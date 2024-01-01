Днепропетровск, Украина, 1 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. На Украине в городе Днепропетровске произошёл пожар на предприятии из-за взрывов. Об этом 1 января сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на одном из предприятий произошло возгорание. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.

«В течение часа пожарные потушили огонь», — написал Лысак.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в порту Одессы после взрывов, один из объектов инфраструктуры повреждён. Кроме того, взрывы прогремели третий раз за ночь в подконтрольном Киеву Херсоне.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Первая такая атака, как отмечал президент России Владимир Путин, стала ответом на теракт на Крымском мосту. С тех пор в украинских регионах ежедневно звучат сигналы воздушной тревоги, иногда предупреждение действует сразу по всей стране. В Кремле подчёркивали, что удары не наносятся по жилым домам и социальным объектам.