Обнародование минюстом США последней серии документов по «делу Джеффри Эпштейна» ввело французских политиков и журналистов в ступор. Ряд изданий пытается доказать, что быть фигурантом этих файлов и даже иметь дела с Эпштейном вовсе не означает быть замешанным в торговлю несовершеннолетними, в которой тот обвиняется.

Иван Шилов ИА Регнум

С другой стороны, всплывшая информация показывает вершину айсберга, за которой скрывается масштаб американского влияния на французских и европейских политиков, представителей бизнеса, индустрии развлечений и культуры.

Французское политическое и культурное экспертное сообщество обычно на словах весьма щепетильно. Считается, что сведения о любых нежелательных контактах могут нанести ущерб репутации.

Однако, как выяснилось, для многих это не оказалось проблемой.

Так, французская актриса Каролин Ланг призналась, что была в курсе звучавших в адрес Эпштейна подозрений. Но пребывала, по её словам, в «наивном замешательстве», согласившись в результате быть его партнёром в фонде поддержки молодых артистов, основанном на Виргинских островах.

Отец актрисы Жак Ланг, министр образования Франции, обсуждал с американским бизнесменом среди прочего образовательные программы для французских школьников, в частности вопросы сексуального воспитания подростков.

Оливье Колом, дипломатический советник бывшего президента Николя Саркози, «находил девушек» для Эпштейна на время его пребывания в Париже и обсуждал с ним предпочтения в отношении женского сопровождения во время различных поездок.

Как и Жан-Люк Брюнель, глава международного модельного агентства Karin Models, работавшего с такими знаменитостями, как Милла Йовович и Шэрон Стоун. Для своего американского спонсора он находил девушек 15 лет или моложе.

Есть среди упомянутых имен и очень высокопоставленные политики. К примеру, Брюно ле Мэр, который, будучи министром экономики, договаривался о встрече с Эпштейном.

Или сам нынешний президент Эммануэль Макрон, неоднократно обращавшийся к американскому бизнесмену за рекомендациями по экономическому развитию Франции.

Французские журналисты настаивают на том, что доказательств их прямого общения нет. Так или иначе, США уже давно использует сеть эмиссаров и организаций, выступающих посредниками между французской элитой и руководящими кругами из разных сфер, а также представителями американского бизнеса и государства.

Со своим близким советником Бертраном Бадре Макрон познакомился в самом начале своей карьеры в государственном секторе. В 2004 году будущий президент Франции начал работать в министерстве экономики в качестве генерального инспектора финансов. Бадре руководил тогда французским отделением «Германского фонда Маршалла».

Эта организация по лоббированию в Европе интересов США с 1970-х годов была частью программы Госдепа и финансировалась через USAID.

Бадре включил Макрона в программу по упрочению связей с Соединёнными Штатами. В 2007 году будущий глава Франции совершил ряд поездок по американским стратегическим и научным объектам. Что самое главное, это позволило Макрону завязать знакомства во французских политических кругах.

Макрон на время ушёл из государственного сектора и стал сотрудником банка Ротшильдов. А семья Ротшильдов, с одной стороны, всегда декларировала принцип скоординированности действий всех компаний под её руководством, а с другой — поддерживала самые тесные связи с американским лобби.

Недаром Ариан де Ротшильд, глава финансовой группы Edmond de Rothschild, проводила многочасовые консультации с Эпштейном по вопросам политического и экономического ориентирования в Европе, в том числе касательно участия в событиях «Майдана» на Украине.

В 2012 году Бадре включил Макрона, ставшего заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде, в программу «Молодые лидеры», осуществляемую ещё одним американским фондом, работавшим сугубо по Франции, — French American Foundation.

Эту организацию создали в 1981-м во время предвыборной кампании, в которой победил Франсуа Миттеран. США опасались, что новый президент будет проводить слишком независимую от НАТО политику. Поэтому решили вложить деньги в популяризацию тесного франко-американского сотрудничества. Стипендиатами этой программы были многие известные политики, к примеру Ален Жюппе и будущий президент Олланд.

Один из высокопоставленных руководителей фонда в беседе с журналистами говорил, что во Франции трудно сделать политическую карьеру, не состоя в американской сети. И пример Макрона служит тому доказательством.

В 2014 году он выступил на заседании Бильдербергского клуба, который называют самым закрытым в мире. Он был создан в 1954-м сотрудничавшим с ЦРУ английским политиком Джозефом Ретингером для развития диалога между Европой и США.

Макрон удивил тогда всех присутствующих тем, что начал яростно критиковать Олланда. Он пытался убедить слушателей в том, что при наличии возможностей принимал бы совершенно другие решения.

В аудитории находились в это время как политики (министр финансов Великобритании, французский министр цифрового развития, королева-консорт Испании и другие), так и руководители крупных банков (Deutsche Bank, Goldman Sachs), иностранных разведок (ЦРУ и MI6) и транснациональных компаний (BP, Shell, Fiat).

Любопытно, что через несколько месяцев после этого Макрона не только не уволили, но и назначили министром экономики. А затем он занял пост главы государства.

Непосредственно документы Эпштейна не служат достаточным основанием для обвинения в частности президента Макрона в продвижении американских интересов.

Тем не менее политические оппоненты президента Франции настаивают на необходимости расследования потенциального иностранного вмешательства в дела страны.

В более широком смысле многолетняя стратегия «мягкой силы» США в Европе является ключевым фактором, объясняющим текущую степень зависимости Европейского союза и его политического руководства от своего трансатлантического партнера. И «дело Эпштейна», помимо прочего, это в очередной раз подтвердило.