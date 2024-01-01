Белгород, 1 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 25, погибли в том числе пятеро детей, сообщил 1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Эвакуировать ребёнка было невозможно из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения, группы федеральных и региональных медиков боролись за её жизнь до последнего, написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким девочки.

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Губернатор также сообщил, что 31 декабря за помощью к медикам обратились ещё двое пострадавших. Женщину с открытым переломом пястной кости готовят к операции. Мужчине с проникающим ранением глазного яблока с инородным телом операция уже проведена, его зрение восстановлено.

Общее количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 109 человек, 45 из них находятся в больницах Белгорода, 25 — в госпиталях Москвы, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника.

В Минобороны России 31 декабря заявили об ответном ударе по ВСУ: российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.

Киевский режим совершает подобные преступления, потому что стремится к эскалации конфликта и поднятию «уровня ненависти», ведь из-за поражений на фронте действующие власти Украины рискуют остаться и без западного финансирования, и без дипломатической поддержки, отмечал ранее журналист и историк Павел Данилин.