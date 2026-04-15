В Париже проходит громкий судебный процесс. 22 подозреваемых обвиняются в запугивании, нанесении телесных повреждений и заказных убийствах.

ИА Регнум

Особое внимание прессы к делу обусловлено двумя необычными обстоятельствами. Во-первых, многие из подсудимых состоят в масонской ложе. Во-вторых, в этой истории неоднократно упоминаются французские спецслужбы.

Всё началось в июле 2020 года, когда в дверь живущей в парижском пригороде Мари-Элен Дини, владеющей собственной коучинговой компанией, постучали полицейские. Правоохранители сообщили, что на её жизнь покушались.

Обнаружение злоумышленников было похоже на сцену из кино. За домом Дини наблюдали незнакомцы в припаркованной поблизости машине. Местный житель, провожая внучку в школу, заметил, что в автомобиле сидели двое, одетые во всё чёрное, в перчатках, несмотря на летнюю жару, а в ухе у одного из них он увидел провод от наушника.

Полиция, приехавшая по вызову бдительного соседа, обнаружила у наблюдателей армейское холодное и огнестрельное оружие.

Задержанные несколько дней отказывались говорить, утверждая, что являются сотрудниками Главного управления внешней и военной разведки (DGSE) и должны ждать распоряжений начальства.

Ведущие дело полицейские обратились в ведомство и получили ответ: оба действительно имеют отношение к DGSE, но лишь поскольку относятся к техническому персоналу военной базы Саран-Серкотт, где осуществляется десантная подготовка особых частей.

Из последовавших затем показаний арестованных и других фигурантов дела начала вырисовываться картина функционирования организованного преступного сообщества с центром в масонской ложе «Атанор». Она находится в подчинении у «Великой ложи Французского масонского альянса». Тот в 2012 году откололся от «Великой национальной ложи Франции» — более старого объединения, появившегося в 1913-м и сильно пострадавшего от скандалов с аферами девяностых годов, а также от внутренних разногласий в 2011–2012 гг.

Среди членов обеих организаций и связанных с ними структур всегда было много адвокатов, полицейских и сотрудников спецслужб. В частности, один из создателей «Великой ложи Французского масонского альянса» и основатель ложи «Атанор» Ален Жюийе — бывший директор информационного отдела DGSE.

В «Атанор» вступил Даниэль Больё — сотрудник полиции, работавший в контрразведывательном управлении DGSE. Выйдя на пенсию, он решил начать собственное дело, открыв агентство. С помощью масонских кругов он надеялся найти нужные связи для выгодных контрактов.

Особая дружба завязалась у него с одним из масонских «братьев» Фредериком Ваглио. Они стали общаться не только в рамках регулярных встреч членов ложи.

В 2014 году Ваглио открыл собственное охранно-детективное агентство. Пользуясь прежними связями, Больё начал помогать ему, добывая нужную информацию и подбирая людей. Так начал складываться коллектив, который затем стал браться за хорошо оплачиваемые, но незаконные и опасные заказы.

Например — убийство гонщика Лорана Паскали, имевшего репутацию мошенника. На Ваглио вышли люди, которые заключили контракт с Паскали, щедро заплатив. Однако спортсмен условий соглашения не выполнил, а деньги возвращать не собирался. Неудачливые инвесторы искали возможности получить потраченную впустую сумму.

Во время следствия заказчики уверяли, что хотели только напугать обманщика и вернуть своё, но ни в коем случае не пошли бы на убийство.

Также известно вмешательство Ваглио и Больё в политические интриги города Сен-Мор-де-Фоссе. Экс-мэр Анри Пленьоль пытался запугать конкурентов. За Сильвеном Берруа, победившим Пленьоля на выборах, была установлена слежка.

А друга Берруа, депутата Жана-Франсуа Ле Эллоко жестоко избили возле его дома. Согласно показаниям Ваглио, они с Больё обсуждали инсценировку несчастного случая, в результате которого победитель выборов должен был оказаться в инвалидном кресле или в гробу.

У преступного сообщества было и множество других «подвигов».

Работая с крупными и средними компаниями по производству и переработке пластика в альпийском регионе на границе со Швейцарией, Ваглио занимался не только консультированием, но и разработкой вариантов устранения особо шумных сотрудников в период волнений «жёлтых жилетов». А Больё замешан в попытке убийства конголезского генерала Фердинанда Мбау.

Иногда злоумышленники выстраивали сложную преступную цепочку, вовлекая в неё посторонних участников. В упомянутом случае с Мари-Элен Дини был задействован ещё один бывший сотрудник DGSI — Янник Фам. Он завербовал двоих технических работников военной базы, куда приезжал в качестве приглашённого лектора.

Фан убедил двух молодых людей в том, что Дини была агентом «Моссада» и что руководство DGSE разработало специальный план по её ликвидации. По словам исполнителей, они были уверены, что им поручена секретная миссия во благо родины.

Истинная причина заказа убийства Дини была более банальной. Женщина была конкурентом по бизнесу одного из членов ложи Жан-Люка Багюра, который уже пользовался услугами Ваглио для устрашения тех, кто мешал процветанию его предприятия.

Процесс слушаний и сбора фактов по этому делу продлится до середины июня. Процедура судебного разбирательства идёт по системе, предусмотренной законом 2025 года и позволяющей рассматривать дела без участия присяжных.

СМИ пишут, что одной из самых сложных задач для суда будет разобраться с мотивацией преступников и соучастников. Ведь почти все они сейчас оправдываются тем, что были введены в заблуждение или находились в уязвимом психологическом состоянии, в результате чего легко подвергались манипуляции.

Однако уже сейчас возникает ряд вопросов.

Как ветераны полиции и разведки могли пользоваться конфиденциальной информацией, уйдя в отставку? Почему на военной базе, имеющей репутацию элитной и особо контролируемой, оказалось так легко набрать киллеров? Как люди из спецслужб смогли объединиться в закрытое общество для поиска возможностей обхода закона?

Судьи не исключают, что представителей государственных ведомств пригласят для дачи показаний и разъяснений. Вот только выражают сомнения, что те захотят публично ответить на все поставленные вопросы.