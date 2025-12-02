1 декабря состоялся новый визит Владимира Зеленского в Париж. Необходимость очередной поездки объясняется политиками и журналистами в контексте европейской поддержки Украины и процесса мирных переговоров с подачи США.

Иван Шилов ИА Регнум

Но в чём на этот раз состояла истинная цель встречи Эммануэля Макрона с украинским гостем?

От просмотров французских СМИ за последние полмесяца невольно возникает ощущение дежавю.

Казалось бы, только недавно мир узнал об «исторической сделке» между Францией и Украиной, по которой одна сторона обязуется продать не существующий ещё товар другой стороне, у которой нет на это денег.

Как вдруг снова Зеленский в Париже. Уже в десятый раз с начала 2022 года!

Нужно ли расценивать его путешествия по миру как визиты надоедливого гостя, вечно просящего денег, или Европа преследует свои цели, воспроизводя на протяжении последних лет одну и ту же картинку рукопожатий, объятий, взаимных уверений и потока словесных благодарностей?

В общественно-политическом сообществе Франции есть две противоположные точки зрения.

Первую можно проиллюстрировать заявлением Макрона о том, что на данный момент чёткого и окончательного мирного плана для Украины нет. Этими словами глава государства даёт понять, что предложенный Дональдом Трампом и его окружением мирный план неприемлем для Евросоюза.

А на пресс-конференции после встречи с Зеленским он поддержал продолжение войны на Украине и отметил «несгибаемость» её лидеров.

Линию президента Франции подхватывают его министры. Так, глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро настаивает на том, что Европа не намерена учитывать российские интересы при заключении мира.

В доказательство этому министр даёт свою оценку качеств Зеленского, являющегося, по его мнению, «героем сопротивления» и настоящим легитимным правителем, который может привести страну к миру.

При этом на вопрос, могут ли Украина и Европа позволить себе продолжать воевать, сторонниками этой точки зрения ответ дается положительный.

Многочисленные эксперты уверяют аудиторию в том, что Украина, вопреки видимости, не просто не проигрывает на поле боя, но даже настолько выматывает российскую армию, что та вот-вот падёт, осталось лишь немного подождать.

А некоторые на полном серьёзе рассуждают о размещении французских войск на Украине после заключения гипотетического мира и о вступлении их в бой при предполагаемом повторном нападении России.

Сторонники такой точки зрения рассматривают Украину своего рода залогом, подкрепляющим их позиции перед США. Ведь украинское руководство должно было, как подросток при разводе родителей, выбрать, к кому примкнуть, когда в лагере держав, от которых зависит их будущее, случился разлад.

Однако раздаются и другие голоса, которые говорят, что последний визит Зеленского происходит в критический для Украины момент.

Во-первых, это коррупционный скандал среди его ближайшего окружения, в результате которого глава офиса президента Андрей Ермак был отправлен в отставку. Многие признают, что это сильно ударило по авторитету не только Украины, но и поддерживающей её Европы.

Макрон попытался спасти положение Зеленского комментарием о том, что только в России не говорят о коррупции, потому что с ней, в отличие от Украины, не борются.

Здесь остаётся посоветовать президенту Франции нанять хотя бы на полставки кого-то, кто будет составлять ему небольшой обзор 3–4 основных российских информационных изданий.

Однако этот скандал обнажил стоявший ранее острый вопрос, озвученный французскими СМИ: легитимность Зеленского как президента.

Объяснить этот деликатный нюанс пытаются кознями американской администрации, влиянием, которое Владимир Путин якобы оказывает на Трампа, а также действиями неких «прокремлёвских олигархов», ведущих переговоры с американской стороной — каждый для своей отрасли бизнеса — и мечтающих о мире, чтобы «вернуть всё, как было».

Это объясняет мотивы Барро, вдохновившие его на процитированные слова.

Ряд изданий напрямую признают, что приезд Зеленского в Париж является попыткой приостановиться и успокоиться перед тем, как судьба Украины будет решаться без его участия.

А перспективы Европы воевать с Россией не всеми видятся с оптимизмом. Ряд экспертов напоминают о человеческих потерях ВСУ, а также о нехватке вооружения, артиллерии и авиации. Этот расклад может, по их мнению, в любой момент стать причиной катастрофических для Украины последствий на фронте.

Надо сказать, что Макрон сам, должно быть, понимает слабость позиций Евросоюза. Очевидно, что ни у него, ни у других членов «единой европейской семьи» нет никаких рычагов повлиять на мирный процесс, кроме угроз, связанных с конфискацией российских активов.

И, подговаривая Зеленского не соглашаться ни на какие условия, он, с одной стороны, транслирует актуальное мнение ЕС. С другой — не хочет сильно раздражать Трампа, перекладывая ответственность за эти решения на самого Зеленского, и это тоже в интересах Европейского союза.

Недаром на совместной с украинским визитером пресс-конференции президент Франции поблагодарил президента США за его искренние миротворческие попытки.

Не исключено, что поездка Макрона в Китай, намеченная на 3 декабря, тоже преследует в качестве одной из целей дать сигнал президенту Соединённых Штатов о том, что Европа, ведя свою дипломатическую линию с его главным противником, готова солидаризироваться с американской политикой в отношении КНР.