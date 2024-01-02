Киев, 2 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Кропивницком слышны взрывы», — сообщило издание.

Как передавало ИА Регнум, на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

В Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги сообщили о взрывах. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. Все оперативные службы прибыли на место происшествия, добавил глава Киева. Позже в Киеве сообщили о новых взрывах.