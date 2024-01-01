СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
«Зеркало недели»: в Киевской области произошли взрывы
Киев, 1 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило 1 января украинское издание «Зеркало недели».
Global Look Press
Других подробностей происшествия в публикации не приводится. Ранее появилась информация о взрывах и повреждениях объектах в различных регионах Украины.
Как передавало ИА Регнум, в новогоднюю ночь в подконтрольном Киеву Херсоне несколько раз звучали взрывы.
Также сообщалось, что после взрывов в порту Одессы вспыхнул пожар, один из объектов инфраструктуры повреждён.
Кроме того, сообщалось о пожаре на предприятии в Днепропетровске. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, пожар произошёл после прогремевших в городе взрывах.