Ольга Карпова, 1 мая 2020, 09:08 — REGNUM Так же, как и для всех граждан СССР, большая беда постучалась в дома жителей Карачаево-Черкесии 22 июня 1941 года. Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз нарушило мирные планы граждан, проживающих на территории нынешней республики — в Карачаевской автономной области и Черкесском национальном округе.

Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942
Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942

В первые же дни войны на призывные пункты пришло множество жителей, добровольно просившихся отправить их на защиту родины. Так, только из города Черкесска к 1 июля 1941 года было мобилизировано свыше 2000 человек, а за весь период мобилизации — около 8 тыс. горожан, что составляло тогда почти 20% населения города.

Всего из Карачаево-Черкесии было призвано на фронт свыше 46 тысяч человек, среди них около 800 женщин. Почти половина из них — 23 584 человека — не вернулась домой.

Погибли и пропали без вести 1187 жителей Карачаевского городского округа, 1627 жителей Хабезского района, 2502 — из Усть-Джегутинского, 690 — Урупского района, 512 — Прикубанского, 724 — из Ногайского, 1244 — из Малокарачаевского, 4087 — из Карачаевского, 5253 — Зеленчукского, 1261 — Адыге-Хабльского, 680 — Абазинского районов, 3817 — из Черкесского городского округа.

За проявленное мужество и отвагу более 15 тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медалями. 19 человек стали Героями Советского Союза, еще девять — Героями России, семеро — полными кавалерами ордена Славы. За проявленное мужество и отвагу более 15 тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медаля­ми.

Среди Героев Советского Союза командир батальона Умар Хабеков, одним из первых форсировавший Дунайский канал, именем героя назван педагогический колледж в Черкесске, танкист Харун Богатырев, Халмурза Кумуков и Иосиф Лаар, повторившие подвиг Александра Матросова, уничтоживший около 50 офицеров вражеского штаба Замяхшари Кунижев.

Хабеков Умар Хамидович, командир стрелкового батальона 301-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан
Хабеков Умар Хамидович, командир стрелкового батальона 301-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан
Герой Советского Союза Богатырёв Харун Умарович, заместитель командира 51-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, гвардии майор
Герой Советского Союза Богатырёв Харун Умарович, заместитель командира 51-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, гвардии майор

Планы фашистского командования на горные перевалы Кавказа

Битва за Кавказ (1942−1943 гг.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград, о которую сломали зубы фашистские захватчики.

В городе Черкесске к началу Великой Отечественной войны проживало всего около 29 тыс. человек. Отправив на фронт почти 20% своих жителей, город стал работать для обеспечения оборонительной мощи государства. На механическом заводе «Молот» наладили выпуск деталей для артиллерийского вооружения, мастерские Автотранса стали изготавливать шашки, производились корпуса для гранат и бутылки с горючей жидкостью, обувная и швейная фабрики — производили белье, телогрейки, сапоги, женщины-домохозяйки вязали варежки и носки для солдат.

«На 4 октября 1941 года по Черкесску было собрано 529 пар валенок, 729 ватных курток, 191 меховая шапка, 91 полушубок, 130 ватных брюк, 4907 килограммов шерсти», — говорится в справках о первых месяцах войны.

Горный егерь вермахта ведет наблюдение у установленного на станке пулемета MG 34 на позиции на Кавказе. 1942
Горный егерь вермахта ведет наблюдение у установленного на станке пулемета MG 34 на позиции на Кавказе. 1942
Горные егеря вермахта на вершине Эльбруса. В центре кадра — штандарт 1-й горной дивизии. Август — Сентябрь 1942
Горные егеря вермахта на вершине Эльбруса. В центре кадра — штандарт 1-й горной дивизии. Август — Сентябрь 1942

Город имел важное стратегическое расположение — через него проходила ветка железной дороги, которая выходила на магистраль Ростов — Баку. Кроме того, вся республика находилась на пути к перевалам Главного Кавказского хребта — здесь начиналась Военно-Сухумская дорога. В планах гитлеровцев было прорваться к бакинской и грозненской нефти, поэтому в направлении Черкесска были брошены силы хорошо подготовленных фашистских альпийских и горно-егерских дивизий 49-го горного корпуса.

По данным историков, «немцы на Кавказе имели девятикратное превосходство в танках и авиации, двойное преимущество в артиллерии и пятикратное в живой силе».

Солдаты 1-й горнострелковой дивизии вермахт. 22 декабря 1942 года
Солдаты 1-й горнострелковой дивизии вермахт. 22 декабря 1942 года
Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа. 22 декабря 1942 года
Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа. 22 декабря 1942 года

Оккупация

В конце лета 1942 года в результате ожесточенных боев за Черкесск, которые вели 2-я гвардейская и 275-стрелковая дивизии, а также другие части Советских войск, город был сдан. С 11 августа 1942 года началась оккупация Черкесска, которая продолжалась пять месяцев и семь дней — до 17 января 1943 года.

В период оккупации городу был нанесен огромный урон. Захватчики взорвали и сожгли основные предприятия города: электростанцию, мебельную фабрику, деревообрабатывающий завод, мясокомбинат, горпромкомбинат, разрушили производство завода «Молот», разместили казармы, госпитали и даже конюшни в зданиях школ, детских садов, больниц, уничтожили библиотеки и музеи, клубы.

Есаков Георгий Иванович, санитарный врач, видный организатор санитарной службы Карачаево-Черкесии. Попал на фронт командиром санитарной роты, а затем санитарного батальона, начальником санитарной службы. Войну закончил в Чехословакии
Есаков Георгий Иванович, санитарный врач, видный организатор санитарной службы Карачаево-Черкесии. Попал на фронт командиром санитарной роты, а затем санитарного батальона, начальником санитарной службы. Войну закончил в Чехословакии

В целом ущерб народному хозяйству всей Карачаево-Черкесии от оккупации составил око­ло 3 млрд рублей. Фашисты разграбили и уничтожили колхозы, промыш­ленные предприятия, угольные шахты. За пять месяцев оккупации гитлеровцы убили на территории Карачая и Черкесии более 9000 тысяч мирных жителей, среди которых были и дети.

Гитлеровцы превратили Черкесск в оборонительный рубеж, здесь располагались штаб и подразделения 667-го пехотного полка захватчиков, 370-я пехотная и 5-я авиаполевая дивизии, учебный полк, охранный и разведывательный отряды 1-й альпийской дивизии. В соседних населенных пунктах заняли позиции подразделения 2-й румынской горнострелковой дивизии.

Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. 1942
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. 1942
Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942
Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942

Подполье и партизаны

Однако, оккупировав территорию нынешней Карачаево-Черкесии, фашисты встретили здесь серьезное сопротивление мирных жителей. Его возглавили члены Черкесского и Карачаевского комитета партии. Во главе партизан Карачаево-Черкесии были первые секретари обкомов партии Максим Романчук и Геннадий Воробьев, которые оба погибли, сражаясь за Родину.

Артиллерийский расчет 76,2-мм пушки ЗиС-3 ведет огонь по врагу на Северном Кавказе. Июнь 1943 года
Артиллерийский расчет 76,2-мм пушки ЗиС-3 ведет огонь по врагу на Северном Кавказе. Июнь 1943 года
Советский командир осматривает немецкий танк Pz.Kpfw. IV, захваченный на Кавказе. 1942
Советский командир осматривает немецкий танк Pz.Kpfw. IV, захваченный на Кавказе. 1942

По разным данным, в боях за перевалы Главного Кавказского хребта участвовало от 12 до 17 партизанских отрядов. Численность их составляла до 1200 человек, среди них — около ста женщин. Штаб партизанского движения докладывал, что партизаны уничтожили 1799 вражеских солдат и офицеров, 11 танкеток и бронемашин, 22 автомашины, взорвали 17 мостов, около 30 км телеграфно-телефонных линий и т. п.

Красноармейцы конвоируют группу немецких солдат, плененных на Кавказе. 1942
Красноармейцы конвоируют группу немецких солдат, плененных на Кавказе. 1942

Потери партизан оцениваются в 230 человек. Одна из партизанок, Марфа Кулакова — бригадир колхоза станицы Исправной, — была убита 26 августа 1942 года за доставку продуктов в Кировский партизанский отряд. Её подвиг оценен посмертно медалями «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1 степени.

Зурьят Тлисова — инструктор Хабезского района партии — была связной партизанского отряда «Красный кавказец». Немцы узнали об этом и расстреляли ее в сентябре 1942 года. Её наградили посмертно орденом «Красная звезда» и медалью «Партизану отечественной войны» 1 степени.

Голоколосова Анна Андреевна
Голоколосова Анна Андреевна

Погибла от рук гитлеровцев и Анна Голоколосова. Её схватили, когда она расклеивала листовки в станице Преградной. Немцы жестоко пытали ее и расстреляли.

Партизаны всячески нарушали планы гитлеровцев продвинуться дальше на Кавказ, что позволило подтянуть к перевалам войска Закавказского фронта.

Транспортировка советской 76-мм дивизионной пушки Ф-22 по горной дороге. 1942
Транспортировка советской 76-мм дивизионной пушки Ф-22 по горной дороге. 1942
Советские горные стрелки на марше в горах Кавказа. 1942
Советские горные стрелки на марше в горах Кавказа. 1942
Красноармейцы ведут огонь из разрушенного здания в боях за населенный пункт на Северном Кавказе. Боец слева вооружен противотанковым ружьем системы Симонова (ПТРС-41). 1942
Красноармейцы ведут огонь из разрушенного здания в боях за населенный пункт на Северном Кавказе. Боец слева вооружен противотанковым ружьем системы Симонова (ПТРС-41). 1942

Наступление

Оправившись от потерь первого года войны, к зиме 1942 года силы советских войск на Кавказе были умножены. Под командованием генерал-майора П. М. Козлова 37-я армия должна была освободить Черкесск, отрезав путь фашистам к узловой железнодорожной станции в Невинномысске и блокировав их со стороны нынешнего города Усть-Джегута. В составе армии были 2-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Ф. В. Захарова, 351-я дивизия полковника Ф. М. Бобракова, 295-я дивизия генерал-майора А. А. Филатова и 389-я дивизия полковника Л. А. Колобова.

Расчет советского 82-мм миномета ведет огонь по противнику во время боев за Кавказ. 1943
Расчет советского 82-мм миномета ведет огонь по противнику во время боев за Кавказ. 1943
Советский горный стрелок В.М. Коломенский. Вооружен пистолетом-пулеметом ППШ-41 с рожковым магазином. Главный Кавказский хребет. 1943
Советский горный стрелок В.М. Коломенский. Вооружен пистолетом-пулеметом ППШ-41 с рожковым магазином. Главный Кавказский хребет. 1943

Фашисты серьезно готовились обороняться, заранее эвакуировав по железной дороге тяжелое вооружение, а также награбленное за период пятимесячной оккупации имущество. Как рассказывали очевидцы тех событий, помогла в освобождении Черкесска непогода. С 14 января разразился сильнейший буран, который спутал карты противника и позволил дивизиям советских войск обойти с юга Большое водохранилище. С севера у поселка Майский в течение двух дней шли бои, и в ночь на 17 января фашисты были выбиты из города.

Памятник героям-партизанам А. Голоколосовой и Н. Андрейчук в ст. Преградная
Памятник героям-партизанам А. Голоколосовой и Н. Андрейчук в ст. Преградная
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Мемориал участникам Великой Отечественной войны в высокогорном ауле Верхняя Мара Карачаево-Черкесии
Мемориал участникам Великой Отечественной войны в высокогорном ауле Верхняя Мара Карачаево-Черкесии
© Председатель Совета старейшин рода Байтоковых Джашарбек Байтоков

Прошло 75 лет со дня Великой Победы, но память о войне не утихает в сердцах потомков. Боль за близких и родных и гордость за их подвиг — вот то что объединяет нынешних жителей Карачаево-Черкесии. Кавказ так и остался непокоренным, и в этом есть заслуга жителей маленькой республики, расположенной у подножия самой большой горы Европы.