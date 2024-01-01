Москва, 1 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украинские силовики совершили преступление в новогоднюю ночь, выпустив ракеты по центру Донецка. В результате погибли и пострадали люди, сообщили 1 января журналистам в Следственном комитете России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вооружённые формирования Украины произвели массированный ракетный обстрел центра города Донецка, в результате которого четверо мирных жителей погибли, ранение получили 12 мирных жителей», — сообщил РИА Новости следователь СК.

По его словам, преступления, совершённые против мирного населения ДНР, зафиксированы. Обнаруженные фрагменты указывают на то, что огонь вёлся из ракетных систем залпового огня. Фрагменты направят на экспертизу.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела повреждены школа, бизнес-центр, гостиница, детский магазин и 11 многоквартирных жилых домов.

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