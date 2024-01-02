Белгород, 2 января, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, жителей просят уйти в укрытия, сообщил 2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь, некоторые из них были эвакуированы в Москву. Гладков сообщал, что семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника. В Минобороны 31 декабря и 1 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по украинским военным и инфраструктурным объектам, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины — министерства обороны, службы безопасности Украины, главного управления разведки и других, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян.