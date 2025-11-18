17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил об «историческом» соглашении с Украиной, подписанном во время очередного визита Владимира Зеленского в Париж.

Иван Шилов ИА Регнум

Новость о покупке Украиной истребителей Rafale подаётся как перспектива многомиллиардных инвестиций во французскую экономику, а саму Украину пытаются представить выгодным партнёром.

Однако всеобщего народного ликования не случилось. Читатели крупных французских СМИ спрашивают в комментариях: кто будет оплачивать заказ?

Сыграл под Трампа

Самолёт привёз Зеленского на аэропорт ВВС Франции Виллакубле, где его встречал Макрон в окружении военного оркестра и солдат.

Там же был установлен стол, на котором французский президент и его гость подписали соглашение, обозначающее «новый этап» в отношениях с Украиной.

Вся сцена была подозрительно похожа на попытку воспроизвести обстановку, в которой президент США Дональд Трамп принимал российского главу государства Владимира Путина в Анкоридже 15 август.

А громкие слова президента Франции говорят о попытке представить событие как грандиозное, после которого ничто не будет, как прежде.

Только в отличие от состоявшейся на Аляске встречи двух лидеров сильных держав, где искали пути решения ситуации, касающейся всего мира, во Франции подписали очередное соглашение о намерениях с терпящим поражение на поле боя президентом, чьи полномочия давно истекли.

К тому же соглашение не подкреплёно никакими финансовыми гарантиями.

Оно содержит намерение Украины купить у Франции до 100 истребителей Rafale и сопутствующие им элементы вооружения, а также 8 систем ПВО SAMP-T, разработка которых ещё не закончена, 4 радарные системы AASM Hammer и дроны.

Позднее на встрече с представителями французских компаний Зеленский подтвердил контракт на закупку 55 локомотивов у Alstom.

Условия «исторического» соглашения сразу стали обсуждать в прессе, выражая сомнения по ряду вопросов.

Первый касается возможностей Франции реализовать свои обещания. Производитель Rafale компания Dassault Aviation на данный момент выпускает по два истребителя в месяц.

Оборона — единственная статья бюджета страны, по которой расходы не уменьшаются, а даже увеличиваются. В связи с этим государство планирует инвестировать в производство, чтобы увеличить количество выпускаемых единиц.

Однако даже добавленные к имеющимся 2-3 экземпляра ускоряют процесс не так сильно, как это требуется для текущей войны.

Вдобавок порядка 250 истребителей уже забронированы другими получателями согласно подписанных ранее и проплаченных контрактов.

Нетрудно подсчитать, когда наступит очередь Украины и как интенсивно будут пополняться её ВВС, учитывая, что страна теряет уже имеющиеся истребители в боевых действиях.

Второй весьма существенный вопрос касается возможностей Украины оплатить столь крупный заказ.

На протяжении трёх с лишним лет западная пресса пестрела сообщениями о недостатке финансирования, представляя это как главное объяснение военных неудач ВСУ. В связи с этим озвученная Макроном сумма в 10 млрд евро, которую якобы обязуется отдать Украина за заказ, была воспринята обществом как фантастическая.

Французской прессе давно приходится отвечать своей аудитории, объясняя, откуда у их страны, переживающей экономический кризис, берутся деньги на поддержку Украины, призывая граждан к необходимости «затянуть потуже пояса».

Вот и в этот раз Макрон сказал, что деньги будут выделяться Францией из расходов на оборону, а также из средств Евросоюза. Однако и европейские, и французские эксперты называют единственной возможностью ЕС изыскать дополнительные деньги для Киева конфискацию замороженных российских активов.

Подготовка к интервенции

Недоумение вызывают и попытки Макрона представить явно невыгодную для страны сделку как блестящую победу.

Единственное приходящее на ум объяснение: президент Франции пытается сделать очередной пиар ход. Вероятно, он снова старается создать видимость лидерства его страны в геополитических процессах.

С одной стороны, Макрон хочет обогнать Швецию, которая 22 октября заключила аналогичное соглашение о намерении отправить Украине до 150 истребителей Gripen E. С другой — продемонстрировать бизнес-успехи своего президентства в контексте начавшегося с 17 ноября форума Choose France для французских компаний.

Последнее становится особенно актуальным ввиду регулярного снижение мирового финансового рейтинга Франции, наблюдаемого в последнее время.

Однако все эти попытки в глазах народа выглядят неубедительными.

К примеру, в комментариях к статье о соглашении Макрона с Зеленским, опубликованной в издании Figaro, можно прочитать саркастические ремарки вроде «Это письмо Зеленского Деду Морозу?», «… Ещё одна жалкая попытка Макрона выжить», «Внимание, происходит отмывание денег».

А один из читателей, почитав предыдущие высказывания, спросил редакцию, не заботит ли их, что 438 человек спросили, кто будет оплачивать украинский заказ?

Тем не менее, обсуждаемая новость наводит на мысли, по поводу которых не хочется шутить.

Во-первых, Макрон дал понять, что подписанные намерения являются долгосрочными, независимо от того, как скоро будут найдены пути мирного урегулирования конфликта на Украине. А значит, Франция и ЕС готовятся воевать с Россией в обозримом будущем с той или иной степенью интенсивности.

Во-вторых, мы становимся свидетелями дележа восточной части Европы на зоны военного контроля, и некоторые страны уже заявляют желание участвовать в этом, определяясь, самолёты чьей страны будут патрулировать украинское небо.

Иными словами, Европы видит для себя одну перспективу на ближайшее будущее — интервенцию.