на должность главного экономиста ведомства выиграла гражданка США, родившаяся, учившаяся и сделавшая себе карьеру в Штатах...
23 июля 2023
Франция и США поменялись местами в отношении членства Украины в НАТО
11–12 июля в столицы Литвы Вильнюсе проходит очередной саммит Североатлантического альянса. «Судьбоносный», по мнению некоторых западных наблюдателей, антироссийский, по словам других экспертов. Казалось бы, значение мероприятия состоит в том, что на нём должны открыто объявить решение по поводу...
12 июля 2023
«Заукраинская» обработка французов начала давать сбои
Начавшееся контрнаступление ВСУ создало для западной прессы множество неудобных ситуаций, к которым приходится адаптировать публикации. Непонятная ситуация с началом боевых действий и отказ признавать их контрнаступлением не соответствовали громким заявлениям Владимира Зеленского о полной...
18 июня 2023
Запад исключает Россию из исторической памяти о победе над фашизмом
Памятные мероприятия во Франции по случаю 79-й годовщины высадки десанта союзников в Нормандии прошли с большим размахом. В город Кольвиль-Монтгомери на побережье Нормандии приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Элизабет Борн и министр вооружённых сил Себастьян Лекорню...
9 июня 2023
«Перестань разглагольствовать». Макрон плодит мирные инициативы без России
Обеспечение европейской безопасности было одной из основных идей, которую президент Франции Эммануэль Макрон пытался продвигать на протяжении своего предыдущего срока. Однако в последнее время эта актуальная тема ставится в прямую зависимость исключительно от военной победы Украины и расширения...
4 июня 2023
С чем Зеленский уехал из Парижа
Париж, куда президент Украины Владимир Зеленский прибыл вечером 14 мая, стал одной из точек его очередного европейского турне. В ходе перемещений по Италии, Германии, Франции и Великобритании украинский лидер намерен снова заручиться обещаниями европейских политиков о поддержке. В свою очередь...
16 мая 2023
«Приверженность мифам». Как французы оправдывают украинских националистов
Накануне годовщины капитуляции нацистской Германии и празднования Дня Победы 9 мая во французской прессе появились несколько статей, посвященных украинским солдатам и награждённым «героями» гражданским. Она из целей — оживить созданный западными СМИ образ сражающейся Украины, который оправдывает...
8 мая 2023
Заморские сепаратисты. Франция теряет осколки империи
30 апреля во Французской Полинезии прошёл второй тур парламентских выборов. 44,3% голосов получила партия Tavini huiraatira, объединяющая сторонников независимости этого региона, который на данный момент имеет статус заморской территории Французской Республики. Это открывает перед полинезийцами...
3 мая 2023
В поисках «кремлёвской сети». Французы присоединились к поиску шпионов
После начала СВО по всей Европе поднялась волна выявления и высылки «пророссийских агентов». Однако процесс этот возник не в прошлом году. Выискивать российских шпионов, закрывая при этом глаза на свободу действия спецслужб других стран, уже давно стало трендом для определённой категории...
28 апреля 2023
«Защищая Европу от азиатских орд». Французские ультраправые на службе в ВСУ
22 апреля в Париже на автодорожном вокзале Берси арестовали двух французов, возвращавшихся после «волонтёрской службы» в составе украинской армии. Помимо того, что оба они давно состояли в списках спецслужб за экстремизм, при них ещё нашли компоненты для вооружения, запрещённого к владению...
25 апреля 2023
Макрон расплачивается за желание «быть союзником, но не вассалом»
Мир поразили заявления Эммануэля Макрона по поводу Тайваня, а также о необходимости ведения независимой от США европейской политики. Америка задаётся вопросом, выражает ли таким образом Франция позицию Евросоюза? В России и во многих других странах гадают, означает ли это реальную смену...
17 апреля 2023
Макрон не смог добиться от Китая осуждения действий России
О намерениях Эммануэля Макрона нанести визит в Китай объявили в конце февраля. Многие представители политических кругов Франции возлагали надежду на эту поездку. Однако по факту «жёсткий», как обещала администрация Макрона, разговор с китайским коллегой обернулся слабыми, если не сказать ничтожными...
7 апреля 2023