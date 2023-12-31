Донецк, 31 декабря, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Город Донецк подвергся очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Так, по данным представительства, три снаряда калибра 155 мм по населённому пункту ВСУ выпустили со стороны Карловки в 22:40. Ещё один обстрел зафиксировали через 15 минут.

«Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В обоих случаях под удар попал Куйбышевский район столицы ДНР. Ещё три снаряда по этому району украинские войска выпустили в 04:30.

«03:15 ― населённый пункт Галицыновка ― город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», ― добавили в представительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря жительница Донецка получила ранение при обстреле, который осуществили ВСУ. Под удар попал Петровский район города. Украинские военные обстреляли город со стороны посёлка Кураховка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела повреждения получила школа № 50, которая находится на Кремлёвском проспекте в Куйбышевском районе Донецка. В здании выбиты стёкла и повреждена крыша.

Вечером 30 декабря украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду скорой помощи в Кировском районе Донецка. Медики получили сотрясения и контузии.