15 января в ежегодном обращении президента Франции Эммануэля Макрона к армии прозвучала новая тема: угроза «неоколониализма» в отношении Гренландии. В этих словах содержится намёк на желание Дональда Трампа включить остров в состав США.

Иван Шилов ИА Регнум

По инициативе Дании Евросоюз ответил на это внезапными военными учениями на этой арктической территории.

Однако готова ли Европа в целом и Франция в частности с таким же энтузиазмом пойти на защиту территориальной целостности страны — члена ЕС, с каким она поддерживает войну на Украине?

На военно-воздушную базу в городе Изер для обращения к армии Макрон прибыл после военного совета в Париже, где обсуждался «гренландский вопрос». В речи перед военными глава государства старался, что называется, сфокусироваться на позитивных моментах.

Он пообещал увеличение бюджета армии на 36 млрд евро, 3,5 из которых поступят уже в текущем году. Также он поздравил слушателей с тем, что 2/3 разведывательных возможностей Украины обеспечивает Франция.

И произнёс мотивационную установку: «Чтобы оставаться свободным, нужно внушать страх; чтобы внушать страх, нужно быть сильным».

Однако внешний вид главы государства при этом внушал страх только за состояние его здоровья. Наверное, весь мир заметил кровоизлияние в правом глазу Макрона, что стало поводом для шуток об очередной драке, которая, вероятно, произошла у него с женой.

Также звучали предположения, что это — последствия проблем со здоровьем, пошатнувшимся после того, как президент наконец осознал безвыходное со всех сторон положение Франции.

Поводов для депрессии у Макрона сейчас действительно много. Усугубление экономического кризиса, рост госдолга и инфляции, снижение ВВП даже по сравнению с Италией, впереди которой Франция была ещё недавно…

Правительственный кризис, который должен был решить ставленник презента премьер-министр Себастьян Лекорню, так и не решён. Глава правительства объявил о «поражении» своей стратегии и, судя по всему, будет вынужден принять бюджет на 2026 г. в обход парламента.

Ситуация же вокруг Гренландии наносит главный удар Европе и Франции по двум направлениям. Во-первых, она рискует серьёзно поссорить её с Соединёнными Штатами. Во-вторых, подрывает всю этическую риторику, которой ЕС обрамлял финансирование войны на Украине.

Реакция на американское вторжение в Венесуэлу уже показала, что и руководство Евросоюза, и президент Франции считают такое обращение с суверенным государством нормальным способом устранения неугодных политиков.

Однако сейчас угроза разрушения территориальной целостности стоит перед европейской страной Данией. Президент США заявляет, что хочет тем или иным способом включить Гренландию, являющуюся датской территорией, в состав своей страны.

Сложность в том, что говорит это союзник Европы по НАТО, на котором и зиждется этот альянс.

Публикации в СМИ наводят на мысль о том, что политические круги Франции находятся в панике в связи со сложившимся положением вещей.

С одной стороны, Франция принимает участие в военных учениях, начатых в Гренландии по инициативе Дании 15 января. Министр-делегат при военном ведомстве Алис Рюфо говорит о том, что это отличная демонстрация «нашей готовности защищать свои интересы».

Ей вторят ряд экспертов, утверждающих, что это решение находится в рамках тенденции по утверждению европейского суверенитета, приобретающей особую символическую значимость в нынешнем контексте.

Тем временем размер отправленного Францией военного контингента весьма небольшой: порядка 15 человек. Однако французские власти постоянно ставят акцент на том, что участвуют в учениях вместе с другими европейскими странами.

При этом на вопрос о том, какие конкретно интересы нужно защищать и откуда исходит угроза, Европа ответить, видимо, не может.

Власти Германии, к примеру, говорят, что проходящие учения имеют целью сдерживание присутствия России и Китая в Арктике.

А вот французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро затрудняется с оценкой. По его словам, «европейские страны вполне способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», но «лучше бы определить точно, откуда именно исходит эта угроза».

В связи с этим во французских СМИ появляются публикации самого разного содержания. Одни публикуют репортажи о том, как поползновения Трампа присоединить остров к США вызвали волну негодования и рост антиамериканских настроений среди населения Гренландии. Рядом цитируют высокопоставленных представителей НАТО, говорящих о том, что альянс не рассматривает действия европейцев как недружественные.

А другие издания напрямую выражают сомнения в том, что Евросоюз в чем-то будет противостоять США. По мнению этих экспертов, рассуждения современных европейских политиков о каких-либо ценностях меняются в зависимости от обстоятельств.

И ни Брюссель, ни условная Польша, ни тем более Франция с президентом, выступающим «сторонним наблюдателем», не вступят в конфронтацию с Соединёнными Штатами, если те действительно будут предпринимать шаги по присоединению Гренландии.

Вместе с тем внешнеполитическая ситуация оказывает, так или иначе, влияние на внутреннюю ситуацию во Франции. Среди французских политиков, видимо, начинает приобретать популярность критика геополитических альянсов, частью которых является их страна.

Так, левая «Франция непокорённая» предложила проект парламентской резолюции о выходе Франции из НАТО. А глава классических правых Брюно Ретайо на встрече с бастующими фермерами назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «могильщицей Европы».

Есть основания ожидать, что критика НАТО, а также ЕС в целом или отдельных еврочиновников станет в 2026 г лейтмотивом кампании во Франции в преддверии президентских выборов следующего года.