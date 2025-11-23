Бывший президент Франции Николя Саркози отпущен из тюрьмы под судебный надзор. 25 сентября ему вынесли приговор, а 21 октября Сакркози отправился в камеру парижской тюрьмы Сантэ. Но сейчас он уже на свободе.

Иван Шилов ИА Регнум

Его случай — не первый в истории Франции, когда к тюремному заключению приговаривали лицо, занимавшее пост президента.

В 2011 г Жак Ширак был приговорён к двум годам заключения за создание фиктивных должностей в период, когда он был мэром столицы.

Однако впервые во французской истории глава государства оказался за решёткой в прямом смысле.

После оглашения приговора Саркози был настроен очень решительно, настаивая на своей невиновности, и заявлял о намерении идти до конца в защите своего доброго имени. Ближайшее заседание по его апелляции назначено на 16 марта 2026 г.

В день его помещения под стражу в Париже состоялась манифестация в поддержку бывшего президента. Протестующие выражали несогласие с решением суда, называя его произволом, местью и настоящим «государственным переворотом», организованным судебной властью.

Для этих людей высокопоставленный заключённый является достойным кандидатом на следующих президентских выборах, олицетворяя правые силы.

До отправки в камеру бывший президент уверял, что тюрьмы не боится, но, тем не менее, подал прошение об изменении меры пресечения на домашний арест. 10 ноября состоялось закрытое заседание суда, куда журналистов не пустили.

Заключённый по видеосвязи жаловался на суровые условия, которые он переживает, отбывая срок. «Я и представить себе не мог, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это тяжело (…) это изматывает», — говорил он. Правосудие отнеслось к его доводам благосклонно: в тот же день экс-президенту разрешили покинуть место лишения свободы.

Мнения в общественно-политическом пространстве Франции разделились как по поводу справедливости самого осуждения, так и разрешения судей отбывать наказание дома.

Одни говорят о недостаточной доказательной базе обвинения, напоминая, что, пока Саркози подаёт апелляции и окончательного приговора нет, он считается невиновным.

А по мнению Фабриса Афри, журналиста издания Mediapart, которое впервые опубликовало документы, положившие начало расследованию «ливийского дела», и к доказательствам, и к самому процессу претензий быть не может. Журналист упрекает своих коллег в том, что те недостаточно внимательно изучили документы.

В целом в обществе число сторонников и противников Саркози примерно равно. Соцопросы показывают, что 58% французов считают приговор предвзятым, а 61% называют реальное тюремное заключение справедливым.

При этом условия послаблений, предоставленных бывшему президенту, также являются беспрецедентными в истории французской юриспруденции.

Помимо ожидаемого запрета покидать страну, Саркози запрещено общаться с министром юстиции Жеральдом Дарманеном и всеми сотрудниками его ведомства, а также нельзя контактировать с работниками юстиции, способными предоставить какие-либо сведения о ходе апелляционного процесса, и, разумеется, с другими обвиняемыми по его делу.

Эти требования озадачили многих. Ведь главным аргументом в пользу того, чтобы выпустить заключённого под домашний арест, было то, что и сам Саркози, и члены его семьи всегда находились в распоряжении органов правосудия и не стремились избежать ответственности или помешать следствию и судебному разбирательству.

Однако при этом судьи все равно настаивают на том, что вероятность попытки оказать давление на фигурантов дела или задействованных госслужащих со стороны обвиняемого очень высока. И тем самым органы юстиции, получается, сами себе противоречат, подозревая, казалось бы, неопасного подсудимого в том, что у него есть возможность совершить столь серьёзные преступления.

При этом авторитет Николя Саркози в политическом мире и среди высокопоставленных чиновников весьма высок. До вынесения приговора к его консультациям прибегали многие, в том числе политики, имеющие серьёзные планы в свете приближающихся президентских выборов. Например, глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла и её вице-президент Себастьян Шеню.

Непосредственно накануне тюремного заключения Саркози был принят в Елисейском дворце Эммануэлем Макроном. А в самой тюрьме его, среди прочих, навещали Дарманен и секретарь администрации президента Эммануэль Мулен.

Такая поддержка заставляет задуматься об истинном отношении нынешней власти к обвинениям в адрес бывшего главы государства.

Тем временем Саркози намерен всячески популяризировать переживаемые им злоключения. Помимо громких заявлений прессе, за три недели отсидки он успел написать книгу о своём пребывании в камере, которая должна выйти в свет 10 декабря. Ранее бывший президент описывал ситуацию, в которой он оказался, как «юридический крестный путь».

Пока ему удавалось максимально уклоняться от возложенных наказаний, одновременно создавая имидж человека, на которого ополчилась вся система правосудия. Однако она не дремлет: следующее заседание суда над Николя Саркози состоится 26 ноября.

Он будет отвечать по «делу Бигмалион» о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году.