Центр Белгорода 30 декабря подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла центральная площадь города, Соборная. Но пострадала не только она.

РИА Новости/Антон Вергун

Массированный ракетный удар ВСУ нанёс множество повреждений различным городским объектам. Пострадало множество зданий, среди которых универмаг «Белгород», у которого оказалась разбита значительная часть остекления. На местах ударов возникли возгорания, загорелись автомобили.

РИА Новости/Антон Вергун

РИА Новости

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По последним данным, пострадали более 50 автомобилей, повреждены коммерческие объекты, магазины, газоснабжение и водоснабжение. Как заявили в экстренных службах, всего повреждения получили 44 здания, включая 33 дома, три торговых центра, четыре административных и социальных объекта.

РИА Новости/Антон Вергун

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что направит помощь из столицы. Самая главная — медицинская.

РИА Новости/Антон Вергун

ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

РИА Новости/Антон Вергун

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 109 человек, из них 22 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

РИА Новости/Антон Вергун

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.

Минобороны России сообщило 31 декабря об ответном ударе по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. В ведомстве заявили, что российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.