4 мая 2020 | Время чтения 3 мин

В городе Томске к началу Великой Отечественной войны насчитывалось свыше 150 тысяч человек. В пределах нынешней Томской области проживали порядка 600 тысяч человек. На фронт в годы войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.

Татьяна Иващенко, , 11:16 — REGNUM В городе Томске к началу Великой Отечественной войны насчитывалось свыше 150 тысяч человек. В пределах нынешней Томской области проживали порядка 600 тысяч человек.

Митинг трудящихся города Томска после известия о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года

Десятки тысяч воинов не вернулись домой

На фронт в годы войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.

По информации Центра документации новейшей истории региона, в Томске и области формировались 370-я стрелковая, 166-я стрелковая, 19-я и 79-я гвардейские стрелковые дивизии, 328-й (48-й гвардейский) артиллерийский полк в составе 150-й (22-й гвардейской) стрелковой дивизии, Нарымская снайперская рота и Асиновская разведрота (в составе 150 ед.).

Томички-военные фельдшеры, участницы Сталинградской битвы ЦДНИ — ТО

79-я гвардейская стрелковая дивизия на Монументе Славы в Новосибирске (сс) Фюсун

Большое количество томичей воевало в составе 149-й и 43-й стрелковых бригад, которые были сформированы из сибиряков. Томичи сражались в составе дивизий и бригад на Ленинградском, Сталинградском фронтах.

Командирские кадры для фронта в Томске готовили шесть военных училищ, в Асино — военно-пехотное училище и снайперская школа. Томская земля дала 174 Героя Советского Союза. Кавалерами ордена Славы трёх степеней стали 25 уроженцев и жителей Томской области.

Томск принял эвакуированных

В Томск эвакуировали институты, заводы, госпитали, правительственные учреждения, технические училища, предприятия, детские дома, неорганизованное население.

В Центре документации новейшей истории региона уточнили, что в большинстве случаев основанием для размещения в Томске было распоряжение Совета по эвакуации.

Эвакуация заводов в годы Великой Отечественной войны из центральной части страны в Томск Томский областной краеведческий музей

Томск-II. Отправка леса по железной дорог Музей истории Томска, Томский областной краеведческий музей

В целом в город по эвакуации прибыли свыше 50 тысяч человек, в том числе 32 тысячи трудоспособных.

С весны 1942 года началась волна реэвакуации, когда отдельные работники правительственных учреждений стали выезжать в Москву по вызову своих учреждений. В 1943 году этот процесс стал массовым. Он завершился летом 1945 года с выездом Севастопольской картинной галереи и ленинградских детдомов.

Сводный отчет о помощи фронту предприятиями и учреждениями Томска за 1941 г. ЦДНИ ТО

Что изготоваливали на томских заводах в годы Великой Отечественной войны ЦДНИ ТО

Некоторые учреждения остались в Томске. Это, например, заводы «Манометр», резиновой обуви, режущих инструментов и другие, а также архив, образованный в Томске в 1943 году из нескольких дальневосточных архивов.

Театральная жизнь в годы войны

Вплоть до начала Великой Отечественной войны в Томске работала драматическая труппа Театра им. Луначарского. В августе 1941 года Томский театр перевели в Кемерово, а в Томск прибыл Белорусский академический театр им. Янки Купалы.

Осенью 1944 года белорусский театр уехал домой, а в Томск из г. Горького перевели драматический театр им. В. П. Чкалова. К его труппе присоединились артисты, вернувшиеся из Кемерово и Нарымского окружного театра.

Программа спектакля «Бессмертный» ЦДНИ ТО

Воссозданный областной театр открылся 30 апреля 1945 года, показав спектакль «Давным-давно».

В послевоенные годы томскому зрителю показали около 150 новых спектаклей советской драматургии, русской и зарубежной классики.

Томск госпитальный

В годы войны в Томске формировались, уходили на фронт, а также принимали раненых и лечили 32 госпиталя.

Томские госпитали были специализированными, за каждым из них был закреплен профильный консультант. Консультированием занимались высококвалифицированные специалисты Томского медицинского института.

Здание Колпашевского учительского института, переоборудованное в 1941 году под одно из 2-х зданий Колпашевского эвакогоспиталя

В городе было много общехирургических госпиталей, так как 98,7% пациентов госпиталей имело огнестрельные ранения. Работали отделения травматологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, офтальмологии, нейрохирургии, оториноларингологии, общетерапевтические и другие.

Местные медики трудились рука об руку с коллегами крупных эвакуированных научных центров — Всесоюзного института экспериментальной медицины, Центрального института психиатрии Наркомздрава, НИИ санитарной инспекции Красной армии.

В строй были возвращены 38% пациентов томских госпиталей.

Умерших в Томске хоронили на пяти кладбищах, расположенных в районах Томск-1 («Южное»), Томск-2, на Преображенском кладбище, по адресу Иркутский тракт, 15 и район пос. психбольницы.

Солдат в госопитале Томский областной краеведческий музей

Эвакогоспиталь № 1506. 1941–1943 гг. Томский областной краеведческий музей

Позже кладбища по Иркутскому тракту и Преображенское были уничтожены при застройке, фамилии умерших воинов занесли на памятные плиты кладбища Южное. К 65-летию со дня Победы на Южном кладбище создали Мемориал.

Наши дни

На сегодняшний день в Томской области проживают 202 инвалида и участника Великой Отечественной войны; 4446 тружеников тыла; 50 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; а также 1481 вдова участников войны, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе администрации региона.