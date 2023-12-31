30 декабря киевский режим нанес масштабный ракетный удар по центру Белгорода. Бил специально туда, где толпы жителей города совершали покупки перед Новым годом и просто гуляли. В результате, по данным на утро 31 декабря, 24 человека были убиты, еще около сотни ранены. Среди них есть и тяжелые, поэтому не исключено, что количество жертв возрастёт.

РИА Новости/Антон Вергун

Представители киевского режима и обслуживающие их западные СМИ дают понять, что это нападение стало местью за российский ракетный удар, совершенный сутками ранее. Самый масштабный с начала СВО. У этого удара даже появилась страница в «Википедии», где говорится о том, что российские ракеты якобы поразили кучу социальных объектов в различных украинских городах и убили 38 человек.

Однако на самом деле целями российских ракет были украинские инфраструктурные и военные объекты, а прилёты по школам и домам были вызваны криворукой работой украинских средств ПВО. Они традиционно либо промахивались по российским ракетам, либо сбивали их в городской черте.

России нет никакого смысла бить по украинским жилым домам. Мы не террористы. Мы и не безумцы — нам не нужны лишние жертвы среди тех, кого нам потом еще надо интегрировать. Наконец, мы не транжиры — в отличие от Украины, которую вооружают всем миром, мы своё оружие производим сами и не можем его бездумно тратить.

Ударили потому, что по-другому не могут

А вот украинский режим бил целенаправленно по скоплению мирных жителей. И для него это не в новинку — то, что испытали жители Белгорода, регулярно переживают дончане.

При конкретном же обстреле киевский режим ставил перед собой несколько целей. Во-первых, спровоцировать народ. Сразу же после удара в городские паблики и личные аккаунты начали сыпаться сообщения о том, что нужно выходить на антивластные митинги. Возмущаться тому, что российские власти не могут защитить простых горожан. Киев ещё надеется на то, что подобные митинги (если их будет много и они будут по всей стране) вынудят Кремль заключить соглашение о заморозке конфликта.

Во-вторых, спровоцировать саму российскую власть. Зеленский хочет, чтобы Москва стала Тель-Авивом. Чтобы она нанесла такие же масштабные неизбирательные удары по центрам украинских городов. Чтобы убила как можно больше украинских мирных жителей, которых потом с разных ракурсов будут снимать западные и украинские СМИ. По мнению Зеленского, чем больше мирных жителей Украины будут убиты, тем проще ему будет разжалобить западных политиков и выпросить новые пакеты экономической помощи.

В-третьих, подать сигнал своему собственному населению о том, что ещё не все пропало. Что, несмотря на резкое сокращение западной помощи, колоссальные потери ВСУ (более полумиллиона только безвозвратных) и огромные дыры в бюджете, киевский режим ещё может «побеждать». Может массово убивать русских — пусть не на поле боя, а на городских площадях.

В Киеве уверены, что подобные «победы» смогут дать украинскому населению хоть какую-то надежду на большую «перемогу» и сгладить негативный эффект от объявленной в стране мобилизации.

Наконец, в-четвертых, киевский режим просто реализует ту программу, которая в него как в «анти-Россию» заложена. То есть, выражаясь словами постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, «в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей».

Симметричные ответы

Помешать Киеву дипломатическими или юридическими методами Россия не может. На созванном ею специальном заседании Совбеза ООН западные участники не только отказались как-то осудить эту варварскую атаку, но и дали понять, что Москва её «заслужила».

Британцы заявили, что Россия, мол, начала этот конфликт — она и должна закончить. Американцы отметили, что у Украины есть право на самооборону и что они будут поддерживать Киев до конца. А чехи, из чьего оружия и обстреливался Белгород, вообще отказались присутствовать на Совбезе, причем сделали это в хамской манере. Заявили, что не позволят «России вызывать нас куда-либо» и что будут участвовать только тогда, когда на Совбезе будет обсуждаться «вывод войск с Украины».

Соответственно, отвечать Украине Россия может только своими руками и только силовыми методами. Они должны быть следующими.

Во-первых, продолжать и усиливать ракетные удары по украинским военным и инфраструктурным объектам. Да, они и не останавливались — однако их необходимо переводить на новый уровень.

Нужно как минимум поразить здания украинского минобороны, СБУ, ГУР и других военных структур. А как максимум приплюсовать туда украинский кабмин, Верховную раду и администрацию президента на Банковой.

Все, кто работают в этих зданиях, являются не мирными жителями, а соучастниками военных преступлений киевского режима. Причём преступлений как против россиян, так и против украинцев. И даже если эти люди не будут уничтожены, то сам факт разрушения зданий будет иметь важное имиджевое значение.

Во-вторых, официально объявить террористами украинские военные ведомства и их руководителей, а также украинских чиновников выше, например, уровня замглавы областной администрации. Соответственно, на них должен быть открыт сезон охоты. Ликвидация хотя бы части из них вселит страх в остальных и заставит задуматься о том, стоит ли впредь отдавать или подчиняться преступным приказам киевского режима.

В-третьих, дать понять западным партнёрам, что на их поставки оружия киевскому режиму, которые, увы, абсолютно легальны с юридической точки зрения, Москва будет отвечать симметрично.

В-четвертых, на хамство тоже надо отвечать. Так, например, Чехия вполне напросилась на разрыв дипломатических отношений. Естественно, с задержкой во времени, дабы проживающие там российские граждане не остались сразу же без консульской поддержки. Вслед за Чехией кандидатами на разрыв являются прибалты, а затем уже, если никто выводы не сделает, и Соединенные Штаты.

Наконец, в-пятых, нужно окончательно для себя уяснить то, что поняли дончане еще годы назад: с киевским режимом мы рядом жить не сможем. Любое перемирие, любое прекращение огня оставит россиян заложниками украинских террористов. Террористов, которые будут продолжать обстрелы наших городов, как обстреливали Донецк эти десять лет. Просто потому, что по-другому украинская анти-Россия поступать не может. А значит, она должна быть демонтирована. Сколько бы времени и усилий это ни заняло, сколько бы средств ни потребовало.

По-другому не получится.