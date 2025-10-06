6 октября 2025 г. очередной премьер-министр Франции вышел в отставку. Себастьян Лекорню пробыл на этом посту три недели и едва успел назначить новый кабинет министров.

Иван Шилов ИА Регнум

Быстрота, с которой Эммануэль Макрон выбрал нового главу правительства, компенсировалась отсутствием положительного эффекта от этого решения. И снова встаёт вопрос, что будет дальше.

Лекорню был последним вариантом Макрона, категорически не желавшего видеть во главе правительства представителя левой коалиции NUPES или члена партии «Национальное объединение».

В нынешней ситуации должность премьер-министра является одной из самых неблагодарных во Франции. Судя по всему, выход из глубокого политического, экономического и социального кризисов, который устроил бы если не всех, то хотя бы большинство, найти уже просто невозможно.

Страна встретила Себастьяна Лекорню в новой должности недружелюбно.

Оппозиция ждала его предложений по бюджету на 2026 г. — непростая задача, учитывая, что способы сэкономить, предложенные двумя его предшественниками, были категорически отвергнуты. А общество на протестных акциях, начавшихся уже на следующий день после его вступления в должность, потребовало отставки премьер-министра вместе с президентом.

Лекорню всё-таки нашёл, что предложить депутатам парламента в новом бюджете.

Первый момент касается так называемого «налога Зюкмана», введение которого стало обязательным условием для социалистов.

Эта мера, предложенная французским экономистом, преподавателем калифорнийского Университета Беркли Габриэлем Зюкманом, заключалась в том, чтобы заставить платить самых богатых граждан Франции налог как минимум в 2% с такого рода собственности, как недвижимость, предметы искусства, автомобили и др.

Лекорню предлагал заменить её на обложение налогом финансовых капиталов предприятий, получающих доходы от дочерних компаний. Таким образом, платить будут не люди, а корпорации.

Однако отказ от «налога Зюкмана», а также твёрдое намерение Лекорню оставить нетронутой пенсионную реформу вызвали недовольство Соцпартии.

Ещё одно обещание Лекорню, которое должно было понравиться оппозиции — выработка закона против уклонения от уплаты налогов. Это предложение уже озвучивал бывший глава правительства Франсуа Байру. Но в этот раз новый премьер-министр сказал, что будет действовать максимально оперативно и пойдёт на самые радикальные меры.

Наконец, Себастьян Лекорню обещал полностью пересмотреть расходы на работу государственного аппарата. По его мнению, это должно принести в казну дополнительные 6 млрд евро.

За несколько дней до отставки Лекорню даже официально заявил, что при грядущем обсуждении бюджета не будет использовать конституционную поправку 43.9, дающую ему право принять этот документ без парламентского голосования.

Но ничто не обеспечило назначенному главе правительства благосклонность несогласных депутатов и представителей протестующих профсоюзов.

В прощальной речи бывший глава правительства упомянул о непримиримости членов оппозиции, каждый из которых, по его словам, думает, что голос их партии является решающим. А также обвинил их в том, что это упрямство диктовалось не беспокойством о судьбе страны, а политическими амбициями ввиду следующих президентских выборов.

В итоге перед Францией и президентом стоят те же проблемы и опции, что и после отставки Байру.

Часть левых призывает Макрона назначить премьер-министра из их политического лагеря, не распуская парламент. Представитель «зелёных» Марин Тонделье сказала, что её партия готова работать с президентом, не разделяющим их политических взглядов.

От имени социалистов Оливье Фор также высказался против роспуска парламента. Ещё недавно в своих соцсетях он критиковал Лекорню и демонстрировал готовность занять его пост. А теперь он прокомментировал отставку премьера следующими словами:

«Я задавался вопросом, остался ли в этой стране хоть один голлист. Оказывается, один остался, и он только что ушел в отставку с достоинством и честью».

Не является ли восхищение политической линией Шарля де Голля попыткой в очередной раз обратить на себя внимание сторонников президента, ранее называвших социалистов единственными представителями левых, с которыми возможно сотрудничество?

Однако самым возможным вариантом видится новый роспуск парламента, после которого, возможно, какая-то из партий наберёт абсолютное большинство.

К этому готовится Жан-Люк Меланшон, предложивший представителям левых собраться и объединить политические усилия. Идею поддержали коммунисты, но сразу отвергли «зелёные» и социалисты.

Зато «Национальное объединение» прямо призывает к новым выборам.

А депутат Европарламента и глава созданной ею партии «Идентичность — свобода» Марион Марешаль Ле Пен призвала к немедленному созданию широкой коалиции правых, новым выборам и созданию консервативного правительства.

Но есть ещё и третий вариант — отставка самого Макрона.

За это давно выступает Меланшон. К этому призывают депутаты-лепенисты.

Но в последнее время ухода президента хотят и некоторые представители поддерживающих его партий.

Глава фракции центристов MoDem в Национальной ассамблее написал в своих соцсетях, что происходящее является «стыдом» политической жизни Франции, обвинив президента в безответственности и личных амбициях. А мэр города Канны от партии «Республиканцы» Давид Линар прямо говорит, что ухода Макрона требуют интересы Франции.

Тем временем правительство, которое Лекорню назначил за день до своей отставки, не может по закону считаться легитимным, поскольку приказы о назначении министров не были опубликованы в официальном государственном издании. Страна снова замерла в ожидании дальнейших событий.

Тем более, что сам Макрон за весь день так и не высказался по поводу ухода своего главы правительства.