2026 год с первых дней оказался неспокойным для всего мира, начавшись американской операции в Венесуэле, в результате которой были похищены президент Николас Мадуро и его жена.

Иван Шилов ИА Регнум

Последствия этих событий, несомненно, скажутся и на странах Европы. Для Франции же всё произошедшее накладывается на внутренние проблемы, оставшиеся нерешёнными с прошлого года.

Одним из основных камней преткновения для президента страны и правительства является отсутствие бюджета на текущий год.

23 декабря 2025 г премьер-министр Себастьян Лекорню сумел утвердить особый закон, по которому в этом году государство сможет взимать налоги, совершать некоторые расходы и в случае необходимости увеличивать госдолг.

К аналогичному способу в конце 2024 г. прибег Мишель Барнье, которому, правда, «бюджетный вопрос» стоил отставки с поста главы правительства.

Однако до принятия бюджета государство не в состоянии ничего предпринимать по борьбе с ростом инфляции и бедностью, а также не будет способно увеличивать ВВП.

Иными словами — Лекорню не сможет работать над вопросами, ради решения которых его не отпустили в отставку. Всё это будет иметь конкретные последствия для Франции: прекращение социальных выплат, пособий для разных категорий предпринимателей, невозможность проведения гибкой налоговой политики и пр.

Усилятся стагнирующие тенденции в бизнесе, рост социального и экономического неравенства, разрыв между качеством жизни в крупных городах и мелких коммунах.

Определённо увеличится количество закрывающихся предприятий. В ушедшем 2025 году и так был зафиксирован очередной антирекорд: исчезнувших компаний оказалось на 5% больше, чем в 2024-м. А в целом организации испытывали на 23% больше трудностей, чем в период пандемии Covid -19 пять лет назад.

Обсуждение бюджета снова стартует в парламенте 13 января. Лекорню провёл предварительные встречи с представителями политических партий, которых сторонники президента считают в той или иной степени лояльными.

Но не позвал на встречу ни членов «Национального объединения», ни депутатов от «Франции непокорённой» несмотря на то, что лидеры этих партий являются фаворитами многочисленных рейтинговых списков и пользуются большой популярностью среди населения.

В связи с этим большинство экспертов предсказывают, что премьер-министр не сможет обеспечить нормального голосования за бюджет и будет вынужден прибегнуть, вопреки своему обещанию, к конституционной поправке, позволяющей ему обойтись без одобрения депутатов.

Также эксперты сходят во мнении, что обсуждение бюджета обострит социальную напряжённость.

А она вновь даёт о себе знать после зимних праздников. С 5 января десятидневную забастовку объявили врачи-терапевты, критикуя условия работы, тарифы, влияющие на пациентов и медиков, и в целом политику властей в области здравоохранения.

По словам представителей профильных профсоюзов, 85% представителей профессии участвуют в протестных акциях и приостановке работы.

Декабрьскую волну забастовок продолжили работники музея Лувра, периодически возобновляя манифестации. Они недовольны условиями работы и доступа посетителей в музей.

И, что характерно, грядёт новая волна протестов фермеров. 7 января тракторы и другая сельскохозяйственная техника выехала к Парижу, 8 января была проведена очередная манифестация. Одной из причин волнений стала ратификация договора о свободной торговле со странами Mercosur, которая, должна состояться 12 января.

Италия — одна из стран, требовавших отсрочки — теперь склонна согласиться подписать этот документ. Эммануэль Макрон ещё осенью 2025 года дал понять, что Франция тоже в итоге ратифицирует договор.

Однако для французского президента этот шаг будет настолько рискованным, что политики предсказывают роспуск правительства в случае его осуществления. А это будет означать ещё один шаг в топкое болото безвыходного политического кризиса, в котором пребывает Франция.

На международной арене дела тоже складываются не очень хорошо. Считающий себя активным дипломатом Макрон до последнего медлил с официальной реакцией на американскую операцию по захвату президента Венесуэлы.

В итоге он высказался даже позже призывов к «сдержанной позиции», прозвучавших со стороны представителей Евросоюза.

Президент Франции заявил, что венесуэльцы должны быть рады уходу «диктатора», хотя Франция не поддерживала и не одобряла действия американцев. Но если выражаться точнее, Макрона просто не проинформировали о намерениях США.

Проблема здесь в том, президент, по сути, противоречил выступившему чуть ранее министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро, осудившему нарушения американцами международного права.

Конфликта Макрона с Барро ожидаемо не случилось. Некоторые сторонники главы государства его поддержали. К примеру, лидер президентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь призвал прекратить «бессмысленные осуждения» и заявил, что «демократии» должны готовиться к «силовым действиям».

Но значительная часть общества и политиков осудила высказывание президента. Жан-Люк Меланшон сказал, что ему «стыдно» за Макрона, который не выражает мнение народа.

Глава коммунистов Фабьен Руссель назвал Францию «51-м Штатом США».

Представители «Национального объединения» сокрушаются, что слабость Франции позволяет американцам нарушать миропорядок и даёт повод действовать безнаказанно.

В повторном заявлении Макрон попытался объясниться и сказал, что нарушение международного права он тоже осуждает. Но многие, в том числе среди макронистов, беспокоятся, что теперь Франция не вправе утверждать, что защищает справедливость в вопросе поддержки Украины. А также задаются вопросом, как должна их страна реагировать на притязания Дональда Трампа на Гренландию.

Тем временем «гренландская» тема вообще не возникала во время встречи «коалиции желающих», состоявшейся в Париже 6 января. Макрон намеренно обходил этот вопрос во время общения с представителями США.

Он лишь отметил, что данную тему нужно обсуждать со всеми членами НАТО с соблюдением принципов, сформулированных в основополагающих документах ООН, выразив при этом уверенность, что США полностью привержены этим принципам.

Очевидно, что такая дипломатичность была проявлена в надежде на то, что американцы подтвердят обязательства по своему военному присутствию на Украине и финансовой поддержке Европы. Но этого сейчас сейчас не случилось.

Ближайшие два года будут для Франции богаты событиями. В 2026-м начнётся предвыборная кампания кандидатов в президенты, а в 2027-м пройдут и сами выборы. И на все процессы в значительной степени будут влиять как внутренняя ситуация в стране, так и внешнеполитическая обстановка.