Киев, 2 января, 2024, 06:31 — ИА Регнум. В Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале источника.

По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО.

В украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о прогремевших взрывах в городе. Он уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. Все оперативные службы прибыли на место происшествия, добавил глава Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января украинские журналисты проинформировали об атаках Киева российскими беспилотниками. Один из дронов ВС РФ заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

В этот же день объявлялось о прозвучавших взрывах в Киевской области. Появилась информация о взрывах и повреждениях объектов в различных регионах Украины.

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков констатировал, что в результате взрывов к концу 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины получили повреждения или были уничтожены.

Президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, как это сделал Киев 30 декабря 2023 года в Белгороде, так как в результате этого погибнут мирные люди. ВС России продолжат наносить удары только по военным объектам ВСУ, заверил российский лидер.