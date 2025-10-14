Себастьян Лекорню, возвращённый президентом Франции Эммануэлем Макроном на должность премьер-министра, выступил 14 октября перед парламентом, представляя свою версию бюджета на 2026 год. Он анонсировал кардинальные изменения как в тексте этого проекта, так и в политике государства.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем временем сам Макрон угрожает снова распустить Национальную ассамблею, если депутаты проголосуют за вотум недоверия правительству. И, судя по всему, значительная часть политиков и общества ждёт именно этого.

Макрон и его премьер-министр ужесточили тон ввиду нового витка политического кризиса, перспектива которого становится всё более вероятной по мере развития событий.

Выступая перед депутатами, глава правительства неоднократно взывал к их сознательности: «Какой парламент может сказать своим согражданам, что он не хочет обсуждать социальный бюджет нации? Разве не это является основной парламентской функцией?»

Состав нынешней Национальной ассамблеи является, по мнению Лекорню, самым репрезентативным. И теперь у депутатов есть прекрасная возможность доказать, что они не боятся выполнять то, зачем были избраны народом: способствовать слаженной работе государства.

Более того, премьер-министр подчеркнул, что сейчас речь идёт не только об очередном бюджете, но о способности доказать всему миру, что представительская демократия не умерла, что её органы могут и будут работать.

«Действовать нужно срочно», — сказал он. А затем витиевато закончил: «Единственные, кто мог бы порадоваться кризису, бюджетному дефициту во Франции, — это недруги Франции».

Иными словами, Лекорню дал понять парламенту, что лучшие попытки разрешить кризисную ситуацию, в которой оказалась страна, предлагаются сторонниками президента. У тех, кто с этим не согласен, есть два пути: или поддержать сторонников Макрона, или ввергнуть страну в хаос.

Об этом в тот же день заявил и сам глава государства, сказав, что будет рассматривать вотум недоверия как вотум за новый роспуск парламента, и он это непременно сделает, а дальше будь что будет.

В качестве уступки оппозиции в новом тексте бюджета Лекорню называет сокращение штата чиновников и расходов на госаппарат и закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Также он подтвердил отказ прибегать к конституционной поправке, позволяющей принять бюджет без парламентского голосования.

И, что действительно в новинку, он обещал приостановить действие пенсионной реформы до 2027 года, но отметив, что размер пенсионных выплат при этом также не будет пересматриваться до этого момента. Вдобавок он сказал, что эта мера будет стоить бюджету 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027-м. В связи с этим Лекорню предлагает в ближайшие месяцы собрать конференцию, на которой все будут решать, откуда брать недостающую сумму.

Между тем шаги в сторону вотума недоверия предпринимались рядом политиков ещё до выступления Лекорню. Предложения о вотуме подали «Франция непокорённая» и «Национальное объединение». Решение о том, будут ли они выноситься на голосование, должно быть принято 16 октября.

Правительство падёт в том случае, если за вотум проголосует 288 депутатов. Однако пока количество парламентариев, намеренных поддержать вотум, равно 264. Ключевую роль будут играть те, кто до сих пор занимал колеблющуюся позицию.

И первые после выступления Лекорню заявления на этот счёт уже зазвучали.

«Зелёные» пообещали, что, несмотря на решение по поводу пенсионной реформы, их фракция будет голосовать за вотум недоверия правительству. Ранее их намеревался поддержать лидер коммунистов Фабьен Руссель.

Главная интрига сейчас состоит в том, что же решат социалисты.

Оливье Фор за несколько часов до выступления премьер-министра заявлял, что выдвинет вотум недоверия от своей партии, если правительство не приостановит пенсионную реформу. До того он неоднократно пытался оправдаться за роль, которую сыграл в сохранении предыдущего главы правительства Франсуа Байру, уверяя, что больше не будет служить «костылями для макронизма».

Теоретически присоединение к вотуму даже части депутатов от «зелёных» и социалистов обеспечит его успех. Однако многие в оппозиции опасаются, что Соцпартия снова пойдёт по пути оппортунизма, «продавшись» сторонникам президента.

Президентская партия находит поддержку среди своих традиционных союзников. Так глава парламентской фракции «Республиканцев» Лоран Вокье сказал, что его коллеги не проголосуют за вотум, несмотря на то, что категорически не согласны с приостановкой пенсионной реформы.

Но то, как поведут себя сторонники Макрона, если придётся высказываться о доверии правительству, остаётся вопросом. Всё больше членов президентской партии критикуют действия главы государства.

В СМИ появляются комментарии от неназванных, но высокопоставленных макронистов, считающих, что Макрон не отдаёт себе отчёт в окружающей его реальности и, фигурально выражаясь, уже «не находится на планете Земля».

И уже давно беспокоятся французские бизнесмены. По мнению главы консалтинговой компании Taddeo Жюльена Вольпре, «руководители крупного бизнеса больше не ищут встреч с Макроном. Никто из них также не считает целесообразным встречаться с премьер-министром, и они не знают имен министров. В их глазах политики дисквалифицированы. Раз политические лидеры постоянно меняются и ничего не могут сделать, то нет смысла тратить на них время».

Бизнесмены утратили доверие к политической элите, в руках которой находится управление страной. А представители мелких и средних предпринимателей говорят, что люди начинают склоняться к тому, чтобы распустить этот парламент, который взваливает на плечи французов всю тяжесть положения, в котором оказалась страна.

На данный момент часть французских политиков готовится к скорой предвыборной кампании в парламент, а часть выказывает свою лояльность власти. Макрона, судя по всему, заботит только личный имидж, причём в собственных же глазах, а не в глазах народа. Вопрос в том, насколько нынешнему правительству удастся оттянуть очередную вспышку политического кризиса.