30 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить.

Алексей Банников, , 08:45 — REGNUM Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить.

Уральский рабочий. О военном положении

В 1938 году из состава области была выделена Пермская область (в 1940—1957 гг. — Молотовская область), и уже в годы войны к региону присоединили часть территорий Челябинской и Омской областей, после чего Свердловская область как административная единица приобрела нынешние очертания.

В советский период истории Свердловская область переживала бурный социально-экономический рост. И к 1959 году регион стал мощным индустриальным центром с населением более четырёх миллионов человек (на данный момент в Свердловской области проживает 4,3 млн граждан).

Уральский рабочий. 22 июня 1941

22 июня 1941 года. Площадь 1905 года. Свердловчане слушают обращение министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз

После войны Свердловская область и Свердловск (ныне Екатеринбург) были награждены Орденом Ленина — высшей государственной наградой за трудовые успехи в индустриализации, развитии науки и промышленности, вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

С 1941 по 1945 годы 376 тысяч свердловчан ушли на фронт (из них более 100 тыс. фронтовиков из областного центра). Из них каждый третий не вернулся домой — кто-то погиб на поле боя, кто-то скончался от ранений в госпиталях, кого-то замучили фашисты.

Раненые в свердловском госпитале (с) Л. Сурина

Героями Советского Союза стали 215 человек, из них высшей государственной наградой два свердловчанина отмечены дважды. Это лётчики Михаил Петрович Одинцов (1921−2011) и Григорий Андреевич Речкалов (1920−1990). Также уроженцем Среднего Урала является легендарный советский разведчик Николай Иванович Кузнецов (1911−1944), который до Великой Отечественной войны работал на заводах Свердловска.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала «опорным краем державы». На территории региона были сформированы и участвовали в войне 26 воинских подразделений — от сапёрных батальонов и полков связи до корпусов и дивизий, в том числе знаменитый Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова добровольческий танковый корпус (УДТК).

В первые годы войны в регион эвакуировались 719 тыс. советских граждан. Также из Украины и западных регионов России в Свердловскую и Челябинскую области эвакуировали порядка 700 крупных заводов (всего на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию было эвакуировано 2593 промышленных предприятия). Благодаря эвакуации Средний Урал в годы Великой Отечественной войны в семь раз увеличил промышленное производство по сравнению с довоенным периодом.

Также в Свердловск эвакуировали художественную коллекцию Эрмитажа. С 1941 по 1943 годы в Свердловске читал радиосводки Советского информбюро знаменитый диктор СССР Юрий Левитан.

Голос Левитана в годы войны слушал весь мир из Свердловска

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В Свердловской области был развёрнут 161 военный госпиталь (из них 49 — в Свердловске), где поднимали на ноги тяжелораненых солдат и офицеров. За годы войны для раненых бойцов Красной Армии свердловчане сдали более 70 тонн донорской крови.

На данный момент под охраной государства в Свердловской области находятся 33 братские могилы и 20 одиночных захоронений бойцов Красной Армии. По приблизительным оценкам, в них захоронены не менее трёх тысяч человек.