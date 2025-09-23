22 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о признании его страной палестинского государства. Историческое решение и решительный шаг вперёд для одних. Непродуманный шаг, имеющий лишь символическое значение, — для других. Зачем это признание нужно главе государства?

Иван Шилов ИА Регнум

Желание признать Палестину высказывал ещё президент Франсуа Миттеран. Однако Франция — далеко не первая страна Старого Света, сделавшая это. Фактически половина Западной Европы уже считает государство Палестину действующим лицом международной жизни.

К примеру, признала ее и Великобритания, на день опередив французов: соответствующее заявление 21 сентября сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Палестинская тема совершенно не чужда французскому обществу. На протяжении многих десятилетий поддержка создания независимой Палестины была и является одним из главных пунктов внешнеполитической повестки левых. На этом основана редакционная политика левых газет, к примеру L’Humanité.

И это же является важнейшим рычагом для мобилизации электората «Франции непокорённой», глава которой Жан-Люк Меланшон набрал на последних президентских выборах в 2022 г. почти 22% голосов.

При этом сторонники «непокорённых» составляют костяк участников проходящих в стране протестов, в том числе состоявшихся совсем недавно, 10 и 18 сентября. К тому же последняя манифестация была очень масштабной и собрала, по данным организаторов, порядка миллиона человек.

Участники демонстраций открыто выражали враждебное настроение по отношению к властям. В частности, несли плакаты и выкрикивали лозунги, призывающие уйти в отставку президента и назначенного им премьер-министра, и даже принесли модель гильотины, предназначенную, по их словам, для главы государства.

Согласно последним опросам, действия Макрона одобряют только 17% французов. Эти показатели делают его не только самым непопулярным президентом Пятой республики, но и одним из антилидеров рейтинга в странах ЕС.

Весьма вероятно, что признанием Палестины президент пытается получить одобрение части протестного населения и французов арабского происхождения, для которых этот вопрос чувствительно важен.

Наверняка он также возлагает надежды на то, что его шаг будет интерпретирован внутри страны как способ продемонстрировать независимость Франции от США. Ведь именно так расценивает поступок Макрона американская пресса.

И его надежды не беспочвенны: в обществе вовсю шла полемика по поводу палестинских флагов, которые, по мнению многих политиков и чиновников, должны были присутствовать на зданиях городских администраций 22 сентября. Несмотря на рекомендации МВД не делать этого, около мэрии сотни административно-территориальных единиц Франции в результате такие флаги вывесили.

При этом официальное признание Палестины является, как пишут многие СМИ, шагом символическим, за которым не последует серьёзных геополитических последствий на Ближнем Востоке, во всяком случае в первое время. У государства, которое признаёт Макрон, нет чётко определённых границ, нет столицы, очень мало представительств за рубежом.

Срок полномочий главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса закончился в 2009 г. А степень его влияния на внутренние дела Палестины вызывает большие сомнения. И сложно представить, как страна собирается проводить новые выборы в нынешних условиях.

Зато последствия этого шага могут сказаться на самой Франции, в которой проживает примерно 500 000 человек еврейского происхождения. Ежегодный рост насилия на почве антисемитизма уже давно беспокоит французское общество и правоохранительные органы.

В ответ на выраженные опасения того, что внешнеполитические поступки президента разжигают межнациональную рознь внутри страны, Макрон пообещал «всеобщую мобилизацию» против межнациональной розни.

Однако глава государства склонен списывать многочисленные проявления антисемитских и антимусульманских настроений на вмешательства неких сил извне. В связи с этим возникают сомнения в том, насколько Макрон отдаёт себе отчёт в серьёзности и глубине проблемы.

Также остаётся открытым вопрос о реальном урегулировании палестино-израильского конфликта и о том, какую лепту в это может внести Франция.

Первоначально французская сторона выдвигала ряд условий для признания палестинского государства, но не смогла добиться от палестинской стороны гарантий по их исполнению. В итоге часть этих условий, к примеру освобождение французских заложников, перешли в разряд условий, при которых между двумя странами будут установлены дипломатические отношения.

Но самый главный упрёк Макрону состоит в том, что он пытается решить проблему без ключевого действующего лица — Израиля. В правительственных кругах говорят, что Франция запуталась в том, кто является ей другом, а кто — врагом.

Безусловная вера обещаниям Аббаса раздражает израильскую сторону. Макрон попытался добиться благосклонного отношения Израиля, отказавшись называть его действия в отношении палестинцев геноцидом. Но вряд ли это обеспечит согласие Израиля рассматривать Францию как страну, имеющую право принимать геополитические решения в его регионе.

Объявляя о признании Францией государства Палестины, Макрон получил свои несколько минут славы и поздравления от представителей многих стран. Жаль только, что это решение вряд ли обернётся дипломатической победой. И тем более не принесёт оно реальных улучшений для страдающих от войны людей.

Тем временем во Франции обсуждение палестинской темы превращается в настоящую истерику, и ситуация, как говорят журналисты и эксперты, требует вмешательства властей. Граждане ожидают волну насилия и даже теракты. И беспокоятся, что действия президента и правительства, до сих пор не сумевших справиться с этой проблемой, на этот раз окажут ожидаемый эффект.