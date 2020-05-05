5 мая 2020 | Время чтения 7 мин

На белгородской земле произошла одна из самых крупнейших танковых битв в мировой военной истории – Прохоровское сражение. Белгород был дважды оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, почти полностью разрушен, а в день освобождения города 5 августа 1943 года в живых остались лишь 150 жителей из более чем 30-тысячного довоенного населения.

Юлия Пёрышкина, , 11:38 — REGNUM Во время Великой Отечественной войны 23 белгородских района входили в состав Курской области, восемь — в Воронежскую. Современная Белгородская область была образована 6 января 1954 года.

Встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семена Ильича Трифонова в родной деревне. Белгородская область. 1943 © Семён Фридлянд

За мужество и стойкость, проявленные белгородцами при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства в 1967 году Белгородская область удостоена ордена Ленина.

Белгород наравне с Орлом носит неофициальное звание «Город первого салюта» — в честь освобождения городов 5 августа 1943 года в Москве был дан первый за годы Великой Отечественной войны салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.

Церковь Архангела Михаила. Борисовка. Белгородская область. 1941-1943

В 1980 году Белгород наградили орденом Отечественной войны I степени. Областной центр стал первым «Городом воинской славы России» (2007). Ещё одним белгородским городом, удостоенным этого почётного звания, стал Старый Оскол (2011).

Два года оккупации

Перед войной Белгородчина была индустриально-аграрным районом Центрального Черноземья. Основную массу предприятий составляла пищевая, сахарная промышленность и промышленность строительных материалов.

До начала войны в Белгороде проживало более 34 тысяч человек, в Белгородском районе свыше 82 тысяч жителей. С 22 июня 1941 года Белгород в числе 24 регионов Советского Союза был объявлен на военном положении. К концу июля в городе более пяти тысяч человек подали заявления о зачислении их в ряды народного ополчения, были сформированы полк народного ополчения и истребительные батальоны. В августе 1941 года в Белгороде была сформирована 299-я стрелковая дивизия.

Вид на Белгород. Июль 1943

19 октября 1941 г. гитлеровские войска вступили в пределы современной Белгородской области, к концу месяца была захвачена западная её часть, в середине июня — начале июля 1942 года была оккупирована центральная и восточная части региона.

К осени 1941 года на территории современной Белгородской области были сформированы 15 партизанских отрядов. Накануне вторжения гитлеровских войск они были выведены в районы боевых действий.

Белгород был дважды оккупирован немецкими войсками: 24 октября 1941 года и 18 марта 1943 года. Захватчики издавали газету «Восход» (с конца 1941 по начало 1943 гг.), где печатались сводки германского командования о положении на фронтах, приказы и объявления нацистской Белгородской комендатуры. Поздравляли жителей города и с освобождением от большевизма. Первое освобождение города произошло 9 февраля 1943 года в рамках Харьковской наступательной операции «Звезда». Однако уже 18 марта немецкий танковый корпус взял под контроль район Харькова, и Белгород вновь оказался в оккупации. Новые бои за населённый пункт завязались 5 августа 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции «Румянцев». К 18:00 город окончательно был освобождён. За годы войны была разрушена почти вся историческая застройка, не уцелело ни одно здание, десятки тысяч человек были расстреляны, сожжены, замучены. В день полного освобождения Белгорода советских воинов встретили лишь 150 мирных жителей. На пятый день после освобождения железнодорожная станция «Белгород» приняла первый поезд, начала работать городская почта. 11 августа вышел первый номер газеты «Белгородская правда». Затем в городе восстановили радио, водокачку, заработал пищекомбинат. К 21 августа в Белгороде частично запустил водопровод, а ещё через три дня — хлебокомбинат. 1 сентября 1943 года открыли свои двери три школы.

Первое освобождение Белгорода. 7 февраля 1943 года

Жители Белгородской области, не ушедшие на фронт, продолжали заготавливать древесину, восстанавливали сельское хозяйство, передавали продукты советским частям, собирали посылки с тёплыми вещами солдатам, брали шефство над военными госпиталями. Летом 1943 года за 32 дня под бомбёжкой врага женскими руками была построена железная дорога Старый Оскол — Ржава, соединившая железные дороги Москва — Харьков и Москва — Донбасс. На собранные народные деньги строились танковые колонны «Курский партизан» и «Курский колхозник».

Возвращение беженцев в город после освобождения. Белгород. 1943 © Семён Фридлянд

Встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семена Ильича Трифонова в родной деревне. Белгородская область. 1943 © Семён Фридлянд

36 уроженцев Белгородской области стали полными кавалерами ордена Славы. 174 человека удостоены звания Герой Советского Союза, среди них командующий войсками 1-го Украинского фронта, генерал армии Николай Ватутин, командир стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта, гвардии генерал-лейтенант Андрей Бондарев, командующий артиллерией 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, генерал-майор артиллерии Пётр Косенко и единственная женщина — командир авиационной эскадрильи гвардии майор Надежда Федутенко.

Сражение под Прохоровкой — третье ратное поле России

На лето 1943 года немецкое командование планировало совершить крупное наступление в районе Курского выступа — провести операцию «Цитадель». Враг рассчитывал уничтожить советские войска в районе Орла и севернее Харькова. Ожесточённые и масштабные бои развернулись 10−16 июля на территории Прохоровского района.

Частью оборонительной фазы Курской битвы стало крупнейшее в истории танковое сражение под Прохоровкой. Противник, убедившись в невозможности сломить Красную армию на обоянском направлении, решил изменить направление главного удара и стал наступать на Курск через Прохоровку. Сюда были подтянуты 2-й танковый корпус СС, в состав которого входили отборные дивизии «Райх», «Мёртвая голова», «Адольф Гитлер», а также части 3-го танкового корпуса. Советские войска остановили врага в двух километрах от Прохоровки. Первое столкновение произошло ещё вечером 11 июля, а на следующее утро в первом эшелоне в атаку пошли четыре танковых корпуса. Во втором эшелоне юго-западнее Прохоровки в бой вступили 5-я гвардейская танковая армия с двумя танковыми корпусами и 33-й гвардейский стрелковый корпус. Крупнейший в истории встречный танковый бой развернулся между железной дорогой и излучиной реки Псёл. С воздуха по противнику наносила удары авиация, от дыма и копоти на местности трудно было разглядеть происходящее. По словам историков, «на Прохоровском поле лоб в лоб количество танков сражалось против качества танков». К исходу дня войска понесли огромные потери, ни одна из сторон не добилась явного преимущества: немцы не смогли прорваться к Курску, а 5-я гвардейская танковая армия выйти в район Яковлево, разгромив противника. Однако путь на Курск для врага был закрыт.

Битва под Прохоровкой

Штурмовые орудия 7-й танковой дивизии 3 танкового корпуса армейской группы «Кемпф» в селе Ржавец (южнее станции Прохоровки). Июль 1943 РГАКФД

До сих пор ведутся споры о количестве участников и потерях сражения. Приблизительно, в боях сошлись 1,2 тысячи танков: 800 советских и 400 немецких. По данным Минобороны РФ, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной Армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой 12 июля, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы потеряли из 490 танков 50 единиц бронетехники. В бою погибли 35 тысяч красноармейцев, второй танковый корпус СС потерял 7,7 тысячи человек. В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Георгий Жуков написал: «В течение 12 июля на Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и лётчиков, особенно ожесточенная на прохоровском направлении, где наиболее успешно действовала 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Павла Ротмистрова». В последующие три дня бои переместились южнее Прохоровки — германские войска пытались прорвать советскую борону в районе междуречья Северского и Липового Донца. Натиск немцев удалось сдержать, 16 июля враг прекратил атаки и стал отходить в сторону Белгорода, его преследовали войска Воронежского и резервного Степного фронтов. В Курской битве произошёл решающий перелом.

На Прохоровском поле ныне воздвигнут памятник Победы — Звонница высотой 59 метров. Три раза в час на ней бьёт колокол, возвещая о трёх ратных полях в истории России: первый звон говорит о победе русских воинов в Куликовской битве 1380 года, второй удар посвящён Бородинскому сражению Отечественной войны 1812 года, а третий — в память о Прохоровском танковом сражении в 1943 году.