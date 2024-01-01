Киев, 1 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило 1 января украинское издание «Зеркало недели».

Global Look Press

Других подробностей происшествия в публикации не приводится. Ранее появилась информация о взрывах и повреждениях объектах в различных регионах Украины.

Как передавало ИА Регнум, в новогоднюю ночь в подконтрольном Киеву Херсоне несколько раз звучали взрывы.

Также сообщалось, что после взрывов в порту Одессы вспыхнул пожар, один из объектов инфраструктуры повреждён.

Кроме того, сообщалось о пожаре на предприятии в Днепропетровске. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, пожар произошёл после прогремевших в городе взрывах.