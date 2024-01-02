Киев, 2 января, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом 2 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 05:52 мск в Харьковской и Винницкой областях, затем с небольшими временными промежутками предупреждение о необходимости проследовать в укрытие прозвучало и в других областях.

Позднее других сигнал воздушной тревоги услышали жители западных регионов Украины. Практически одновременно сирены воздушной тревоги включились в Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой и Череповецкой областях.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Киеве в ночь на 2 января на фоне воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе и уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности.