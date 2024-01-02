Харьков, Украина, 2 января, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В городе Харьков на Украине после взрывов возник пожар, сообщил 2 января мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар, на место выехали спасатели», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины утром 2 января был объявлен режим воздушной тревоги.

Позже Терехов сообщил, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. В Киеве после объявления воздушной тревоги сообщили о взрывах. В нескольких районах украинской столицы после взрывов пропало электричество.