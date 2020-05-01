1 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Битва за Москву по праву считается переломным моментом в Великой Отечественной войне. Непрерывно наступавшая перед этим армия фашисткой Германии впервые была отброшена и перешла к обороне.

Георгий Балаков, , 09:30 — REGNUM В борьбу СССР против фашисткой Германии и её сателлитов Москва внесла решающий вклад. Не случайно ряд историков убеждены: поражение фашизма началось именно с победы советских войск под столицей, которое произошло в период с сентября 1941 по апрель 1942 года.

Москва в дни обороны МАММ/МДФ

Награды

1 мая 1944 года Указом Президиума ВС СССР учреждена медаль «За оборону Москвы». По состоянию на 1 января 1995 года этой медалью наградили свыше миллиона человек. За выдающиеся заслуги перед Родиной, героизм, мужество и стойкость, которые проявили жители города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 6 сентября 1947 года по случаю 800-летия города Москву наградили орденом Ленина. А 13 сентября того же года в Георгиевском зале Кремлевского дворца председатель президиума Верховного совета СССР Н. М. Шверник прикрепил орден к знамени столицы. В канун 20-летия Победы, 8 мая 1965 года, указом президиума Верховного совета СССР удостоил Москву высшей степени отличия среди городов Советского Союза, прославившихся своей обороной в годы войны, и присвоил ей почётное звание «Город-герой». Вместе с почетным званием столице был вручён орден Ленина и медаль Золотая звезда.

Панорама Москвы. 1941 МАММ/МДФ

Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны МАММ/МДФ

Первые дни войны, мобилизация в РККА. Москва. 1941 Союз фотохудожников России

Защитники Москвы. Октябрь 1941 МАММ/МДФ

Население

К моменту нападения Германии на СССР население Москвы составляло чуть более 4 млн человек. Однако к началу 1942 года численность жителей столицы сократилась примерно вдвое. Причиной тому было несколько факторов. Во-первых, часть жителей была эвакуирована в более безопасные регионы СССР. Во-вторых, многие москвичи были призваны в армию и ополчение. Всего на фронт ушли около 900 тысяч жителей столицы, а вернулись обратно 850 тысяч человек. Возвращение жителей в город из эвакуации приобрело масштабы только в 1944 году. Ко дню Победы 9 мая 1945 года численность жителей Москвы составила уже около 80% от довоенного уровня и превысила 3,3 млн человек. За годы Великой Отечественной войны 146 москвичей были удостоены звания Героя Советского Союза.

Общее собрание. Политический руководитель И. Кувшинов на привале читает народным ополченцам последние сообщения Советского информбюро. 1941 МАММ/МДФ

Значительная часть жителей Москвы принимала участие в обороне города в составе народного ополчения. Основная его часть была сформирована ещё до подхода немецких войсковых соединений к городу. В его состав принимали добровольцев допризывного возраста — юношей от 17 лет и даже младше, а также лиц, которые были признаны негодными к воинской службе в рядах Красной Армии.

К осени 1941 года в Москве было создано 12 дивизий народного ополчения, хотя изначально планировалось создать 25 — по одной на каждый тогдашний район города. К сентябрю того же года эти подразделения были включены в состав РККА и по штатной численности должны были состоять из 10 843 военнослужащих каждая. Большая часть ополчения приняла участие в Вяземской оборонительной операции Красной Армии, где были понесены значительные потери в личном составе, в результате чего пять из 12 дивизий впоследствии были официально расформированы.

Экономика

Вся экономика Москвы была переориентирована на нужды армии и флота уже на второй день войны. Так, 23 июня на столичные заводы поступили новые задания по выпуску продукции для фронта. Причём коснулось это не только тяжёлой, но и легкой промышленности и даже пищевых предприятий, таких как кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Однако вскоре работу предприятий пришлось приостановить. Немецкие войска вплотную подошли к столице. По этой причине было принято решение эвакуировать ряд предприятий на восток — угроза захвата Москвы фашистами не позволяла сохранить производственные мощности в городе.

Изготовление боеприпасов МАММ/МДФ На заводе имени Владимира Ильича. Москва. 1941 МАММ/МДФ

Тем не менее эвакуированы были далеко не все заводы, а на месте эвакуированных со временем было развернуто новое производство. В итоге завод «Красный пролетарий» в годы войны выпускал специальные станки, бомбы, мины и другие боеприпасы. «Компрессор» запустил производство реактивных миномётов, завод «Борец» изготавливал миномёты, снаряды для «Катюш» и крупнокалиберные мины. Фабрика «Парижская коммуна» перешла на выпуск армейской обуви, «Трёхгорная мануфактура» — на выпуск ткани для обмундирования, шинельного сукна и парашютного шёлка. Микояновский мясокомбинат в годы войны выполнял производство медицинских препаратов на основе эндокринного сырья, которое получали при убое скота. По оценке обществоведа Владимира Суходеева, каждый седьмой самолёт, построенный в стране, каждый четвёртый снаряд, третий миномёт и каждый второй автомат, выпущенные в Советском Союзе, были сделаны в Москве.

Ключевые сражения

Сражение за Москву с сентября 1941 по апрель 1942 завершилось полным крушением плана «Барбаросса», согласно которому СССР планировалось захватить за 12 недель. Всего в сражении за столицу Советского Союза участвовало около трёх миллионов солдат с обеих сторон. Датой начала сражения считается 30 сентября 1941 года — в этот день в атаку на оборону города пошла вторая танковая группа вермахта.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года МАММ/МДФ

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года МАММ/МДФ

Солдаты Красной Армии под Москвой. Октябрь — декабрь 1941 МАММ/МДФ

На тот момент фашисты бросили на Москву свои главные силы. Превосходство немцев было во всём: в количестве солдат, техники, боеприпасов и снабжении. Причем в некоторых аспектах численное доминирование противника была немыслимым. Большинство историков сходятся в том, что вермахт бросил на Москву 78 дивизий численностью более 1,9 млн человек. Со стороны Москвы им противостояло около 1,2 млн советских войск. Кроме полуторакратного превосходства в живой силе у фашистов было как минимум двукратное превосходство в танках и самолетах, а также несоизмеримо лучшее обеспечение продовольствием и боеприпасами.

Оборона Москвы на тот момент состояла из четырёх укрепрайонов. Несмотря на самоотверженное сопротивление защитников, 7 октября немцы смогли прорвать дальнюю оборону города. С 12 октября начали создаваться три ближних рубежа защиты. Контратаки в районе Калинина вынудили часть фашистских сил переместиться от севера Москвы, в то время как героическая оборона Тулы сковала силы вермахта на юге.

Однако остановить продвижение немцев этими тактическими приёмами не удалось. В ноябре фашистские войска захватили подмосковные Клин и Солнечногорск и приступили к форсированию канала Москва—Волга. От Москвы немцев отделяло всего 25 километров. Немцы предприняли попытку пробиться к столице в районе Апрелевки и в Химках, однако не смогли реализовать задуманное. Контратаки советских сил сумели переломить исход битвы, а подоспевшее подкрепление определило исход битвы за Москву — 5 декабря первая, оборонительная часть битвы завершилась успехом СССР. В результате развернувшегося контрнаступления к апрелю 1942 года фашистские войска оказались отброшены на 100−250 километров. Победа в Битве за Москву была достигнута благодаря самоотверженному подвигу советских солдат, на её алтарь принесены жизни, по разным оценкам, от 470 до 580 тысяч бойцов.

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