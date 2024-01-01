Москва, 1 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным, заявил 1 января президент России Владимир Путин. Также он назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом.

Антон Вергун/РИА Новости/РИА Новости

«Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется. Это сто процентов. Сомнений быть не может», — сказал президент в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

Киевский режим пытается запугать граждан России, отметил Владимир Путин. Президент отметил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.

«Знаете, в чем смысл того, что они делают? Они хотят: а) нас запугать, б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Но мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856834" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ днём 30 декабря нанесли удары по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 24 человека, в том числе четверо детей, общее число пострадавших превысило 100 человек.

В ходе своего общения с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент также заявил, что специальная военная операция идёт в целом удовлетворительно, стратегическая инициатива находится в руках России, а противник России «сдувается». Подлинным противником является не Украина, а Запад, отметил также глава государства.