Побеги из тюрем, перестрелки на улицах, разгул организованной преступности и попытки криминальных авторитетов влиять на политику… Кажется, что так можно описывать разве что фильмы про Аль Капоне или «бандитский Петербург». Однако подобные заголовки и статьи на эту тему становятся повседневной реальностью современной Франции.

Иван Шилов ИА Регнум

Насколько остро стоит в стране проблема с преступностью и что требуется для её решения?

24 ноября стены одной из самых охраняемых тюрем Франции Вандан-ле-Вйей на день покинул один из самых опасных преступников — наркобарон, глава преступного клана Вахид Бен Фаиза. Это событие, как и выданное за три дня до него разрешение на выход, стало одной из самых обсуждаемых тем в стране.

Клан Бен Фаиза ещё в конце 1990-х гг. контролировал северные пригороды Парижа, к примеру, Курнёвь и Сен-Дени. Он и его братья участвовали в разборках и дележе территории, на которой сбывались наркотики. Иногда разборки оборачивались перестрелками со смертельным исходом.

Вахид неоднократно получал сроки за участие в организации наркотрафика, а в 2012 г был приговорён в общей сложности к 16 годам лишения свободы.

Срок его заключения должен закончиться в 2029 г., однако Бен Фаиза собирается просить досрочного освобождения. В связи с этим адвокат заключённого Мари Вьолло добилась для него разрешения выйти из тюрьмы утром 24 ноября и совершить однодневную поездку на поезде из Лилля в Лион для встречи с потенциальным работодателем.

Поездка была организовано в рамках программы по трудоустройству осуждённых по истечении срока их тюремного заключения. Вдобавок отпущенный ему день на свободе Бен Фаиза провёл без полицейского конвоя и вообще какого-либо надзора. У тюрьмы его встретил «близкий человек», который, как говорят представители пенитенциарной системы, и сопровождал его во время поездки.

Эта конкретная история пока закончилась хорошо: заключённый вернулся в тюрьму вовремя. Но возникшая публичная дискуссия остро обнажила серьёзные проблемы, связанные как с обеспечением безопасности, так и с работой правоохранительных и — шире — государственных органов Франции.

Во-первых, Вахид Бен Фаиза входит в сотню самых опасных преступников страны. Более того, в 2014 г. он удачно совершил побег с помощью вооружённых сообщников и две недели скрывался от правосудия.

Его адвокат уверяет, что с тех пор наркоделец исправился, отличается примерным поведением и полностью прервал связи с преступной средой.

Ей удалось убедить судей, что крайне важно задуматься об интеграции бывших заключённых в обычную жизнь заранее, а не оставлять их на произвол судьбы, толкая тем самым на возвращение к противозаконной деятельности.

Подобный знак доверия со стороны юридической системы, по ее мнению, порождает ответное доверие осуждённого.

Однако некоторые представители СМИ, а также профсоюзы работников пенитенциарной системы видят в этом отсутствие логики со стороны государства.

Вандан-ле-Вйей — на данный момент одно из двух мест лишения свободы во Франции с особым режимом для опасных заключённых, значительная часть из которых находится там пожизненно. Основная задача таких мест — лишить их полностью контактов с внешним миром.

От персонала требуется неукоснительное соблюдение жёстких мер безопасности и особый стиль поведения при общении с обитателями тюрьмы. А государство параллельно предоставляет заключённым огромную степень свободы.

Это, по мнению сотрудников тюрем, не только несёт угрозу для общества, но и ставит под удар самих сотрудников мест лишения свободы. Тем более, что проблема нехватки тюремного персонала ощущается во Франции с 2020 г., а угрозы и проявления насилия со стороны преступников и их подельников происходят всё чаще.

Также некоторая часть общества испытывает сильные сомнения в том, что Вахид Бен Фаиза действительно исправился.

Известно, что его семья по-прежнему занимается наркоторговлей. Буквально в день, когда он временно вышел из тюрьмы, полицейские задержали его мать по делу о незаконном обороте наркотиков.

Некоторые журналисты не видят связи между этими двумя обстоятельствами. Однако у других возникают подозрения в том, что осуждённый, возможно, не порвал с прежней деятельностью.

Третья причина резонанса, который вызвала новость о временном выходе Бен Фаиза из тюрьмы, заключается в том, что именно сейчас СМИ обсуждают вопрос степени влияния организованной преступности на жизнь общества и государства.

13 ноября в Марселе преступники убили брата молодого политика Амина Кессачи. Преступление было совершено с целью устрашения, поскольку одним из лозунгов Кессачи как политического активиста и участника предвыборных кампаний была как раз борьба с преступностью.

В связи с этим некоторые издания начали публиковать информацию о том, что в целом ряде городов Франции местная администрация вынуждена договариваться с мафией.

Часть из описываемых схем деятельности преступных группировок действительно очень похожа на классическое поведение мафии: попытка завести связи в полиции и во власти, влиться в легальный бизнес, искать поддержки местного населения, выполняя некоторые функции полиции и тому подобное.

В правительстве говорят, что аналогичная проблема существует и в других странах Европы, к примеру, в Бельгии и Нидерландах. Но французам от этого не легче.

Министр юстиции Жеральд Дарманен и министр внутренних дел Лоран Нуньес, приехавшие в Марсель после убийства брата Амина Кессачи, констатировали, что угроза, исходящая от наркотрафика, по своей серьезности сравнима с угрозой от терроризма.

Ещё одним элементом контекста подобных обсуждения являются появляющиеся раз в несколько недель, а иногда и дней новости об очередных побегах заключённых, перестрелках на улицах и в общественном транспорте в разных городах Франции, сообщения об ограблениях, происходящих посреди дня прямо на улицах.

Решать проблему с безопасностью необходимо путём применения комплексных мер в разных сферах жизнедеятельности государства. Однако пока единственной отраслью, в которой не сокращают расходы, является ВПК. Война с Россией на Украине является приоритетом для французского президента.