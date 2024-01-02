Киев, 2 января, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Пожары вспыхнули в некоторых районах Киева после взрывов. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил 2 января в своём Telegram-канале.

Ранее появились сообщения о серии мощных взрывов в украинской столице. В ряде районов пропало электричество и водоснабжение.

«В Подольском районе пожар в нескольких местах. В Оболонском — горит складское помещение. В Деснянском возгорание», — уточнил Кличко.

К местам пожаров отправлены экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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