Обстрел Белгорода. Главное о «ранениях» города
Центр Белгорода 30 декабря подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла центральная площадь города, Соборная. Но пострадала не только она.
Массированный ракетный удар ВСУ нанёс множество повреждений различным городским объектам. Пострадало множество зданий, среди которых универмаг «Белгород», у которого оказалась разбита значительная часть остекления. На местах ударов возникли возгорания, загорелись автомобили.
По последним данным, пострадали более 50 автомобилей, повреждены коммерческие объекты, магазины, газоснабжение и водоснабжение. Как заявили в экстренных службах, всего повреждения получили 44 здания, включая 33 дома, три торговых центра, четыре административных и социальных объекта.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что направит помощь из столицы. Самая главная — медицинская.
ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 109 человек, из них 22 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.
Минобороны России сообщило 31 декабря об ответном ударе по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. В ведомстве заявили, что российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.