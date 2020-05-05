Ольга Демиденко, 5 мая 2020, 10:47 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны Сахалинская область как отдельный субъект не существовала. Основанная в октябре—ноябре 1918 года, она до 1922 года находилась в составе Дальневосточной Республики, затем Сахалинский округ был административно-территориальной единицей Дальневосточного края. С 1938 по 1947 годы, на которые пришлись и годы Великой Отечественной войны, область входила в состав Хабаровского края.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года
От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

До начала Великой Отечественной войны на Северном Сахалине проживало 117 тыс. человек. Южная часть Сахалина, именуемая тогда «Префектурой Карафуто», входила в состав Японии. Там проживало около 400 тыс. человек: порядка 360 тыс. японцев, 23 тыс. корейцев. Около 400 человек русского населения.

К началу Великой Отечественной войны Советский Сахалин подошёл в самом сложном состоянии из всех регионов СССР: на страну совершила нападение гитлеровская Германия, а фактически «под боком» у одного из самых отдалённых регионов страны — тогда ещё «вероятный противник» — Япония.

Карафуто. Префектура и новый корпус конференц-зала. 1940-1941
Карафуто. Префектура и новый корпус конференц-зала. 1940-1941
Советские войска вступили в город Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск)
Советские войска вступили в город Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск)
П. Ломов (первый слева) с однополчанами. Участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина
П. Ломов (первый слева) с однополчанами. Участвовал в боях за освобождение Южного Сахалина

Тем не менее Советский Сахалин встретил весть о начале войны достойно, как и весь советский народ.

Из-за удалённости весть о начале Великой Отечественной войны пришла на остров к вечеру 22 июня 1941 года.

На Северном Сахалине была начата мобилизация в ряды Красной Армии. На фронт ушли более 10 тысяч сахалинцев. Те, кто остался в тылу — ковали Победу на трудовом фронте.

Уже в 1940 году на Северном Сахалине насчитывалось более 10 тысяч стахановцев, нефтедобывающий комплекс региона добыл более полумиллиона тонн нефти. С первых же дней войны нефтяники Северного Сахалина приложили все усилия для наращивания объёмов добычи нефти — фронту необходимо было топливо. С 1941 по 1945 годы нефтяная промышленность Северного Сахалина достигла рекордных показателей добычи — 2,4 млн тонн нефти.

В невероятно тяжелых условиях, учитывая, что на фронт ушли взрослые, профессиональные рабочие и инженеры, был построен Нефтепровод Оха — Комсомольск-на-Амуре.

Нефтепромысел на Сахалине
Нефтепромысел на Сахалине
Агитационный плакат в период войны
Агитационный плакат в период войны

С не меньшим упорством трудились в годы Великой Отечественной войны шахтёры Сахалина. Уже в первый военный 1941 год шахтёры выдали на гора 687 тыс. тонн угля. Всего же за годы войны на Северном Сахалине было добыто 2 млн тонн угля.

Без сна и отдыха работали рыбаки островного региона. Рыбацкие сейнеры выходили в море без передышки. Круглосуточно работали 20 крупных рыбозаводов, 5 баз с посольными ёмкостями. Рост добычи увеличивался из года в год, с 1941 по 1945 годы рыбаки Советского Сахалина добыли свыше 1 млн центнеров рыбы.

Очень тяжело было на лесозаготовках: из малонаселённого региона ушли на фронт тысячи трудоспособных мужчин, к лесозаготовкам привлекали женщин, стариков и детей. Тем не менее за военные годы островные лесозаготовители дали стране свыше 1 млн кубометров древесины.

На советской части острова в военные годы были построены промышленные комбинаты по производству мебели, бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, увеличилось производство кожевенных изделий, шорно-седельных изделий, обуви, меховой одежды и обуви для фронта.

Шахта. Сахалинская область
Шахта. Сахалинская область
ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»
Известный буровик Григорий Трафимович Подшивайлов (слева) за работой
Известный буровик Григорий Трафимович Подшивайлов (слева) за работой

Не остановило работу и сельское хозяйство, даже несмотря на то, что работать приходилось в основном подросткам и женщинам. Они смогли увеличить посевные площади, в основном под картофель и другие овощи. Всё — для фронта, всё — для Победы!

Советский Сахалин в годы войны жил и работал, как и вся страна — терпя огромные лишения, без сна и отдыха работая на нужды фронта, помогая своим воюющим отцам, мужьям, братьям и сыновьям.

Врагу не место у границ СССР!

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Войска Красной Армии добили фашистского зверя в его логове — Берлин был повержен, Германия подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Но Вторая мировая война не была закончена.

У самого порога Советского Союза стоял хорошо вооружённый и очень коварный враг — милитаристская Япония.

Уже давно историки нашли множество доказательств союзничества Японии с гитлеровской Германией. На счету японских военных были такие чудовищные преступления против человечности, перед которыми меркнут даже зверства фашистских палачей: вырезанный и залитый кровью китайский Нанкин, «Отряд 731», где ставились дикие по своей жестокости эксперименты над беременными китайскими женщинами. Продолжали гибнуть солдаты и офицеры союзников СССР в той войне — США и Великобритании.

Японский пограничник на посту
Японский пограничник на посту

Верный своим союзническим обязательствам, взятым на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, Советский Союз присоединился к ультиматуму западных держав, объявив войну Японии.

8 августа 1945 года в 11:00 по забайкальскому времени народный комиссар, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии Наотаке Сато о том, что Советский Союз объявил войну Японии, а также о том, что с 9 августа 1945 года советское правительство будет считать себя воюющим с Японией.

Ровно через одну минуту после наступления полуночи 9 августа Красная Армия начала вторжение одновременно на трёх фронтах к востоку, западу и северу от Маньчжурии.

Сахалинская область. 1945
Сахалинская область. 1945
В городе Сикука (в наст. время Поронайск). 1945
В городе Сикука (в наст. время Поронайск). 1945
Советская пехота переходит границу Маньчжурии. 9 августа 1945 г
Советская пехота переходит границу Маньчжурии. 9 августа 1945 г

Советские войска провели блестящую Маньчжурскую операцию, освободили северный Китай и Корею.

Сахалин стал советским!

11 августа командование 2-го Дальневосточного фронта приступило к операции по освобождению Южного Сахалина от японцев. Проведение операции было возложено на 16-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Леонтия Черемисова и Северную Тихоокеанскую военную флотилию под командованием вице-адмирала Владимира Андреева.

Леонтий Георгиевич Черемисов
Леонтий Георгиевич Черемисов

Нашим войскам противостояли японская 88-я пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта Тоитиро Минэки, части пограничной охраны, отряды резервистов.

Наступление советских войск завершилось победой и полной капитуляцией Японии на Сахалине 25 августа 1945 года. Последними боевыми действиями на острове стал десант на порт Маока (Холмск), через который японцы пытались вывозить ценности и эвакуировать оставшихся военных. В результате операции в плен было взято 18 320 солдат и офицеров противника.

Советские войска на улице Маока (в наст. время Холмск). 1945
Советские войска на улице Маока (в наст. время Холмск). 1945
Советские подводные лодки в Маоко (в наст. время Холмск). 1945
Советские подводные лодки в Маоко (в наст. время Холмск). 1945

Курилы — советские!

С 18 августа по 1 сентября была проведена десантная операция по освобождению Курильских островов от японцев.

К началу операции на Курильских островах оставалась японская военная группировка численностью свыше 80 тыс. солдат и офицеров, более 200 орудий, 60 танков. Аэродромы на Курилах были рассчитаны на 600 самолётов, но, как отмечают военные историки, авиация к тому моменту была отозвана.

А.Н. Микоян в сопровождении Маршала Советского Союза А.М. Василевского осматривает порт Одомари (в наст. время Корсаков). Сентябрь 1945
Бойцы 179-го стрелкового полка на железнодорожной станции Котон (ныне с. Победино) в первые дни после её освобождения. 1945
В августе 1945 в порту Одомари (в наст. время Корсаков)
Остров Матуа. Сдача в плен 41-го отд. пехотного полка императорской армии Японии
Южный Сахалин, освобожденный солдатами Красной Армии от японских захватчиков. Август 1945
Регулировщик в Одомари (в наст. время Корсаков)
Советские военные корабли на Южном Сахалине. Сентябрь1945
Советские военные у здания суда города Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск.) Сентябрь 1945
Советские солдаты на набережной реки Сунгари в Харбине
Праздник Победы. Александровск-Сахалинский. 1945

Но остановить Советскую Армию, победившую фашизм, уже ничто не могло. Япония была полностью повержена, часть Курильских островов перешла во владение СССР.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан пакт о безоговорочной капитуляции Японии. Со стороны СССР его подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Его имя сегодня носит остров Малой курильской гряды.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года
От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

Герои Сахалина и Курил

Герой Советского Союза Леонид Миронов. Звание присвоено за образцовое выполнение заданий командования во время Советско-японской войны. Сторожевой корабль под его командованием (СКР-2) преобразован в гвардейский. Леонид Миронов также награжден орденами Ленина — дважды, орденом Красного знамени — дважды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды, медалями.

Герой Советского Союза Леонид Миронов
Герой Советского Союза Леонид Миронов

Герой Советского Союза Иван Юмашев — звание присвоено за подвиг в ходе Курильской десантной операции.

Герой Советского Союза Иван Юмашев
Герой Советского Союза Иван Юмашев

Герой Советского Союза Тимофей Почтарев — во время Курильской операции подразделение майора Почтарева захватило штаб японского батальона, принудило к капитуляции в несколько раз превосходящие силы врага.

Герой Советского Союза Тимофей Почтарев
Герой Советского Союза Тимофей Почтарев

Только за Курильскую десантную операцию девять советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

Открытие памятника воинам погибшим в августе 1945 года при освобождении Маока ( в наст. время Холмск). 1945
Открытие памятника воинам погибшим в августе 1945 года при освобождении Маока ( в наст. время Холмск). 1945