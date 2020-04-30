Алексей Банников, 30 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить.

Уральский рабочий. О военном положении
Уральский рабочий. О военном положении

В 1938 году из состава области была выделена Пермская область (в 1940—1957 гг. — Молотовская область), и уже в годы войны к региону присоединили часть территорий Челябинской и Омской областей, после чего Свердловская область как административная единица приобрела нынешние очертания.

В советский период истории Свердловская область переживала бурный социально-экономический рост. И к 1959 году регион стал мощным индустриальным центром с населением более четырёх миллионов человек (на данный момент в Свердловской области проживает 4,3 млн граждан).

Уральский рабочий. 22 июня 1941
Уральский рабочий. 22 июня 1941
22 июня 1941 года. Площадь 1905 года. Свердловчане слушают обращение министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз
22 июня 1941 года. Площадь 1905 года. Свердловчане слушают обращение министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз

После войны Свердловская область и Свердловск (ныне Екатеринбург) были награждены Орденом Ленина — высшей государственной наградой за трудовые успехи в индустриализации, развитии науки и промышленности, вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Орден Ленина. Краснознаменная группа
Орден Ленина. Краснознаменная группа
Орден Ленина. Краснознаменная группа
Орден Ленина. Краснознаменная группа
Выброшенные на улицу конструкции снесенной Краснознаменной группы. 2013
Alshevskix.livejournal.com
Памятная акция активистов, жителей Екатеринбурга, посвященная Краснознаменной группе. Екатеринбург
(с) ИА Красная Весна
Рабочие Уралмашзавода в годы войны
Рабочие Уралмашзавода
Рабочие Уралмашзавода
Рабочие Уралмашзавода в годы войны
Линия сборки самоходок на Уралмашзаводе
На конвеере Уралмаша в годы войны
Рабочий
(с) Ж.Берланд. Музей истории Екатеринбурга
Ремесленное училище
(с) Л. Сурина. Государственный архив Свердловской области
Свердловский пункт по приёму тёплых вещей для бойцов Красной армии
Швейная мастерская. До войны многие свердловчанки занимались только домашним хозяйством, в военные годы они мобилизовывались в трудовую армию. Работать должны были все
В годы войны. За прогулы без уважительной причины рабочие получили тюремный срок — 6 лет

С 1941 по 1945 годы 376 тысяч свердловчан ушли на фронт (из них более 100 тыс. фронтовиков из областного центра). Из них каждый третий не вернулся домой — кто-то погиб на поле боя, кто-то скончался от ранений в госпиталях, кого-то замучили фашисты.

Раненые в свердловском госпитале
Раненые в свердловском госпитале
(с) Л. Сурина

Героями Советского Союза стали 215 человек, из них высшей государственной наградой два свердловчанина отмечены дважды. Это лётчики Михаил Петрович Одинцов (1921−2011) и Григорий Андреевич Речкалов (1920−1990). Также уроженцем Среднего Урала является легендарный советский разведчик Николай Иванович Кузнецов (1911−1944), который до Великой Отечественной войны работал на заводах Свердловска.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала «опорным краем державы». На территории региона были сформированы и участвовали в войне 26 воинских подразделений — от сапёрных батальонов и полков связи до корпусов и дивизий, в том числе знаменитый Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова добровольческий танковый корпус (УДТК).

Корпус по плану должен был состоять из 9661 человека, а заявлений было принято более 110 000
Танки и танкисты
Уральские добровольцы отбывают на фронт. 1943
Летчик-истребитель Григорий Андреевич Речкалов, уроженец Свердловской области, дважды Герой Советского Союза
Лыжники
(c) Л.Сурина, Государственный архив Свердлвоской области

В первые годы войны в регион эвакуировались 719 тыс. советских граждан. Также из Украины и западных регионов России в Свердловскую и Челябинскую области эвакуировали порядка 700 крупных заводов (всего на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию было эвакуировано 2593 промышленных предприятия). Благодаря эвакуации Средний Урал в годы Великой Отечественной войны в семь раз увеличил промышленное производство по сравнению с довоенным периодом.

Также в Свердловск эвакуировали художественную коллекцию Эрмитажа. С 1941 по 1943 годы в Свердловске читал радиосводки Советского информбюро знаменитый диктор СССР Юрий Левитан.

Голос Левитана в годы войны слушал весь мир из Свердловска
Голос Левитана в годы войны слушал весь мир из Свердловска
Трудящиеся Орджоникидзавского завода встречают новость о капиталяции фашистской Германии
Трудящиеся Орджоникидзавского завода встречают новость о капиталяции фашистской Германии

В Свердловской области был развёрнут 161 военный госпиталь (из них 49 — в Свердловске), где поднимали на ноги тяжелораненых солдат и офицеров. За годы войны для раненых бойцов Красной Армии свердловчане сдали более 70 тонн донорской крови.

На данный момент под охраной государства в Свердловской области находятся 33 братские могилы и 20 одиночных захоронений бойцов Красной Армии. По приблизительным оценкам, в них захоронены не менее трёх тысяч человек.