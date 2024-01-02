Киев, 2 января, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

«Сообщается о взрывах в Винницкой области», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Ночью 2 января в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Позже в Киеве сообщили о новых взрывах.

В Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград).