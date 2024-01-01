Херсон, 1 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Взрывы прогремели третий раз за ночь в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности случившегося не уточняются. При этом в районах Херсонской области, которые контролируются ВСУ, воздушная тревога не объявлялась.

На Украине воздушная тревога действовала в Волынской, Ровненской, Львовской и Тернопольской областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 декабря в Киеве услышали звуки взрывов. В украинских СМИ предположили, что речь может идти о простом новогоднем салюте.