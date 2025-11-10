* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

18 ноября 2025 г Коррекционный суд Парижа начнёт разбирать дело, которое по громкости и масштабам не уступает суду над бывшим президентом страны Николя Саркози. Речь идёт о компании «Лафарж» (Lafarge) — гиганте французской промышленности, над которым нависли обвинения в ни много ни мало преступлениях против человечества.

Иван Шилов ИА Регнум

Специализация «Лафарж» — производство цемента и других стройматериалов. Одним из самых крупных инвестиционных проектов фирмы считался завод, расположенный в 87 км от сирийского города Ракка. Французы выкупили его в 2008 г. у египетской фирмы «Ораском» (Orascom) и вложили 680 млрд долларов в налаживание производственной цепочки. Предприятие открылось в 2010 г. с производственной мощностью 2,6 млн тонн цемента в год.

Гражданская война, начавшаяся в Сирии, как ни странно, не помешала работе завода. Хотя многие другие французские компании, работавшие в стране, к примеру, «Тоталь» (Total) или «Эр ликид» (Air Liquide), свернули производство.

Завод «Лафарж» продолжал работать даже в самый тяжёлый период 2013–2014 гг., когда террористы заняли Ракку и провозгласили город столицей «Исламского халифата» ИГИЛ*.

В 2015 г. швейцарский производитель стройматериалов «Холсим» (Holcim) выразил желание приобрести компанию «Лафарж». Для этого он поручил американской юридической фирме «Бейкер Маккензи» (Baker McKenzie) провести аудит ее деятельности, особенно той части производства, которая находилась в Сирии.

И вот в результате этой проверки стали всплывать любопытные факты.

Первый подробный рассказ о том, какой ценой «Лафарж» сумела сохранить производство в раздираемой гражданской войной Сирии, появился в статье Le Monde в 2016 г. Журналист издания рассказал о том, что для обеспечения производства компания платила террористическим группировкам, в том числе ИГИЛ*.

Оплата осуществлялась за охрану грузов и товаров, проезд через блокпосты или за освобождение некоторых из похищенных террористами работников-сирийцев. При этом всё руководство компании было в курсе происходящего.

Отчёт американцев об аудите, законченный в 2017 г., подтвердил эти сведения.

В нынешнем судебном процессе во Франции фигурируют многочисленные доказательства: переписка руководителей друг с другом, работников с различными ведомствами, полученные пропуска с символикой ИГИЛ* и др. В них напрямую называются виды «услуг», полученных от террористов, и количество потраченных денег.

А сотрудники-сирийцы, оставшиеся на заводе, тогда как рядовые служащие-французы уехали из страны, предупреждали вышестоящие инстанции об опасностях, которым они подвергаются при пересечении блокпостов, получая в ответ угрозы увольнения в случаях неявки вовремя на работу.

Сама компания ранее уже признавала свою вину. В свете раскрывшейся информации «Лафарж» грозил процесс в США, поскольку там её деятельность посчитали наносящей угрозу государственной безопасности.

Для того чтобы избежать суда, руководство в 2022 г. признало факт перечисления 6 млн долларов некоторым террористическим группировкам в Сирии и подписало с Госдепартаментом соглашение, согласно которому разбирательство не начиналось в обмен на штраф в 778 млн долларов.

Суд во Франции начался с того, что в 2016 г. несколько сирийских работников компании через правозащитные организации обратились с исковыми заявлениями, потребовав компенсации от бывшего работодателя.

«Лафарж» обвиняют в принуждении к труду в условиях, опасных для жизни сотрудников, в результате чего многие из них стали жертвами насилия и похищений со стороны джихадистов.

На процессе, который начнётся 18 ноября, компанию обвинят в финансировании терроризма на сумму в 14,3 млн евро. Однако, как пишет автор книги о «деле «Лафарж» «Юридическое лицо» (J. Augier. Personne morale. Paris: Actes Sud, 2024. 285 p.) Жюстин Ожье, эта сумма вполне может равняться 15 млн евро.

До сих пор ни одна французская компания ещё не обвинялась в столь серьёзных правонарушениях.

На данный момент обвинение не включает в себя пункт о преступлениях против человечества, но истцы ищут возможности начать ещё один процесс также и по этой статье.

На скамье подсудимых оказался Брюно Пешё, директор сирийского завода «Лафарж» с 2008 по 2014 гг., а также семь вышестоящих руководителей предприятия и партнёров компании французского и сирийского происхождения.

По словам журналистов, защита, при всех возможностях гиганта крупного бизнеса, строится в основном на том аргументе, что за время работы завода в Сирии руководство передавало французским спецслужбам ценные данные о деятельности, местонахождении и структуре террористических группировок.

В качестве доказательства значимости этих данных компания приводит тот факт, что против главы службы безопастности предприятия Жана-Клода Вейяра, имеющего прямые контакты с контрразведкой и руководившего действиями тех сотрудников, кто являлся на самом деле агентами спецслужб, решили не выдвигать обвинения.

Этот факт вызвал изумление прессы и экспертов. Ведь, основываясь на нём, в ходе процесса может возникнуть вопрос: а не является ли французское государство косвенным соучастником преступлений, в которых обвиняют «Лафарж»?

Об этом говорит автор ещё одной книги о компании «Дело «Лафарж» в Сирии» Филип Ардуан (Hardouin Ph. «L’Affaire Lafarge en Syrie et ses guerres de l’ombre». Paris: Le Cherche Midi, 315 р.). Более того, по его мнению, государство и компания допускали возможность взаимодействия с террористами.

Тем временем если бы территория, на которой располагался завод, контролировалась сторонниками Башара Асада, то, как считает автор, он не продолжил бы работать, поскольку и руководство Франции, и директора компании рассматривали этот режим как абсолютно враждебный.

Число фигурантов дела до сих пор не разглашается. Известно только, что уже допросили некоторых свидетелей, в частности бывшего посла Франции в Сирии Эрика Шевалье.

Компании «Лафарж» может грозить штраф до 1,125 млн евро. Вдобавок обвинение требует взыскать отдельную сумму с каждого из восьми обвиняемых и приговорить их к сроку до 10 лет лишения свободы.

Эта история заставляет задумываться об истинных целях, которые преследуют западные демократические государства и компании, приходя в ту или иную страну с обещаниями инвестиций, развития и процветания.

*Террористическая организация, запрещенная в России