В Харькове после взрывов возник пожар
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в городе после серии взрывов
Харьков, Украина, 2 января, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В городе Харьков на Украине после взрывов возник пожар, сообщил 2 января мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Пожар, на место выехали спасатели», — написал он.
Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины утром 2 января был объявлен режим воздушной тревоги.
Позже Терехов сообщил, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. В Киеве после объявления воздушной тревоги сообщили о взрывах. В нескольких районах украинской столицы после взрывов пропало электричество.