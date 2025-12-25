Последний месяц 2025 г. во Франции ознаменовался масштабными протестными акциями фермеров. Некоторые дошли даже до Брюсселя. Причины недовольства — политика государства и Евросоюза, а также плачевное состояние сельскохозяйственной отрасли в стране.

Иван Шилов ИА Регнум

Попытки президента Эмманюэля Макронаи премьера Себастьена Лекорнюдоговориться с манифестантами пока не увенчались успехом. И часть озлобленных работников животноводства и земледелия встречают католическое Рождество на забаррикадированных автострадах.

Конкретных поводов для нынешних протестных выступлений французских фермеров два.

Первый — это реакция государственных органов на эпидемию нодулярного, или узелкового дерматита крупного рогатого скота. Способ, предлагаемый ими для урегулирования эпидемиологической ситуации, предписывает полностью забить скот на территориях, где был обнаружен хотя бы один случай заражения.

Но откуда такой радикализм со стороны правительства? Беспокойство властей носит чисто маркетинговый характер.

Дело в том, что в международной классификации Франция имеет официальный статус страны, в которой эта болезнь не встречается вовсе. Присвоение такого статуса регламентировано жёсткими критериями. Он нужен главным образом для того, чтобы ставить соответствующую маркировку на экспортируемые товары и влиять на ценообразование. Иными словами, помеченные таким образом мясо и молоко стоят дороже.

Фермеры, в хозяйствах которых появились первые признаки заболевания коров, просигнализировали об опасности, ожидая от государства помощи. И правительство сообщило, что готово помочь… в уничтожении всего поголовья.

Для исполнения этого решения были мобилизованы соответствующие силы. Однако сельские работники вместо ожидаемой благодарности чиновникам собрали своего рода ополчение для защиты ферм.

В результате в ночь с 11 на 12 декабря произошли «довольно жёсткие», по словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, столкновения животноводов с силами поддержания порядка. Однако они не помешали приведению в действие протокола, выбранного государством.

В итоге протестное движение стало охватывать всю страну. Движение по многим автострадам прекратилось из-за построенных баррикад.

Дошедшие до Брюсселя возмущённые фермеры, кидаясь картошкой в здания Европарламента, требовали финансирования программы вакцинации животных и спрашивали, почему нюансы, связанные с экспортом, должны мешать поддержке французского сельского хозяйства.

В рядах протестующих также звучали призывы к выходу Франции из ЕС.

Для протестов и ещё один повод. Он связан с финальным утверждением договора Евросоюза со странами Латинской Америки, входящими в объединение Mercosur.

Подписанный год назад главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, документ позволит произведённым в этих странах дешёвым товарам, в том числе сельскохозяйственным, проникать на европейский рынок.

В 2024 г это также вызвало волну фермерских протестов во Франции. Национальные политики обещали «навязать волю Франции всему ЕС», однако реальных результатов их намерений так и не видно.

Президент Макрон, официально заявляющий, что он целиком и полностью на стороне французских крестьян, несколько недель назад всё же обмолвился, что «скорее позитивно» рассматривает возможность ратификации договора с Mercosur.

Французские политики записывают себе в победу тот факт, что вопрос о ратификации соглашения удалось отложить до 12 января 2026 г. Однако важным обстоятельством такого «успеха» является поддержка позиции Франции итальянцами.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони также потребовала повременить с окончательным решением и обсудить дополнительные гарантии европейским производителям сельхозпродукции.

Тем не менее, никто не сомневается, что Италия всё же согласиться признать договор. Ведь для представителей итальянского бизнеса экспорта их промышленных товаров в Латинскую Америку выгоден.

Президент Макрон, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро и другие представители французских властей обещают принять меры по защите интересов фермеров. Но их слова не вызывают доверия сельхозработников.

И некоторые из них проводят рождественский вечер на баррикадах, куда сочувствующие граждане приносят шампанское и фуа-гра.

И действительно, значительная часть населения Франции одобряет фермерские протесты. По данным соцопросов, 78% населения поддерживает недовольных, а 80% считают действия французских властей недостаточными и неадекватными.

Столь негативному отношению населения к властям способствует общий контекст экономической ситуации в отрасли: он чрезвычайно печален. В 2025 г торговый баланс в сельском хозяйстве стал рекордно низким за полвека, а разрушительные тенденции с 2022 г. ускорились в несколько раз.

Статистика показывает, что за последние три года во Франции исчезает около 36 фермерских хозяйств.

Всё это свидетельствует о том, что Франция, лидер европейского сельхозпроизводства переживает не просто трудные времена, а катастрофу. Что влечёт за собой и социальные последствия: еще в начале 2025 г сообщалось, что каждые два дня в стране совершает суицид фермер.

В защиту своей жесткой позиции власти приводят аргументы из области макроэкономики и геополитики, не убеждающие простых французов в том, что они должны уничтожать свои поля и домашних животных, чтобы кто-то на другом конце земного шара мог продолжать воевать или зарабатывать.

Повторяющийся характер различных протестов говорит о том, что проблемы никуда не исчезают, а лишь усугубляются. А бездействие политиков не даёт надежды на скорое их разрешение.