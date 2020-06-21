21 июня 2020 | Время чтения 21 мин

В годы войны Кировская область была в глубоком тылу, здесь не шли бомбёжки, не велись военные действия. Но каждый кировчанин работал и жил ради Великой Победы.

Елена Зорина, , 01:00 — REGNUM Кировские герои

Парад 1 мая 1943 года на Театральной площади. Киров

В Кировской области, которая входила в Уральский округ, на 1 января 1941 года проживали 2,218 млн человек. В первый же день войны добровольцами ушли на фронт около 700 человек, в первую неделю войны на фронт отправились 3244 жителя области, из них 1115 женщин, к октябрю на фронт ушли около 140 тыс. жителей Кировской области. Всего за годы войны в сражениях участвовали более 600 тыс. кировчан, в боях за Родину пало более 250 тыс. уроженцев Кировской области. Более 200 кировчан в годы войны были удостоены звания Героя Советского союза, около 30 уроженцев области стали полными кавалерами ордена Славы.

Дважды звание Героя Советского Союза присвоено маршалу Ивану Коневу. Он родился в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (ныне — Подосиновского района Кировской области). Был участником Первой мировой войны. В Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Конев вступил в должность командующего 19-й армией, сформированной из войск Северо-Кавказского военного округа. В начале июля 1941 года армия была переброшена на Западный фронт. По прибытию в район Витебска соединения армии в ходе Смоленского сражения попали в окружение, однако Конев сумел вывести из окружения управление армии и полк связи. В августе 19-я армия участвовала в Духовщинской операции. В сентябре, после высокой оценки действий Конева Иосифом Сталиным, он был назначен командующим войсками Западного фронта. В годы войны он командовал Калининским фронтом, Степным фронтом, который в дальнейшем был переименован во 2-й Украинский фронт. Звание маршала Коневу было присвоено после Корсунь-Шевченковской операции, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Ивану Коневу присвоено 29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника, личное мужество и героизм. Второй раз звания Героя Советского Союза Конев был удостоен в июне 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.

Маршал Советского Союза Иван Конев

Рядовой разведчик Красной Армии Григорий Булатов вместе с лейтенантом Рахимжаном Кошкарбаевым одним из первых водрузил Красное знамя на фасаде здания рейхстага 30 апреля 1945 года. Он родился в деревне Черкасово (Свердловская область), но в четыре года вместе с родителями переехал в кировский город Слободской. На момент начала войны ему было всего 15 лет. После смерти отца пытался добровольцем попасть на фронт, но получил отказ. Только в 1943 году его призвали в армию, на фронт он попал в апреле 1944 года. Первое боевое крещение получил в бою за высоту 228,4. От роты, в которой служил Булатов, осталось в живых только 12 чел. Проявив храбрость и смекалку, переведён в разведвзвод 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта под командование лейтенанта Семёна Сорокина. В июне 1943 года берет в плен ценного «языка» и получает уже вторую медаль «За отвагу». К апрелю 1945 года разведчик награжден орденом Славы III степени. Участвовал во взятии рейхстага, и по одной из версий они с Кошкарбаевым «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили Красный флаг». Это подтверждает также Герой Советского Союза Иван Клочков в своей книге «Мы штурмовали Рейхстаг». Однако по другой версии первыми в 14 часов к Рейхстагу прорвались Булатов и Виктор Провоторов, которые закрепились на втором этаже и установили флаг в окне. Знамя было слишком плохо видно, и было решено разместить его на крыше, куда поднялась группа разведчиков. На фронтоне Булатов закрепил Красное знамя на сбруе коня скульптурной группы Вильгельма I в 14 часов 25 минут. 3 мая 1945 года в дивизионной газете «Воин Родины» появилась заметка, в которой отмечены имена героев: «Родина с глубоким уважением произносит их имена: Проваторов, Булатов, Сорокин, Рақымжан Қошқарбаев». Это подтверждает и рассказ очевидца капитана Андреева. За совершённый подвиг Булатов был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждён был орденом Красного Знамени. В наградном листе говорится, что «тов. Булатов в группе разведчиков в 14 час. 25 мин. водрузил над Рейхстагом Красное Знамя. Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Булатов запечатлен на кадрах кинохроники Романа Кармена с флагом на фоне бронзовых коней на крыше рейхстага.

Григорий Булатов перед поверженным рейхстагом (на переднем плане). 1945

В самом начале войны, в декабре 1941 года погиб красноармеец, уроженец кировской деревни Яков Падерин. Служил в составе 1186-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского фронта. Героически погиб во время боя в районе деревни Рябиниха Торжокского района Калининской области, которая была превращена в опорный пункт противника. Цепь стрелков во время боя была вынуждена залечь из-за открывшегося из дзота пулемётного огня. Падерин постепенно подбирался к дзоту, но на расстоянии около 20−25 метров до него был встречен огнём. Он смог отбиться, используя имеющиеся гранаты. Затем преодолел оставшийся до дзота путь и закрыл его амбразуру своим телом, обеспечив освобождение деревни. Его имя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы в Москве, а также на гранитной стеле в Парке Победы в Кирове.

Герой Советского Союза Яков Падерин

Кировские героические заводы

В годы войны все предприятия региона перестроились на выпуск продукции для фронта. Также в область были эвакуированы только по данным на конец 1941 года более 70 предприятий, Большой драматический театр имени Горького, институты, техникумы. За первый год войны Киров принял и разместил 54 тыс. эвакуированных, к концу года каждый десятый житель Кировской области имел статус эвакуированного. К началу 1942 года в Кировскую область были эвакуированы 231 572 чел. из различных регионов страны, в их числе жители блокадного Ленинграда. Вместе с заводами, фабриками и населением регион принял более 230 детских учреждений из Ленинграда, в которых воспитывались более 28 тыс. детей.

Работал кировский завод №537 (ПАО «Кировский завод «Маяк»). К нему присоединился один из цехов Ворошиловградского завода №60 (Луганский патронный завод). Был налажен совместный выпуск лент к авиационным пулеметам «ШКАС» и «БС». На площадках АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» приняли Московский завод авиационного вооружения (№32). Здесь сразу начали выпускать противотанковые гранаты и уже в декабре 1941 года отправили на фронт 50 тыс. штук. Номенклатура выпускаемых изделий насчитывала более 40 наименований. Вся бомбардировочная авиация Великой Отечественной войны укомплектована агрегатами авиационного вооружения, изготовленными на заводе №32.

На территорию Кировского агрегатного завода (АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе») прибыло оборудование и сотрудники московских заводов имени Лепсе и имени Дзержинского. Главной задачей предприятия в годы войны было серийное производство электрооборудования для пикирующего бомбардировщика Пе-2, а также выпуск магнето (часть авиационного мотора) БСМ-14. Также завод освоил изготовление корпусов ручных гранат. На Кировский машиностроительный завод (ныне АО «Кировский Машзавод 1 Мая») было частично перевезено оборудование паровозостроительного завода (Коломна). После приёма техники и рабочих завод в короткие сроки освоил производство реактивных минометов «Катюша», танков Т-60 и самоходок СУ-76.

На базе кировского комбината искусственных кож (позднее — ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож») разместились заводы, эвакуированные из Твери и Таганрога. Был создан завод «Резина», выпускавший монолитные резиновые детали, в том числе подошвы и каблуки для армейских сапог. Еще одно эвакуированное производство, из Одессы, занималось выпуском картонных задников для обуви. За годы войны было выпущено 4,6 млн кв. метров кирзы, из которой изготовлено 9 млн пар кирзовых сапог. Летом 1942 года началось строительство Кировского шинного завода (АО «Кировский шинный завод»). В начале ноября 1943 года предприятие произвело вулканизацию первых покрышек модели Я-1 (34×7) для автомобилей ЗИС («трёхтонок»).

В ноябре 1941 года в Кирове была организована лаборатория по производству лекарственных препаратов (АО «Кировская фармацевтическая фабрика»). Началось производство простейших лекарственных форм — мазей, настоек, растворов, перевязочных материалов. Кожевенно-меховой комбинат снабжал армию полушубками, шапками и теплыми рукавицами. «Кировская трикотажная фабрика» также отправляла бойцам одежду. На фронт за годы войны отправлено 13 млн пар обуви и 700 тыс. полушубков. В 1941 году на производстве Вахруши-Юфть выпущено 1,725 млн пар обуви, а юфти — 45,1 тыс. кв. дециметров.

Кировские заводы дали фронту более 4 тыс. танков и самоходных установок, 2 тыс. «Катюш», 3 млн снарядов, 5 млн мин и авиабомб, 33 млн гранат, 200 кораблей, 2 млн минометов, 5 млн автоматов.

Строительство Кирово-Чепецкой ТЭЦ (ТЭЦ-3)

Строительство ТЭЦ на реке Чепце началось еще в 1935 году. Трижды строительство замораживалось, а сроки его окончания сдвигались. Предполагалось, что теплоцентраль будет запущена в 1942 году. Однако начавшаяся Великая Отечественная война, эвакуация многих заводов на территорию области вынуждала ускорить строительство, поскольку нехватка электроэнергии стала просто катастрофической. В начале войны электричество для предприятий отпускалось по графику, а жилые кварталы просто отключались от сети, сообщает Владимир Жаравин, начальник отдела использования архивных документов и автоматизированных технологий Государственного архива социально-политической истории Кировской области. В начале декабря 1941 года бюро обкома ВКП (б) принимает решение об установлении конкретных сроков строительства всех объектов ТЭЦ. На строительные работы были мобилизованы 1,1 тыс. колхозников, в том числе 700 конных. Дополнительные бригады строили линии электропередач.

В 1942 году на стройку было направлено две стройколонны в количестве 2 тыс. человек. Как правило, в эти подразделения направлялись люди, неблагонадежные для отправки на фронт: поляки, западные украинцы, немцы Поволжья. Позднее на строительство было мобилизовано 2,3 тыс. колхозников из 14 районов области, однако многие сбегали со стройки домой. В мае того же года обком партии направил в ЦК ВКП (б) докладную записку, в которой говорилось, что к 1 октября строительство не будет закончено из-за необеспечения фондовыми материалами и оборудованием. Параллельно строилась шоссейная дорога на Казанский тракт, мост через Чепцу и узкоколейка. Для решения вопроса по обеспечению строителей продовольствием на 52 гектарах было организовано подсобное хозяйство, 12 га отдали под индивидуальные огороды рабочих и служащих ТЭЦ.

8 ноября 1942 года Кирову был дан первый ток с нагрузкой на турбогенератор до 3000 кВт. На полную мощность станцию планировалось вывести к 15 января 1943 года, кроме того, было запланировано расширение мощности ТЭЦ «за счет установки дополнительной турбины 25 МВт и двух котлов по 400 тн час». 17 июля 1943 года вышел приказ по Главному управлению электростанций и сетей Центра «Главцентроэнерго» с указанием «к 1 августа принять в эксплуатацию 1-ю очередь Кирово-Чепецкой ТЭЦ, установив совместно со строительством сроки и порядок установления всех имеющихся недоделок».

Первые кировские троллейбусы

В середине 1930-х годов 23 городских автобуса уже практически не справлялись с обслуживанием 145-тысячного населения Кирова. В 1940 году было решено построить трамвайную линию, однако в связи с началом Великой Отечественной войны работы так и не были начаты, а население города все увеличивалось за счет эвакуированных жителей других регионов страны. На одном из эвакуированных заводов случайно обнаружили запасы проводов, которые можно было использовать для устройства троллейбусной электросети.

Областные власти обратились в Москву с просьбой о включении в план строительства троллейбусной линии протяженностью 8,5 км и выделении 12 транспортных средств, говорится в материале газеты «Наш город». По радио стали приглашать девушек на курсы водителей. К осени 1943 года в Киров по «дороге жизни», а затем по железной дороге приехали шесть ленинградских троллейбусов. 7 ноября 1943 года состоялся запуск первой линии протяженностью 5 км — от железнодорожного вокзала через улицы Комсомольскую, Маркса и Коммуны до Центральной гостиницы. За первые две недели троллейбусы перевезли 43 тыс. кировчан.

Колхозы и совхозы

К июню 1941 года земельный фонд Кировской области составлял 12,2 млн га, площадь лесов составляла 6,8 млн га. Колхозы и совхозы распоряжались 5 млн га земли, из которых основную часть составляли пахотные земли. До войны Кировская область была аграрным регионом, 67% населения были заняты в сельском хозяйстве. С началом войны на огромных землях остались одни женщины, дети и старики. Для нужд армии население сдавало всю имеющуюся технику — автомобили, трактора, а затем и лошадей.

Вот что рассказал в заметке для газеты «Кировская правда» в августе 1941 года председатель Вичевской сельхозартели Вичевского сельсовета Вожгальского района Бердников:

«47 колхозников находятся в рядах доблестной Красной Армии. Несмотря на недостаток рабочей силы, мы не прекратили строительство гидроэлектростанции, на строительство которой мы выделяем до 100 человек, ведя одновременно все уборочные работы. Значительно укрепилась труддисциплина. Мы проводим строгую экономию рабочей силы. На полевые работы мобилизованы все члены колхоза, подростки и престарелые. Широко использовали труд школьников на сеноуборочных и прополочных работах, а сейчас боронование почвы под посев озимых полностью ведется силами школьников… досрочно выполнил план мясопоставок 1941 года, сдали мяса всего с колхоза 107 центнеров. В колхозе организовано коллективное выращивание скота для сдачи мяса государству за всех членов колхоза. Готовится скот для сдачи мясопоставок за 1942 год… Колхоз выделил в Фонд обороны корову и 10 центнеров молока. Колхозники постановляют отработать в Фонд обороны страны 1 день, а бригада №1 — 2 дня. Отдельные колхозники дополнительно в Фонд обороны вносят шерсть, молоко, яйца, кур».

Также в газете «Кировская правда» в сентябре было опубликовано обращение к труженикам региона колхозников Оричевского района:

«…Отпор врагу растет и крепнет. Помощь фронту с каждым днем усиливается. Мы знаем, что каждый дополнительный пуд зерна, овощей, каждый дополнительный килограмм мяса, масла, молока — удар по врагу. Наш колхоз закончил косовицу хлебов. Больше половины скошенного хлеба уже заскирдовано, полным ходом идет обмолот. Завершаем хлебосдачу, выполнили половину плана по сдаче овощей государству. В Фонд обороны страны мы сдали мотоцикл, 20 центнеров молока, 2 центнера мяса и другие продукты. Сейчас производим сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. Уже собрали много овчин, шерсти, колхозницы вяжут носки, рукавицы и шарфы и др…».

Газетные публикации показывают, как жили и о чем думали сельские жители во время войны. И это продолжалось не один месяц или год, а четыре долгих года — 47 месяцев. Отдавали фронту все, что только могли, работали с перерывами лишь на еду и сон, зачастую голодая. Активно шел сбор средств в Фонд обороны.

О том, сколько сдали кировчане, сообщали по радио в программе «Последние известия»:

«15,357 млн рублей наличными деньгами внесли патриоты Кировской области в Фонд обороны страны к одиннадцатому января этого года (1942). В том числе по городу Кирову поступило 5,021 млн рублей. Последняя пятидневка, с шестого по одиннадцатое января, дала по области 438 тыс. рублей в Фонд обороны — почти в три раза больше, чем в предыдущую пятидневку. Облигациями внесено в Фонд обороны свыше 19 млн рублей. Продолжают поступать в Фонд обороны драгоценные металлы. За истекшую пятидневку от гражданки-патриотки Ляскиной поступило в Фонд обороны страны 197 граммов серебряного лома восемьдесят четвертой пробы».

На собранные кировчанами деньги было построено несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. На средства трудящихся области были построены и переданы на фронт танковые колонны «Кировский комсомолец» и «Кировский колхозник», бронепоезд «С. М. Киров». В Фонд обороны за годы войны от Кировской области поступило более 150 млн рублей.

Воинские соединения

После объявления всеобщей мобилизации на 1 октября 1941 года призвано и поставлено на укомплектование войсковых частей Красной Армии 144 340 человек личного состава, 11 680 лошадей, 1553 автомобиля, 336 тракторов, 2468 повозок. В общей сложности за годы войны поставлено на укомплектование воинских частей 11 740 автомобилей, 46 693 лошади, 10 405 повозок.

На территории региона было сформировано 10 стрелковых дивизий и бригад, воздушно-десантные корпусы и бригады; 10 артиллерийских и минометных полков; 2 авиационных полка; 3 танковых бригады; инженерно-саперная бригада и дорожно-строительный батальон; 5 соединений войск противовоздушной обороны; 3 партизанских отряда; 16 запасных и учебных частей.

В июле 1941 года была сформирована 311 стрелковая дивизия. Большая часть личного состава соединения была призвана из запаса. Участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождении от немецких войск Белоруссии, Прибалтики, Польши, взятии Берлина в мае 1945 года.

Практически полностью из уроженцев Кирова и Кировской области была сформирована 355 стрелковая дивизия осенью 1941 года. В состав дивизии входили штатное количество стрелковых полков, трех-батальонного состава, артиллерийский полк, 218 отдельный истребительно-противотанковый батальон, 445 минометный дивизион, медсанбат и другие подразделения, рассказывает портал кировского отделения общественной молодежной поисковой организации «Долг». Всего в дивизии насчитывалось около 11 тыс. человек. Первый бой дивизия приняла в конце декабря 1941 года под Москвой у деревни Рябиниха. В одном из сражений у Рябинихи погиб Яков Падерин, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Дивизия здесь потеряла около трети личного состава. По воспоминаниям ветерана Касаткина, потери были огромными. «Когда Рябиниха была освобождена, я шел по полю со строевой запиской на исходные позиции. Невозможно было пройти по этому полю, не наступив на тела убитых товарищей. Все поле было усеяно трупами…» — говорил он. Жители деревни рассказывали, что когда весной растаял снег, на поле они увидели «жуткую картину. Из снега вытаивали «черные кочки» — убитые солдаты, оставшиеся лежать на поле боя». Затем, зимой 1942 года дивизия участвовала в боях подо Ржевом, в июне в операции «Зейдлиц». В районе города Белый попала в окружение. После этих сражений в дивизии осталось на более 1 тыс. человек личного состава с учетом медсанбата с обозами раненых. Поисковики отмечают, что никаких документов о дивизии не сохранилось, а выводы сделаны по рассказам немногих оставшихся в живых солдат соединения.

86-я отдельная стрелковая бригада была сформирована из резервистов в декабре 1941 года. Уже в феврале 1942 года она вошла в состав 34-й армии. Войска южной группы армии в это время наступали на занятый немцами районный центр Ленинградской области Молвотицы. После освобождения Молвотицы бригада была переброшена в Демянский район, а после ликвидации Демянского котла из частей 86 особой бригады и 45 особой бригады была сформирована 63 Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия.

За счет комсомольцев-добровольцев призыва 1941 года формировалась 1 маневренная воздушно-десантная бригада как самостоятельное соединение в составе воздушно-десантных войск РККА. Личный состав прошел трёхмесячную воздушно-десантную подготовку. 3 марта 1942 года бригада по приказу Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии одной частью на лыжах перешла линию фронта, другая часть на парашютах был сброшена как воздушный десант и в соединение влилась в районе Лычково для дальнейших действий в центре окруженной 16-ой немецкой армии. За период операций в тылу у противника бригада была неоднократно контратакована превосходящими силами и техникой противника. В итоге в районе Демянска бригада захватила шесть населенных пунктов, уничтожив склады немецкого продовольствия и боеприпасов, разгромив гарнизоны, подорвав мосты и около 40 дотов и дзотов. При прорыве линии фронта в районе Новая Русса части бригады попали в тяжелое положение, так как отсутствовало взаимодействие с частями, действующими с фронта. Прорываясь и действуя только своими силами бригада соединилась с другими войсками, но понесла большие потери. В составе бригады 101 боец награждён орденами и медалями СССР.

В Кирове в декабре 1941 года начали формировать 131-ю стрелковую дивизию, уже в 1942 году дивизия был переброшена под Ленинград, по пути к осажденному городу дивизия застряла на запасном пути в Череповце, после недельного простоя был получен приказ направить соединение под Сталинград. С конца июля 1942 года дивизия влилась в состав 1-й танковой армии (в составе 482 стрелкового полка) на правом берегу реки Дон, остальные части удерживали переправу в районе Калача-на-Дону. Затем дивизия перешла в район хутора Камыши, прикрывая подход частей 62-й армии, 6 августа соединение вошло в её состав. С середины сентября уже сражалась на улицах Сталинграда. Дивизия приняла участие в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции и Красносельско-Ропшинской операции, целью которой являлся разгром 18-й немецкой армии и полная деблокада Ленинграда. В мае 1946 года 131-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия была расформирована.

Кировские дивизии участвовали в освобождении стран Восточной и Юго-Восточной Европы в составе 1-го Украинского фронта и 1-го Белорусского фронта. 40-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои за освобождение пяти государств — Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Солдаты прошагали 4,5 тыс. км — от Сталинграда до Вены.

Имена кировчан — Героев Советского Союза на памятной стелле в парке Победы . Киров ALDOR46

Эвакогоспитали

Уже с осени 1941 года на территории Кировской области начали размещать эвакуационные госпитали. Всего за годы войны в регионе работали более 117 эвакогоспиталей, они занимали помещения школ, домов советов, исполкомов, Постановлением Совнаркома СССР от 7 июля 1941 года на территории Кировской области было приказано сформировать эвакогоспитали на 2410 коек на базе больниц, санаториев и домов отдыха. Срок готовности госпиталей при этом составлял менее 2 недель. К назначенному времени госпитали были развернуты и по мере возможности укомплектованы кадрами. Ежедневно в область прибывали санитарные поезда, а в некоторые дни — по два-три поезда в сутки. Мощная сеть эвакогоспиталей за годы войны приняла около 500 тыс. раненых. В первый год войны основная часть госпиталей имела обще-хирургический профиль, позднее учреждения стали специализироваться по видам и локализации ранений. В области было сделано 155 710 операций, применение наркоза выросло с 77,5% до 100%, в три раза выросло число применений переливания крови. Отчасти благодаря эвакуации в Кировскую область Военно-морской медицинской академии из Ленинграда регион стал центром развития медицинской науки в СССР. С окончанием войны не все госпитали были расформированы, госпитали для долечивания раненых и больных сохранялись, с января 1946 года сюда поступали раненые и больные групп войск, находившихся в странах Западной Европы. Госпитали для инвалидов Отечественной войны с начала 1945 принимали больных и раненых из других областей и республик. Эвакогоспиталь № 1093 (Киров) в начале 1950-х годов был преобразован в Кировский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, в 1996 году — в Кировский областной госпиталь ветеранов войн.

Материал подготовлен при использовании сборников документов из фондов КОГКУ «ГАСПИ КО» о жизни Кировской области во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. «Испытание войной».