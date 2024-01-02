Киев, 2 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Киеве спустя некоторое время возобновились взрывы. Об этом 2 января сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Снова взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных взрывов в Святошинском районе и на Оболони. Причём в ряде районов пропало электричество.

Как ранее передавало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары вспыхнули в некоторых районах города после взрывов. По его словам, в Подольском районе пожар в нескольких местах, в Оболонском горит складское помещение, в Деснянском — возгорание.