19 октября произошло громкое ограбление одного из самых известных музеев мира — из парижского Лувра похитили драгоценности, являвшиеся частью так называемой Королевской сокровищницы. Злоумышленников пока не нашли. А во Франции активно задаются вопросами, как такое могло произойти и кому была нужна эта кража.

Иван Шилов ИА Регнум

Украденные бесценные предметы входили в коллекцию, создание которой начал ещё французский король Франциск I (1494–1547 гг). Она постоянно пополнялась ювелирными изделиями и украшениями, принадлежавшими монархам и членам их семей.

В наши дни некоторые предметы из этого уникального собрания находятся в разных музеях, к примеру в Минералогическом музее или Музее естественной истории. Однако основная коллекция хранится и экспонируется в музее Лувра.

Согласно версии следствия, утром 19 октября, в промежутке между 09:30 и 09:37, четверо злоумышленников подъехали на скутерах к музею, с помощью раздвижных лестниц пробрались в нужный им зал, небольшими электропилами вскрыли витрины, совершили кражу, выбрались из зала и так же на скутерах скрылись.

Сигнализация сработала исправно, сотрудники прибежали быстро. Однако преступники действовали еще быстрее.

В общей сложности воры похитили 9 предметов, но, убегая, избавились от 2 из них. В частности, они выбросили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

После падения Второй империи эту драгоценность вернули жене бывшего императора в 1873 г. А её потомки передали корону в дар музею Лувра в 1988 г. Несмотря на то, что корона получила повреждения от рук преступников, ей можно будет вернуть первоначальный вид.

Надо сказать, что хранимые в Лувре экспонаты нередко становились объектом вожделения похитителей.

В 1911 г из музея украли знаменитую «Джоконду» кисти Леонардо да Винчи. Поскольку злоумышленником был бывший сотрудник музея Винченцо Перуджа, ему не составило труда переодеться в униформу и просто снять картину со стены. Знаменитое полотно нашли только в 1913-м во время попытки продать его коллекционерам.

В 1939 году среди бела дня со стены так же сняли картину Антуана Ватто «Безразличный», которую также нашли через несколько дней.

А вот полотну Камийя Коро повезло меньше. 3 мая 1988 г пейзаж «Дорога на Севр», изображающий окрестности парижского пригорода, сняли при похожих обстоятельствах. Тогда пропажу обнаружили сразу, выходы из музея были перекрыты, а посетителей в течение нескольких часов удерживали в здании музея, выпуская небольшими группами после обыска.

Бригада по борьбе с бандитизмом в составе Центрального бюро по борьбе с оборотом культурных ценностей открыла расследование. Но до сих пор не известна ни судьба картины, ни личность похитителя. То же ведомство расследует и кражу, случившуюся 19 октября 2025 г.

«Королевская сокровищница» издавна привлекала внимание воров всех мастей.

Значительную часть драгоценностей похитили еще в 1792 г. Впоследствии часть из них удалось вернуть. Попал в число спасенных и знаменитый «Алмаз Регента», самый крупный в мире, он до сих пор хранится в Лувре. Но треть из украденных тогда предметов найти не удалось до сих пор.

В 1887 г власти Третьей Республики устроили массовую продажу драгоценных камней «Сокровищницы». Для этого камни извлекали из ювелирных изделий, тем самым значительно понижая их стоимость. Таким образом, выручить удалось гораздо меньше средств, чем предполагалось.

Впоследствии государство осознало масштаб ошибки. И на протяжении последних 100 лет Франция пытается восстановить богатство коллекции, выкупая проданные ранее предметы и приобретая новые экспонаты.

В связи с этим последняя кража драгоценностей воспринимается музейными работниками, чиновниками и обществом особенно болезненно.

Однако она стала поводом поднять ряд острых вопросов, связанных с проблемами работы французских музеев.

Главред исторического отдела издания Figaro Жоффруа Кайе считает, что ограбление Лувра является результатом стечения обстоятельств и совпадения нескольких случайностей. Однако другие СМИ цитируют экспертов, по мнению которых такое преступление является тщательно спланированным и подготовленным.

Сотрудники Лувра, объединённые в профсоюз SUD-Culture, выступили с заявлением о том, что неоднократно предупреждали о проблемах с обеспечением безопасности в залах музея.

По словам активистов, профсоюз много раз «осуждал внутренние решения, принимаемые за последние три года, которые не учитывают основную миссию нашего учреждения: сохранение наследия, здания, коллекций и людей. (…) Вина руководства [в произошедшем] огромна. Президенту Республики и министру культуры давно нужно было прислушаться к предупреждениям, которые высказывают сотрудники».

Иван Наварро, сопредседатель ВКТ–Культура, ещё одного профсоюза, представленного в музее, также заявил, что в из-за экономии средств число сотрудников Лувра постоянно сокращается.

По его словам, за последние 10 лет штат сотрудников безопасности уменьшили на четверть. К 2025 г бюджет, предназначенный для всех объектов национального наследия страны, достиг катастрофически низкой суммы в 1,2 млрд евро. А в 2026-м его ещё сократят на 200 тысяч.

Недофинансирование музеев ведёт к проблемам с обеспечением безопасности: ограбление Лувра является самой громкой, но не единственной кражей во французских музеях за последнее время.

В ночь с 15 на 16 сентября из Музея естественной истории совершили кражу золота на предполагаемую сумму в 600 000 евро. А ранее, 4 сентября, минкульт сообщил о краже экспонатов из музея Адриана Дюбуше в Лиможе.

По краже в Лувре следствие разрабатывает несколько версий.

Однако прокурор Лор Беккюо заявила, что, вполне возможно, это и предыдущие ограбления можно расценивать в том числе как «иностранное вмешательство».

В контексте того, что французские власти в последнее время имеют обыкновение обвинять Россию в своих внутренних проблемах — рост народного недовольства, рост межнациональной розни и т.д., — будет неудивительно, если следствие «вдруг» нападёт на «русский след».