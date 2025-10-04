28 сентября французский спецназ захватил находившийся в нейтральных водах танкер, известный под названиями Pushpa и Boracay. ЕС причисляет его к так называемому теневому флоту, через который, по мнению европейцев, осуществляется торговля российской нефтью.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на неправомерность этих действий и отсутствие нарушений, которыми могли бы их оправдать, президент Франции, судя по всему, уверен в правильности этого поступка. Чего хотел добиться Эммануэль Макрон и как последние события изменят геополитическую ситуацию на море и на суше?

Дроны облетают палубу пришвартованного в порту Сен-Назер танкера, снимая палубу и другие помещения судна, на которых не видно экипажа. Только вооружённые военные в камуфляже и балаклавах дежурят на своих постах.

Такую картинку показали западные СМИ, рассказывая о задержании танкера Boracay. Также журналистами распространялось видео, на котором Эммануэль Макрон, потирая руки, рассказывал о «серьёзных нарушениях», совершённых по его словам, экипажем судна.

История закончилась быстро и, на первый взгляд, без особых последствий. Вечером 2 октября стало известно, что команда танкера вернулась на борт, а корабль продолжил свой путь к Суэцкому каналу.

Командира же судна будут судить в феврале 2026 г. в Бресте только за «отказ подчиниться» при задержании и аресте. Инцидент можно было бы считать исчерпанным, если бы не ряд обстоятельств.

Во-первых, это условия, при которых происходил захват корабля. Находившийся в нейтральных водах танкер окружили ВМФ Франции. Военные с закрытыми лицами поднялись на борт и начали обыск. Капитана и его помощника заставили сойти на борт и продержали несколько дней в Сен-Назере.

Проблема в том, что на борту ничего не нашли. А «серьёзные нарушения», о которых говорил президент, заключались в проблемах с документами, которые, видимо, не могли стать препятствием к продолжению пути танкера.

Политики и СМИ не смогли дать внятного объяснения противоправным действиям французских властей и военных. А читатели крупных газет начали задаваться в комментариях к статьям на эту тему вопросом, не приравняла ли себя Франция такими поступками к сомалийским пиратам.

Кадр из видео

Как это часто бывает в Европе в последние годы, во всех сложных ситуациях нужно говорить о российской угрозе. Официальные французские издания начали писать длинные статьи на тему «теневого флота» России, показывать карты следования задержанного танкера и рассказывать, как российские «корабли-призраки» начали угрожать западному миру ещё до войны на Украине и даже как они загрязняют окружающую среду, чтобы и у «зелёных» нашёлся повод их ненавидеть.

Второе обстоятельство связано с поведением главы Франции. 2 октября на саммите ЕС в Копенгагене Макрон заявил о необходимости «усилить давление» на российский «теневой флот», средства с которого идут на «финансирование войны». По словам французского президента, доходы от этой стороны экономической деятельности составляют 40% военного бюджета России.

Таким образом, несмотря на полную неспособность привести доказательства своих утверждений, Макрон уверяет весь мир в правильности своих решений.

Более того, лидер французского государства пообещал, что страны «коалиции желающих» в ближайшие дни выработают совместную программу действий против «теневого флота», в рамках которой будут тесно взаимодействовать с представителями НАТО.

Вполне логичная риторика в свете того, что и Великобритания, и страны Евросоюза уже не скрывают, что расценивают себя в состоянии «конфронтации» и даже войны с Россией.

Дроны над европейскими странами стали поводом для очередного витка милитаризации экономики и общества, а также выделения очередного денежного транша для Зеленского. Поэтому задержанный танкер Boracay обвиняют в том, что он мог стать платформой для запуска этих дронов.

Очередное обвинение, не подкреплённое никакими, даже косвенными, доказательствами. В связи с этим французские СМИ вспоминают столь же бездоказательные обвинения ещё в отношении одного судна, Eagle S, как проводника «российской угрозы».

Этот корабль подозревают в том, что он прошёл 90 км с опущенным якорем по Балтийскому морю для того, чтобы по «российскому заказу» повредить энергетический кабель Estlink 2.

История с танкером Boracay выглядит настолько странной, что её трудно прокомментировать с точки зрения логики. Одним из объяснений может являться попытка отвлечь внимания общественности от внутренних проблем Франции. И это наверняка имеет место, поскольку Макрон предпочитает купаться во внимании на международной арене, нежели находиться под шквалом критики в своей родной стране.

Однако здесь нужно учитывать и «фактор Трампа». Несмотря на периодическую демонстрацию партнёрских отношений, президент США негативно оценивает действия Европы по разрешению кризисной ситуации, в которой та находится.

Это видно на примере его тарифной политики по отношению к ЕС. Это прослеживается и в условиях, которые он выдвинул для того, чтобы Соединённые Штаты ужесточили антироссийские санкции.

Одним из них является полный отказ от российской нефти странами Евросоюза, что абсолютно неприемлемо для Венгрии и Словакии. Попытка заставить эти страны изменить мнение может стать ещё одним поводом для конфликта в «единой европейской семье».

В этом контексте ЕС приходится быть «креативным», изыскивая обходные пути, выражаясь словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая рассказывала в Копенгагене о методах изъятия замороженных российских активов.

Ситуация с задержанным танкером очень похожа на своего рода «креатив» от Макрона. Он призвал европейцев проводить «политику препятствования» для судов, перевозящих российскую нефть. По словам французского президента, каждая задержка не приведёт к полной остановке экспорта нефти, но будет стоит России потерянных денег.

Так что, возможно, подобные инциденты в ближайшем будущем будут повторяться.

Посмотрим, насколько убедительно для Трампа будет выглядеть эта схема, с помощью которой Европа пытается доказать свои желание и способности вкладываться в общее дело по дестабилизации геополитической обстановки в мире.