Сирена воздушной тревоги, предупреждавшая о приближении ракет и беспилотников ВС России, звучала 2 января практически на всей территории Украины с самого раннего утра в течение нескольких часов.

Иван Шилов ИА Регнум

В 05:52 мск началась тревога в Харьковской и Винницкой областях, а через некоторое время «эстафету» стали подхватывать один за другим остальные регионы. Почти одновременно сирены включились по всей Западной Украине — в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

При этом основная мощь российских ударов пришлась на объекты в Киеве и Харькове. Украинские порталы предполагают, что велась настоящая охота на системы ПВО.

«Асфальт подпрыгивал»

Причём в украинской столице ещё накануне, 1 января, и в ночь на 2 января, несмотря на активную работу средств ПВО, были слышны разрывы боеприпасов, доставленных российскими носителями. В двух районах города утром 2 января прозвучало не менее шести сильных взрывов.

Информацию о взрывах подтвердил мэр города Виталий Кличко, который уточнил, что в Деснянском районе горел обломок БПЛА на открытой местности. Также он сообщил о пожарах «в нескольких местах» в Подольском районе и о возгорании складского помещения в Оболонском.

В течение дня 2 января взрывы в Киеве возобновились, и в итоге прилёты и падения обломков были зафиксированы в восьми из десяти районов города. В результате, как признал Кличко, оказались обесточены «часть объектов и жилых домов в нескольких районах».

Также неоднократно в течение 1 и 2 января сообщалось о сериях взрывов в Харькове, в Винницкой и Кировоградской областях, в Днепропетровске и Херсоне. Утром 2-го числа воздушная тревога в городах Украины длилась в общей сложности почти три с половиной часа: сирены сработали в 07:23 мск, а отбой тревоги произошёл только около 11 часов во всех регионах, за исключением Днепропетровской и Николаевской областей.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что в ходе группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты ВПК в Киеве и его окрестностях, отвечавшие за заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники. В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Многие источники говорят о том, что сегодняшние удары по военным объектам в украинской столице чуть ли не самые сильные за всё время конфликта. Судя по косвенным данным, это очень похоже на правду. Оценивать масштабы удара, полагаясь лишь на слова Кличко, однозначно не стоит. В этом смысле простые киевляне дают куда более ценную информацию.

Собеседник нашего издания, обычный киевлянин глубокого пенсионного возраста, очень ёмко описал свои ощущения от прошедшей ночи: «Ни поспать, ни мандаринку съесть, ни подарок друзьям занести».

По его словам, жители города провели ночь в бомбоубежищах, вокруг «всё рвалось и ухало так, что стены дрожали и асфальт подпрыгивал». Впервые за долгое время Киев по-настоящему почувствовал опасность, что очень серьезно снижает шапкозакидательские настроения и ввергает население в уныние. Всё это происходит на фоне удручающих для Украины новостей с поля боя. И хотя их тщательно фильтруют, поражения уже превратились в то шило, которое в мешке не утаишь.

«Мы же друг с другом общаемся, всё понимаем, что на фронте у нас всё плохо. Но одно дело — далекий фронт, а совсем другое — взрывы неподалеку. Сразу по-другому всё оцениваешь и очень хочется мира», — выражает глубинные настроения наш собеседник.

«За Белгород!»

Незадолго до сегодняшних ударов по объектам в Киеве, 31 декабря, Минобороны отчиталось об успешном ракетном ударе по бывшему гостиничному комплексу в Харькове, где оказались уничтожены представители ГУР и ВСУ. Как уточнил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, ликвидированные принимали непосредственное участие в планировании и исполнении недавней террористической атаки на Белгород.

Напомним: центральная площадь этого российского города 30 декабря подверглась удару с территории Украины: использовались ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили основную часть смертоносных объектов. Однако от падения остальных снарядов пострадали многие здания, в местах их падения возникли возгорания. Но наиболее ужасающим итогом обстрела стала гибель 25 мирных жителей, включая пятерых детей.

Президент России Владимир Путин заявил что удар ВСУ по Белгороду представляет собой террористический акт и не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что у него «всё кипит» после произошедшего, но Россия не будет наносить ударов по мирным гражданам Украины, а продолжит уничтожать военные объекты противника.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в причастности к этому преступлению Великобританию, «которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям».

А российские бойцы, находящиеся на передовой в зоне СВО, записали «новогоднее» обращение к ВСУ, пообещав: «За каждого ребёнка мы заберём у вас по дивизии». Также с линии соприкосновения стали поступать сообщения о новых ударах по позициям украинских военных под девизом «За Белгород!».

Кроме того, в новогоднюю ночь украинские военные подвергли массированному ракетному обстрелу центр Донецка, в результате чего погибли четыре мирных жителя, ещё двенадцать получили ранения. Перед этим, в ночь с 30 на 31 декабря, ВСУ четырежды открывали огонь по городу. В Белгороде сирена ракетной опасности вновь звучала сегодня.

Таким образом, массированный российский групповой удар по объектам на Украине, состоявшийся в разгар новогодних каникул, выглядит как масштабный ответ на провокации киевского режима, в ходе которых погибли и получили ранения десятки гражданских лиц, включая детей.

Ранее российский журналист и историк Павел Данилин, комментируя мотивы киевского режима, ударившего 30 декабря по центральной площади Белгорода, заметил, что украинская сторона стремится к повышению уровня ненависти на фоне тяжёлых поражений на поле боя.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что киевский режим и обслуживающие его западные СМИ объявили обстрел Белгорода местью за российский ракетный удар, совершённый сутками ранее — 29 декабря. Однако целями российских ракет были, как и всегда, украинские военные объекты и объекты двойного назначения, а не мирные граждане, пришедшие в торговый центр за два дня до Нового года.

Также российские СМИ обратили внимание, что преступный удар по центру Белгорода напомнил практику ВСУ в отношении Донецка, который в течение девяти лет находится под постоянными террористическими ударами со стороны киевского режима.