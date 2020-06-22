Марина Каширская, 22 июня 2020, 09:00 — REGNUM К началу Великой Отечественной войны территории, относящиеся сейчас к Липецкой области, входили в состав Воронежской, Курской и Орловской областей. Память о годах сражений и оккупации хранят сотни памятников, мемориальных досок и музеев, посвящённых Великой Отечественной войне. На территории региона находятся 272 воинских захоронения. Елец в 2007 году получил звание «Город воинской славы». Также он вошёл в историю благодаря участникам взятия Рейхстага, написавшим на его стене слова «Мы из Ельца». На фронт из Липецка ушли 42 тысячи человек, 7 тысяч человек погибли на войне. Звание Героя Советского Союза получили более 160 липчан.

Производство снарядов
Производство снарядов

Экономика

С 1941 года Липецк стал выпускать до трёх тысяч снарядов, мин и гранат в день. Для фронта производились лыжи и сани. Тракторный завод перепрофилировали на ремонт танков и боевой техники. К 1943 году там отремонтировали 176 танков. С 1944 года завод сам начал производить танки Т-34 с пушками двух калибров.

Колонны танков Т-34 перед военным парадом в Ленинграде, 7 ноября 1945 года
Колонны танков Т-34 перед военным парадом в Ленинграде, 7 ноября 1945 года

Липчане круглосуточно работали на предприятиях, строили на подступах к городу оборонительные укрепления и организовывали госпитали. Осенью 1941 началась эвакуация: демонтированное оборудование Новолипецкого металлургического завода и металлургического завода «Свободный Сокол» увезли на Урал, а на оставшемся оборудовании выпускали продукцию для нужд фронта. Рабочие смены длились до 16 часов, были организованы «ночные» детские сады. Трудовую повинность наложили на всех липчан, включая подростков с 16 лет, а затем и детей с 12 лет. При этом школьники продолжали учиться, а в Липецк привозили эвакуированные ясли и детские дома из соседних регионов.

Строительство Новолипецкого металлургического завода. 1933
Рабочие Новолипецкого металлургического завода. 1930-е
Новолипецкий металлургический завод. 1934
Стахановцы Новолипецкого металлургического завода. 1930-е
Новолипецкий металлургический завод. 1934
Строительство Новолипецкого металлургического завода. 1933

Оккупация: «Воловская Хатынь» и «Шатиловский Бабий Яр»

Боевые действия на территории нынешней Липецкой области начались в ноябре 1941 года. После ожесточенных сражений фашистами были оккупированы Измалковский, Елецкий, Хлевенский, Долгоруковский, Воловский и Тербунский районы. В декабре в ходе Елецкой наступательной операции были освобождены более 400 населённых пунктов, в том числе Елец. Там располагались госпитали, аэродромы и штабы войсковых частей. Также Елец был крупным железнодорожным узлом. Из-за этого он регулярно подвергался бомбардировкам. Также два крупных эвакогоспиталя располагались на базе Липецкого курорта. Всего на территории региона располагались около 200 госпиталей.

Карта Елецкой наступательной операции 6 — 16 декабря 1941 года
Карта Елецкой наступательной операции 6 — 16 декабря 1941 года

В конце июня 1942 на территории Липецкой области снова разгорелись бои. В июле немцы снова оккупировали Воловский и Тербунский районы и находились там почти семь месяцев, пока территории не были освобождены зимой 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.

«Воловская хатынь». Дом, в котором содержались мирные жители, обреченные на смерть
«Воловская хатынь». Дом, в котором содержались мирные жители, обреченные на смерть

Оккупация оставила с истории Липецкой области много страшных страниц. Одна из них — «Воловская хатынь». Воловский район подвергался оккупации дважды. С приходом немцев на территории области формировались партизанские отряды, отряды самообороны и истребительные батальоны, участники которых проходили специальную подготовку. Практически в каждом районе было не меньше двух партизанских отрядов. Они вели активную, успешную кампанию против оккупантов и принимали участие в ключевых сражениях. По воспоминаниям очевидцев, немцы боялись партизан, но не могли получить от местных жителей информацию о них. В ночь с 4 на 5 декабря 1941 года в селе Вышнее Большое советские разведчики убили 11 немцев, находившихся в доме местного жителя. В это время в доме находился ещё один немецкий солдат, которому удалось спрятаться. Он поднял тревогу, и немцы решили отомстить. В домах местных жителей они хватали всех мужчин, позже отпустив совсем маленьких детей и дряхлых стариков. У них остались 13 местных жителей, из ближайших населённых пунктов пригнали военнопленных — всего было 58 человек. Их загнали в пустующий дом, начинённый взрывными снарядами, и дом сожгли дотла. Спастись удалось только двум мужчинам, закрывшимся внутри печи. 56 человек сгорели или были застрелены при попытке выбраться из горящего дома. Сейчас на месте трагедии стоит памятник с 12 фамилиями. Личности остальных 44 погибших установить не удалось.

Памятник Воинам Красной Армии и местным жителям, сожженным заживо в декабре 1941 года. Село Вышнее Большое Воловского района Липецкой области
Памятник Воинам Красной Армии и местным жителям, сожженным заживо в декабре 1941 года. Село Вышнее Большое Воловского района Липецкой области
Lounb.ru

Зимой 1941 года немцы организовали лагерь для военнопленных в селе Новотроицкое Долгоруковского района. Пленных, которых, по разным данным, могло быть от 100 человек, разместили в частично сгоревшей Троицкой церкви. Об этом рассказывают очевидцы и краеведы, но документального подтверждения эта информация не получила. Содержание липецких лагерей не финансировалось немцами, поэтому кормили пленных местные жители. Краеведы утверждают, что приходившие к солдатам женщины приносили женскую одежду, в которой из церкви удалось спасти некоторых пленных.

Памятник советским гражданам, погибшим в Шатиловском концлагере, село Ивановка Ожогинского сельсовета Воловского района Липецкой области
Памятник советским гражданам, погибшим в Шатиловском концлагере, село Ивановка Ожогинского сельсовета Воловского района Липецкой области
Lounb.ru

Во время второго прихода оккупантов в Воловском районе был развернут фильтрационный лагерь. В селе Ожоги, на территории старых конюшен, содержались все показавшиеся оккупантам подозрительными местные жители, пленные и несколько фронтовиков, которых готовили к отправке в сборно-пересыльный пункт для военных в Волово. «Шатиловский концлагерь» немцы сожгли при отступлении 25 января 1943 года — вместе с пленными. Всего в огне погибли около 200 человек. Через пересыльный пункт в Волово, организованный на скотном двору, прошли восемь тысяч человек. Этот лагерь фигурировал в материалах Нюрнбергского процесса как пример нечеловеческого отношения оккупантов к военнопленным и жестокости к мирному населению.

Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Высота»
Lounb.ru

Бои в Воловском и Тербунском районах

Высота 194,0 в трёх километрах от села Домигоры Воловского района получила название «Огурец» из-за своих очертаний на карте. Начиная с декабря 1941 года там проходили ожесточенные бои — высота несколько раз переходила из одних рук в другие. Бои проходили в несколько этапов вплоть до января 1943 года. При обороне и многочисленных штурмах высоты за всё это время погибло около пяти тысяч советских бойцов. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс «Высота». В 1966 году был установлен обелиск, в 1976 году — памятник бойцам 132-й дивизии, погибшим в 1942 году. В 2013 году мемориал реконструировали и установили новые плиты с именами защитников высоты. На высоте находится около 30 братских могил — установлены фамилии только 1,5 тысячи захороненных в них бойцов. В 2018 году месту «Высота 194.0 («Огурец»)» присвоили почетное звание Липецкой области «Рубеж воинской доблести». В 2019 году там установили ротонду с фотографиями воловцев-участников Великой Отечественной войны.

Памятник «На линии фронта» в Тербунском районе Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru
Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района Липецкой области
Lounb.ru

Также в историю вошёл танковый встречный бой, который начался 6 июля 1942 года рядом с населённым пунктом Тербуны (Тербунский район входил в состав Курской области). С обеих сторон в нём приняли участие около 300 танков. Пятая танковая армия сражалась в этом районе без перерыва больше недели. С Тербунов зимой 1942 началось советское контрнаступление на воронежском направлении. Воловский и Тербунский районы были освобождены в конце января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской операции. В 2010 году на третьем километре трассы Тербуны — Волово установили памятник «На линии фронта» — боевое орудие ЗИС-3 образца 1943 года. Именно там располагался тогда противотанковый ров, отделяющий друг от друга две армии. В 2014 году на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района открыли мемориальный комплекс «Тербунский рубеж». В 2017 году он получил звание «Рубеж воинской доблести».

Читайте ранее в этом сюжете: Война: Орловская область 1941–1945 гг