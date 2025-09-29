25 сентября во Франции осудили бывшего президента страны Николя Саркози, приговорив его к реальному тюремному сроку. Решение судей вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом к выражению сомнений в работе системы правосудия. В чём конкретно признали виновным обвиняемого и каковы могут быть последствия этого дела для французского общества?

Иван Шилов ИА Регнум

Конкретно это последнее дело касалось обвинения Николя Саркози в том, что финансирование на свою предвыборную кампанию в 2007 г. он получил из Ливии. Такая договорённость, предположительно, была заключена в 2005 г. во время официального визита в Ливию французской делегации, которую возглавлял Саркози, состоявший в правительстве при президенте Жаке Шираке.

Расследование этого дела началось после скандальной публикации в издании Mediapart документа, подписанного ливийским политиком Муссой Мухаммедом Куссой, занимавшим в 2005 г. пост главы разведки и входившим в ближайшее окружение Муаммара Каддафи. В записке говорилось о согласии главы Ливии выделить 50 млн евро для кандидата в президенты Саркози. Издание позиционировало это как доказательство получения ливийских денег.

Считается, что взамен Саркози обещал способствовать улучшению имиджа Каддафи и его шурина Абдуллы Сенусси на международной арене.

После 12 лет расследования судебное разбирательство по делу началось в январе 2025 г. За это время ряд фигурантов, которые могли дать важные показания, ушли из жизни. Причём один из них умер за два дня до вынесения приговора. Речь идёт о предпринимателе Зиаде Такеддине, который подозревается в передаче части суммы во Францию наличными.

Вместе с Саркози обвиняемыми проходили его приближённые и коллеги — Клод Геан и Брис Ортефё. Они подозревались в организации сделки с ливийскими властями, а также в использовании схем отмывания полученной суммы во Франции.

Согласно приговору, Саркози признаётся виновным в «создании преступного сообщества с целью совершения преступления, наказуемого десятилетним лишением свободы». При этом суд отметил, что не может «бесспорно доказать» ни то, что ливийские деньги пошли на финансирование его предвыборной кампании, ни даже то, что «сумма наличных средств превышала 35 000 евро». Теперь бывший президент должен заплатить штраф в 100 000 евро и провести пять лет в тюрьме.

Саркози все обвинения отрицает.

А по словам адвокатов, если между его приближёнными и ливийской стороной и был заключён договор о финансировании, то он не был в курсе этого. Тем более, что суд признал: указанные деньги не пошли на обогащение обвиняемого или членов его семьи.

Бывший президент сразу заявил, что намерен отстаивать своё доброе имя, подав апелляцию, а также заранее отказывается от возможного помилования, которое может ему предоставить Эммануэль Макрон.

Между тем это далеко не первый случай во Франции, когда представители властей и даже главы государств получали приговоры суда.

Первым осуждённым президентом стал Ширак, которого в 2011 г. признали виновным в хищении государственных средств.

В 2018 г. Жером Каюзак, бывший министр бюджета при президенте Франсуа Олланде, был осуждён за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. А в 2024 г. бывшего премьер-министра и соперника Макрона на президентских выборах 2017 г. Франсуа Фийона осудили за присвоение бюджетных денег через создание фиктивных должностей — то же, за что пошла под суд Марин Ле Пен.

Да и самому Николя Саркози не в новинку бывать под следствием и сидеть на скамье подсудимых.

В ходе следствия по делу о ливийском финансировании правоохранительные органы добились права прослушать телефонные разговоры бывшего президента. Тогда выяснилось, что в 2014 г. Саркози коррумпировал адвоката Кассационного суда Жильбера Азибера, пытаясь получить от него сведения о другом деле, в котором упоминалась вероятность ливийского финансового следа в кампании 2007 г.

За это Саркози получил свой первый приговор с тюремным сроком, подтверждённый после нескольких апелляций в декабре 2024 г. Но тогда бывшему президенту удалось ограничиться лишением государственных наград и ношением электронного браслета.

В 2016 г. началось следствие по «делу Бигмалион» о превышении допустимых расходов на вторую президентскую кампанию Саркози в 2012 г. Он обвинялся в отмывании денег через чеки, выданные компанией «Бигмалион», связанной с деятельностью его партии «Союз за народное движение». Тогда бывший глава государства был признан виновным в незаконном финансировании мероприятий по агитации электората.

Не обошлось и без России.

С 2021 г. французское правосудие пытается установить характер услуг, оказанных Саркози страховой компании «Ресо-Гарантия». В случае, если суд решит, что имело место лоббирование российских интересов, мир будет свидетелем нового обвинения бывшему президенту.

Что же особенного в последнем приговоре, вынесенном Николя Саркози?

Во-первых, перспектива реального нахождения в тюрьме, независимо от того, будет ли подана апелляция. Таким образом, Саркози станет первым президентом Франции, оказавшимся в заключении.

Однако второе обстоятельство выглядит серьёзнее.

Сразу после вынесения приговора начали раздаваться голоса о том, что решение судей очень похоже на произвол. Об этом можно судить, к примеру, по формулировке обвинения.

Также журналистов, политиков и общественность возмущает тот факт, что документы, обнародованные изданием Mediapart в уже упоминавшейся статье, а также в целом ряде других публикаций по этому делу, с большой долей вероятности, а иногда и доказанно являются фальшивками. Более того, это издание не раз было уличено в распространении ложной информации по делу, за что его сотрудникам периодически приходилось публично оправдываться.

Всё это вызвало подозрения в предвзятости правосудия.

Председатель суда, который вёл процесс Саркози, начал получать в свой адрес угрозы, о недопустимости которых высказались многие политики, в том числе президент Макрон.

Тем временем во французском обществе завязалась дискуссия по поводу независимости судебной системы. Одни считают, что свершившимся фактом стало существование особого «судейского государства», действующего по своему усмотрению. Другие — что как раз недостаточная независимость работников юстиции позволяет властям влиять на их решения.

Так или иначе, это уже не первый повод, когда французы начали замечать сбои в функционировании основ республики, казавшихся ранее демократическими.