21 ноября по обвинению в шпионаже французская контрразведка DGSI арестовала четырех человек. Имена двоих из них довольно известны.

Иван Шилов ИА Регнум

Это основатель организации SOS Donbass Анна Новикова и нынешний председатель этой организации Винсен Перфетти.

В определенной степени случившееся стало прямым следствием антироссийской шпиономании, которую французская пропаганда культивировала уже давно.

Академический донос

В глобальном смысле французская историография после Второй мировой войны больше интересовалась нарушениями прав человека в Советском Союзе, чем преступлениями нацистов или, к примеру, преступлениями, совершавшимися государствами — союзниками по блоку НАТО.

После распада СССР французская школа по изучению советских репрессий стала одной из самых авторитетных в мире.

И после 2014 г. некоторые представители этой среды поставили свои научные исследования на службу политической необходимости.

Знаковым в определённом смысле событием стало появление в 2016 г. книги профессора университета города Ренн Сесиль Весье под названием «Кремлёвские сети во Франции» (Vaissié C. Les Réseaux du Kremlin en France. Paris: Les petits matins, 2016. 392 р.).

Автор упомянула имена порядка 300 человек, которые, по её мнению, продвигают во Франции пророссийские нарративы и действуют в интересах российской власти. Некоторые из них подали в суд на автора и издательство за распространение порочащих сведений.

Методы сбора информации, которые использовала автор в своей книге, а также цель ее написания вызывали критику со стороны представителей самых разных кругов.

Так, одна из героинь, о которой написала Весье, сообщает, что автор взяла информацию из первых результатов выдачи поисковой системы и добавила к этому основанные на собственной интуиции предположения, что всё это и есть доказательства некой пророссийской деятельности.

Даже по словам нашего соотечественника, переехавшего во Францию до 2022 г. и выступающего сегодня против СВО, книга — это начало современного маккартизма и «охоты на ведьм» во Франции.

И особенно печально то, что подобное издание вышло из-под пера университетского профессора, обладающего авторитетом.

В сферу научных интересов автора на тот момент входило движение диссидентов в СССР. Своей книгой о «прокремлёвских шпионах» она доказала, что освоила на практике один из элементов привлекающего её прошлого — необоснованные публичные доносы.

Чем её книга и является.

Также с 2014 г. французская академическая среда занялась активным продвижением той версии истории, которая формировалась официальными властями постмайдановской Украины.

К примеру, частым гостем организованных во Франции мероприятий стал Владимир Вятрович, назначенный в том же 2014 г. директором Украинского института национальной памяти.

Недовольство ряда исследователей его визитами через какое-то время вышло из кулуарных обсуждений в открытое поле. Основная претензия к Вятровичу со стороны французских историков состояла в том, что он доказывал якобы непричастность украинских пособников нацистов к преступлениям Холокоста, используя, в частности, прямые подлоги и манипуляцию информацией.

Однако эти критические замечания не повлияли на общую тональность академической среды Франции.

Это хорошо оплачивают

Конечно же, сильнее всего повестка охоты на «русских шпионов» продвигается в СМИ, которые всегда лучше всех чувствуют изменение политического ветра.

Если с 2014 г. главной задачей французских журналистов было представление преступных действий киевского режима в отношении Донбасса как войны с Россией, то после 2022 г. масштаб пропаганды стал намного шире.

С этой точки зрения показателен профессиональный путь журналиста-фрилансера Николя Кенеля. До начала СВО он занимался Ближним Востоком и распространением исламизма. После февраля 2022 г. этот малоизвестный автор решил погрузиться в российскую тематику.

Сначала он нашёл средства написать и издать книгу «Алло, Париж, это Москва» (Quénel N. Allô Paris Ici Moscou. Paris: Denoël, 2023. 224 р.).

В ней рассказывалось об операциях по дестабилизации общества, приписывая, в частности, деятельности иностранных спецслужб проявления антисемитизма, ненависти к мусульманам и другие свидетельства социального нездоровья Франции.

Говоря о своей книге, автор признаётся, что не знает русского языка и не знаком с российскими реалиями, но с помощью онлайн-переводчика легко внедрился во всевозможные группы и ознакомился с особенностями работы российской ФСБ.

При этом журналист в 2023 г. называл Россию важным, но всё-таки недостаточно сильным противником Франции, считая, что его стране нужно бросить все силы и внимание на противодействие Китаю.

А в начале 2024 г. по заказу издания Le Point, близкого к министерству обороны и спецслужбам Франции, Кенель посвятил отдельную статью автору этих строк, которая была объявлена ни много ни мало сотрудником ФСБ.

Методы Кенеля похожи на методы Весье. Взяв со страниц в соцсетях некоторые фотографии, он попытался описать мой жизненный путь, не назвав ни одной правильной даты, переврав как сами события, так и их последовательность.

Самое читаемое французское издание в мире Le Monde Diplomatique опубликовало опровержение, однако это мало повлияет на деятельность Кенеля. Ведь, как сказали сами авторы этого текста, погоня за российскими шпионами сейчас во Франции оплачивается лучше.

Тому же Кенелю принадлежит и сообщение об аресте 21 ноября лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. И опубликована оно, что характерно, в издании французских спецслужб Intelligence Online. Другого профессионального интереса, помимо ловли «агентов Кремля», у этого журналиста не обнаружено.

Среди задержанных французской контрразведкой DGSI имена двоих довольно известны. Это основатель организации SOS Donbass и нынешний председатель этой организации. Газеты сообщают, что в отношении Анны Новиковой, Винсента Перфетти и двоих других подозреваемых разведка начала вести действия с начала 2025 г.

Конкретные сведения пока не разглашаются. Однако французские журналисты, рассказывая о деятельности арестованных, упоминают такие факты, как отправка гуманитарной помощи; распространение информации о том, что война на Украине идёт с 2014 г.; расклейка афиш, призывающих, к примеру, не считать Россию врагом или помнить подвиг Красной армии в победе над фашизмом.

Анна Новикова — гражданка Франции русского происхождения. В своей коммуне на юге страны её знали как активистку местной русскоязычной диаспоры, участвующую, к примеру, в культурных мероприятиях.

Глава местной администрации, неохотно отвечая на вопросы репортёров, сказал, что не замечал за ней шпионской деятельности и что грузовики, которые она собирала для жителей Донбасса, содержали гуманитарную помощь.

«Но мы не живем в мире мишек-пушистиков. Некоторое время назад меня предупредили, что она находится под пристальным вниманием властей, но с тех пор я с ней не контактировал», — сказал он.

Адвокаты арестованных пока с прессой не общаются. Есть сведения, что Анна Новикова находится в тюрьме Флёри-Мерожис. Если это так, то у её родных и близких есть серьёзный повод для беспокойства.

На протяжении последних десяти лет эта тюрьма считается одной из самых суровых по уровню жизни заключённых и по обращению с ними персонала.

Об этом свидетельствует и количество суицидов среди узников Флёри-Меронжис, о которых пресса сообщает как минимум с 2018 г. и продолжает информировать до сих пор.

Остаётся надеяться, что презумпция невиновности в отношении этих четырёх арестованных будет действовать.

Хотя некоторые представители экспертного сообщества Франции, позиционирующие себя как серьёзные специалисты, уже сейчас не сомневаются в виновности, в частности, Анны Новиковой, называя её шпионкой.

Но на снисходительность судей вряд ли стоит надеяться.

А всем российским гражданам, живущим во Франции или приезжающим на время, остаётся посоветовать быть весьма осторожными в своих действиях и поступках. Кто знает, за кем ещё разведка ведёт наблюдение.