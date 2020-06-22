22 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Марина Каширская, , 09:00 — REGNUM К началу Великой Отечественной войны территории, относящиеся сейчас к Липецкой области, входили в состав Воронежской, Курской и Орловской областей. Память о годах сражений и оккупации хранят сотни памятников, мемориальных досок и музеев, посвящённых Великой Отечественной войне. На территории региона находятся 272 воинских захоронения. Елец в 2007 году получил звание «Город воинской славы». Также он вошёл в историю благодаря участникам взятия Рейхстага, написавшим на его стене слова «Мы из Ельца». На фронт из Липецка ушли 42 тысячи человек, 7 тысяч человек погибли на войне. Звание Героя Советского Союза получили более 160 липчан.

Производство снарядов

Экономика

С 1941 года Липецк стал выпускать до трёх тысяч снарядов, мин и гранат в день. Для фронта производились лыжи и сани. Тракторный завод перепрофилировали на ремонт танков и боевой техники. К 1943 году там отремонтировали 176 танков. С 1944 года завод сам начал производить танки Т-34 с пушками двух калибров.

Колонны танков Т-34 перед военным парадом в Ленинграде, 7 ноября 1945 года

Липчане круглосуточно работали на предприятиях, строили на подступах к городу оборонительные укрепления и организовывали госпитали. Осенью 1941 началась эвакуация: демонтированное оборудование Новолипецкого металлургического завода и металлургического завода «Свободный Сокол» увезли на Урал, а на оставшемся оборудовании выпускали продукцию для нужд фронта. Рабочие смены длились до 16 часов, были организованы «ночные» детские сады. Трудовую повинность наложили на всех липчан, включая подростков с 16 лет, а затем и детей с 12 лет. При этом школьники продолжали учиться, а в Липецк привозили эвакуированные ясли и детские дома из соседних регионов.

Оккупация: «Воловская Хатынь» и «Шатиловский Бабий Яр»

Боевые действия на территории нынешней Липецкой области начались в ноябре 1941 года. После ожесточенных сражений фашистами были оккупированы Измалковский, Елецкий, Хлевенский, Долгоруковский, Воловский и Тербунский районы. В декабре в ходе Елецкой наступательной операции были освобождены более 400 населённых пунктов, в том числе Елец. Там располагались госпитали, аэродромы и штабы войсковых частей. Также Елец был крупным железнодорожным узлом. Из-за этого он регулярно подвергался бомбардировкам. Также два крупных эвакогоспиталя располагались на базе Липецкого курорта. Всего на территории региона располагались около 200 госпиталей.

Карта Елецкой наступательной операции 6 — 16 декабря 1941 года

В конце июня 1942 на территории Липецкой области снова разгорелись бои. В июле немцы снова оккупировали Воловский и Тербунский районы и находились там почти семь месяцев, пока территории не были освобождены зимой 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.

«Воловская хатынь». Дом, в котором содержались мирные жители, обреченные на смерть

Оккупация оставила с истории Липецкой области много страшных страниц. Одна из них — «Воловская хатынь». Воловский район подвергался оккупации дважды. С приходом немцев на территории области формировались партизанские отряды, отряды самообороны и истребительные батальоны, участники которых проходили специальную подготовку. Практически в каждом районе было не меньше двух партизанских отрядов. Они вели активную, успешную кампанию против оккупантов и принимали участие в ключевых сражениях. По воспоминаниям очевидцев, немцы боялись партизан, но не могли получить от местных жителей информацию о них. В ночь с 4 на 5 декабря 1941 года в селе Вышнее Большое советские разведчики убили 11 немцев, находившихся в доме местного жителя. В это время в доме находился ещё один немецкий солдат, которому удалось спрятаться. Он поднял тревогу, и немцы решили отомстить. В домах местных жителей они хватали всех мужчин, позже отпустив совсем маленьких детей и дряхлых стариков. У них остались 13 местных жителей, из ближайших населённых пунктов пригнали военнопленных — всего было 58 человек. Их загнали в пустующий дом, начинённый взрывными снарядами, и дом сожгли дотла. Спастись удалось только двум мужчинам, закрывшимся внутри печи. 56 человек сгорели или были застрелены при попытке выбраться из горящего дома. Сейчас на месте трагедии стоит памятник с 12 фамилиями. Личности остальных 44 погибших установить не удалось.

Памятник Воинам Красной Армии и местным жителям, сожженным заживо в декабре 1941 года. Село Вышнее Большое Воловского района Липецкой области Lounb.ru

Зимой 1941 года немцы организовали лагерь для военнопленных в селе Новотроицкое Долгоруковского района. Пленных, которых, по разным данным, могло быть от 100 человек, разместили в частично сгоревшей Троицкой церкви. Об этом рассказывают очевидцы и краеведы, но документального подтверждения эта информация не получила. Содержание липецких лагерей не финансировалось немцами, поэтому кормили пленных местные жители. Краеведы утверждают, что приходившие к солдатам женщины приносили женскую одежду, в которой из церкви удалось спасти некоторых пленных.

Памятник советским гражданам, погибшим в Шатиловском концлагере, село Ивановка Ожогинского сельсовета Воловского района Липецкой области Lounb.ru

Во время второго прихода оккупантов в Воловском районе был развернут фильтрационный лагерь. В селе Ожоги, на территории старых конюшен, содержались все показавшиеся оккупантам подозрительными местные жители, пленные и несколько фронтовиков, которых готовили к отправке в сборно-пересыльный пункт для военных в Волово. «Шатиловский концлагерь» немцы сожгли при отступлении 25 января 1943 года — вместе с пленными. Всего в огне погибли около 200 человек. Через пересыльный пункт в Волово, организованный на скотном двору, прошли восемь тысяч человек. Этот лагерь фигурировал в материалах Нюрнбергского процесса как пример нечеловеческого отношения оккупантов к военнопленным и жестокости к мирному населению.

Бои в Воловском и Тербунском районах

Высота 194,0 в трёх километрах от села Домигоры Воловского района получила название «Огурец» из-за своих очертаний на карте. Начиная с декабря 1941 года там проходили ожесточенные бои — высота несколько раз переходила из одних рук в другие. Бои проходили в несколько этапов вплоть до января 1943 года. При обороне и многочисленных штурмах высоты за всё это время погибло около пяти тысяч советских бойцов. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс «Высота». В 1966 году был установлен обелиск, в 1976 году — памятник бойцам 132-й дивизии, погибшим в 1942 году. В 2013 году мемориал реконструировали и установили новые плиты с именами защитников высоты. На высоте находится около 30 братских могил — установлены фамилии только 1,5 тысячи захороненных в них бойцов. В 2018 году месту «Высота 194.0 («Огурец»)» присвоили почетное звание Липецкой области «Рубеж воинской доблести». В 2019 году там установили ротонду с фотографиями воловцев-участников Великой Отечественной войны.

Также в историю вошёл танковый встречный бой, который начался 6 июля 1942 года рядом с населённым пунктом Тербуны (Тербунский район входил в состав Курской области). С обеих сторон в нём приняли участие около 300 танков. Пятая танковая армия сражалась в этом районе без перерыва больше недели. С Тербунов зимой 1942 началось советское контрнаступление на воронежском направлении. Воловский и Тербунский районы были освобождены в конце января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской операции. В 2010 году на третьем километре трассы Тербуны — Волово установили памятник «На линии фронта» — боевое орудие ЗИС-3 образца 1943 года. Именно там располагался тогда противотанковый ров, отделяющий друг от друга две армии. В 2014 году на границе сел Озерки и Каменка Тербунского района открыли мемориальный комплекс «Тербунский рубеж». В 2017 году он получил звание «Рубеж воинской доблести».

Читайте ранее в этом сюжете: Война: Орловская область 1941–1945 гг