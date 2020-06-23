Великая Отечественная война — это и героизм бойцов, вступивших в смертельную схватку с сильным и коварным врагом, и подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. К тяжёлому, изнурительному труду привлекались женщины, дети и старики, заменившие ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов. «Всё для фронта! Всё для Победы!» — в годы военного лихолетья это были не просто слова, это была сама жизнь, объединившая многонациональный советский народ.

Иван Шилов ИА REGNUM Это наша война. Это наша Победа

Каждый регион, каждый город, каждая деревня помнят своих героев-победителей — бойцов Красной армии, тружеников тыла, детей войны. Для увековечивания памяти народа-победителя ИА REGNUM реализует проект «Война: регионы 1941−1945 гг», в котором рассказывается о подвиге и вкладе жителей каждого региона. Предлагаем читателям ИА REGNUM аудиоверсию проекта.

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область 1941−1945 гг.

Бурятия 1941−1945 гг.

Еврейская автономная область 1941−1945 гг.

Забайкальский край 1941−1945 гг.

Камчатский край 1941−1945 гг.

Магаданская область 1941−1945 гг.

Приморский край 1941−1945 гг.

Сахалинская область 1941−1945 гг.

Хабаровский край 1941−1945 гг.

Чукотский автономный округ 1941−1945 гг.

Якутия 1941−1945 гг.

Приволжский федеральный округ

Башкирия 1941−1945 гг.

Кировская область 1941−1945 гг.

Марий Эл 1941−1945 гг.

Мордовия 1941−1945 гг.

Нижегородская область 1941−1945 гг.

Оренбургская область 1941−1945 гг.

Пензенская область 1941−1945 гг.

Пермский край 1941−1945 гг.

Самарская область 1941−1945 гг.

Саратовская область 1941−1945 гг.

Татария 1941−1945 гг.

Удмуртия 1941−1945 гг.

Ульяновская область 1941−1945 гг.

Чувашия 1941−1945 гг.

Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область 1941−1945 гг.

Вологодская область 1941−1945 гг.

Калининградская область 1941−1945 гг.

Карелия 1941−1945 гг.

Коми 1941−1945 гг.

Санкт-Петербург (Ленинград 1941−1945 гг.)

Ленинградская область 1941−1945 гг.

Мурманская область 1941−1945 гг.

Ненецкий автономный округ 1941−1945 гг.

Новгородская область 1941−1945 гг.

Псковская область 1941−1945 гг.

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан 1941−1945 гг.

Ингушетия 1941−1945 гг.

Кабардино-Балкария 1941−1945 гг.

Карачаево-Черкесия 1941−1945 гг.

Северная Осетия 1941−1945 гг.

Ставропольский край 1941−1945 гг.

Чечня 1941−1945 гг.

Сибирский федеральный округ

Алтай 1941−1945 гг.

Алтайский край 1941−1945 гг.

Иркутская область 1941−1945 гг.

Кемеровская область 1941−1945 гг.

Красноярский край 1941−1945 гг.

Новосибирская область 1941−1945 гг.

Омская область 1941−1945 гг.

Томская область 1941−1945 гг.

Тува 1941−1945 гг.

Хакасия 1941−1945 гг.

Уральский федеральный округ

Курганская область 1941−1945 гг.

Свердловская область 1941−1945 гг.

Тюменская область 1941−1945 гг.

Челябинская область 1941−1945 гг.

Югра 1941−1945 гг.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Центральный федеральный округ

Белгородская область 1941−1945 гг.

Брянская область 1941−1945 гг.

Владимирская область 1941−1945 гг.

Воронежская область 1941−1945 гг.

Ивановская область 1941−1945 гг.

Калужская область 1941−1945 гг.

Костромская область 1941−1945 гг.

Курская область 1941−1945 гг.

Липецкая область 1941−1945 гг.

Москва 1941−1945 гг.

Московская область 1941−1945 гг.

Орловская область 1941−1945 гг.

Рязанская область 1941−1945 гг.

Смоленская область 1941−1945 гг.

Тамбовская область 1941−1945 гг.

Тверская область 1941−1945 гг.

Тульская область 1941−1945 гг.

Ярославская область 1941−1945 гг.

Южный федеральный округ

Адыгея 1941−1945 гг.

Астраханская область 1941−1945 гг.

Волгоградская область 1941−1945 гг.

Калмыкия 1941−1945 гг.

Краснодарский край 1941−1945 гг.

Крым 1941−1945 гг.

Ростовская область 1941−1945 гг.

Севастополь 1941−1945 гг.