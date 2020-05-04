Татьяна Иващенко, 4 мая 2020, 11:16 — REGNUM В городе Томске к началу Великой Отечественной войны насчитывалось свыше 150 тысяч человек. В пределах нынешней Томской области проживали порядка 600 тысяч человек.
Десятки тысяч воинов не вернулись домой
На фронт в годы войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.
По информации Центра документации новейшей истории региона, в Томске и области формировались 370-я стрелковая, 166-я стрелковая, 19-я и 79-я гвардейские стрелковые дивизии, 328-й (48-й гвардейский) артиллерийский полк в составе 150-й (22-й гвардейской) стрелковой дивизии, Нарымская снайперская рота и Асиновская разведрота (в составе 150 ед.).
Большое количество томичей воевало в составе 149-й и 43-й стрелковых бригад, которые были сформированы из сибиряков. Томичи сражались в составе дивизий и бригад на Ленинградском, Сталинградском фронтах.
Командирские кадры для фронта в Томске готовили шесть военных училищ, в Асино — военно-пехотное училище и снайперская школа. Томская земля дала 174 Героя Советского Союза. Кавалерами ордена Славы трёх степеней стали 25 уроженцев и жителей Томской области.
Томск принял эвакуированных
В Томск эвакуировали институты, заводы, госпитали, правительственные учреждения, технические училища, предприятия, детские дома, неорганизованное население.
В Центре документации новейшей истории региона уточнили, что в большинстве случаев основанием для размещения в Томске было распоряжение Совета по эвакуации.
В целом в город по эвакуации прибыли свыше 50 тысяч человек, в том числе 32 тысячи трудоспособных.
С весны 1942 года началась волна реэвакуации, когда отдельные работники правительственных учреждений стали выезжать в Москву по вызову своих учреждений. В 1943 году этот процесс стал массовым. Он завершился летом 1945 года с выездом Севастопольской картинной галереи и ленинградских детдомов.
Некоторые учреждения остались в Томске. Это, например, заводы «Манометр», резиновой обуви, режущих инструментов и другие, а также архив, образованный в Томске в 1943 году из нескольких дальневосточных архивов.
Театральная жизнь в годы войны
Вплоть до начала Великой Отечественной войны в Томске работала драматическая труппа Театра им. Луначарского. В августе 1941 года Томский театр перевели в Кемерово, а в Томск прибыл Белорусский академический театр им. Янки Купалы.
Осенью 1944 года белорусский театр уехал домой, а в Томск из г. Горького перевели драматический театр им. В. П. Чкалова. К его труппе присоединились артисты, вернувшиеся из Кемерово и Нарымского окружного театра.
Воссозданный областной театр открылся 30 апреля 1945 года, показав спектакль «Давным-давно».
В послевоенные годы томскому зрителю показали около 150 новых спектаклей советской драматургии, русской и зарубежной классики.
Томск госпитальный
В годы войны в Томске формировались, уходили на фронт, а также принимали раненых и лечили 32 госпиталя.
Томские госпитали были специализированными, за каждым из них был закреплен профильный консультант. Консультированием занимались высококвалифицированные специалисты Томского медицинского института.
В городе было много общехирургических госпиталей, так как 98,7% пациентов госпиталей имело огнестрельные ранения. Работали отделения травматологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, офтальмологии, нейрохирургии, оториноларингологии, общетерапевтические и другие.
Местные медики трудились рука об руку с коллегами крупных эвакуированных научных центров — Всесоюзного института экспериментальной медицины, Центрального института психиатрии Наркомздрава, НИИ санитарной инспекции Красной армии.
В строй были возвращены 38% пациентов томских госпиталей.
Умерших в Томске хоронили на пяти кладбищах, расположенных в районах Томск-1 («Южное»), Томск-2, на Преображенском кладбище, по адресу Иркутский тракт, 15 и район пос. психбольницы.
Позже кладбища по Иркутскому тракту и Преображенское были уничтожены при застройке, фамилии умерших воинов занесли на памятные плиты кладбища Южное. К 65-летию со дня Победы на Южном кладбище создали Мемориал.
Наши дни
На сегодняшний день в Томской области проживают 202 инвалида и участника Великой Отечественной войны; 4446 тружеников тыла; 50 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; а также 1481 вдова участников войны, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе администрации региона.