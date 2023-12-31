Москва, 31 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Российский журналист и историк Павел Данилин раскрыл мотив Киева в теракте в Белгороде. По его словам, украинская сторона стремится к эскалации конфликта и поднятию «уровня ненависти», потому что из-за поражений на фронте рискует остаться и без финансирования западных партнёров, и без дипломатической поддержки.

«Демонстративно за день до Нового года совершила обстрел центра Белгорода. Обстрел места, где проходили гуляния людей. Неизбирательный обстрел гражданских объектов. Убив 24 и ранив 110 человек. Среди убитых — трое детей», — напомнил Данилин.

Своими действиями киевский режим попытался вынудить российскую сторону на аналогичные ответные действия в отношении украинского населения, но, как подчеркнул журналист, Россия по-прежнему будет бить исключительно по военным объектам, воздерживаясь от неизбирательных ударов по гражданским.

«Мы — не нацисты. Мы с нацистами боремся. Мы нацистов уничтожаем. Как бы больно ни было, но нашим ответом должно стать сплочение вокруг национального флага, вокруг национального лидера», — написал Данилин в Telegram-канале.

По его мнению, сплочённость и ежедневная работа на благо страны — то, чем нужно отвечать Украине, а не «метаниями туда-сюда», реализацией задач по демилитаризации и денацификации.

«Наша общая боль должна перерасти в суровую уверенность, дать понять Зеленскому и его нацистскому окружению, что его план провалился. Траур вместо Нового года — как раз то, чего бы хотели враги. Не будет этого», — подытожил историк.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что после обстрела ВСУ в больницах остаются 109 человек, из них 22 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.

Минобороны России сообщило 31 декабря об ответном ударе по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. В ведомстве заявили, что российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.