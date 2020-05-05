5 мая 2020 | Время чтения 12 мин

В годы Великой Отечественной войны Марий Эл стала единым тыловым фронтом. На территории республики сражения велись в основном за станками заводов, за штурвалами тракторов на колхозных полях, на строительных работах. Жители республики собирали средства и товары первой необходимости для Красной армии, делали всё, что было возможно.

Елена Зорина, , 08:30 — REGNUM Безымянные герои

Сборка артиллерийских стереотруб на заводе № 297 г. Йошкар-Олы

Когда в регион пришла весть о начале Великой Отечественной войны, в республике отмечалось 20-летие автономии. В Йошкар-Оле в полдень на Юбилейной площади на праздничный митинг собралось множество жителей города. В разгар праздника было объявлено о вероломном нападении Германии на СССР. Как отмечает в одном из материалов Национальная библиотека Марий Эл имени С.Г. Чавайна, праздничные митинги, народные гуляния переросли в массовую демонстрацию гнева и возмущения собравшихся людей. Только в первые пять дней войны в военные комиссариаты республики поступило более 10 тыс. заявлений с просьбой об отправке на фронт. Марийская партийная организация мобилизовала в Красную армию более половины своего состава. Ушли на фронт более 25 тыс. комсомольцев. Каждый третий из них был добровольцем. Почти каждый четвертый житель республики с оружием в руках защищал Родину. По данным книги Памяти «Они ковали победу», на фронт из республики ушли 142 537 человек, 74 878 человек погибли на поле брани, пропали без вести, умерли от ран, полученных в боях.

Волжский оборонительный рубеж

Особой страницей истории военного тыла Марийской республики стало сооружение оборонительных рубежей вдоль левого берега Волги для защиты на случай прорыва сюда противника. В соответствии с решением ГКО СССР и постановлением Марийского обкома ВКП (б) и СНК МАССР строительство оборонительного вала от устья Ветлуги до реки Парат протяженностью 125 км началось в ноябре 1941 года. В его сооружении приняли участие почти 30 тыс. человек. В лютые морозы зимы 1941−1942 годов, испытывая огромные недостатки в питании, одежде, жилье (ночевали в дощатых бараках, жили в наспех вырытых землянках), юноши и девушки, мобилизованные из колхозов по законам военного времени, проявили подлинный героизм. Промерзшую землю долбили ломами, кирками, вручную сверлили буром, взрывали толом, отогревали кострами. Обмораживались, голодали, болели, калечились, но в установленные сроки построили сотни блиндажей и землянок, вручную вырыли десятки километров траншей, окопов, противотанковых рвов. Рубежи, к счастью, не понадобились, но строительство их еще раз продемонстрировало монолитное единство фронта и тыла. Остатки оборонительного рубежа в марийских лесах и по берегам реки Волги сохранились до нашего времени.

На строительстве Волжского оборонительного рубежа. 1941

Река Парат. Здесь проходил Волжский оборонительный рубеж © Андрей Дьячков

Формирование войсковых соединений

В годы войны на территории республики были сформированы воинские соединения. В Волжске была укомплектована 107-я отдельная стрелковая бригада, в Суслонгере, Красногорском и Илети — 102-я и 105-я гаубичные артиллерийские бригады резерва Главного командования, в Сурке и Йошкар-Оле — 46-я запасная стрелковая бригада. Комплектование и подготовка воинского состава проходили в сложнейших условиях и не везде без проблем. Печальную известность получило воинское соединение, дислоцированное в Сурке, в котором из-за преступно-халатного отношения командования и злоупотреблений сложились невыносимые условия содержания личного состава. Относительный порядок в нём был установлен лишь после приезда туда маршала Климента Ворошилова. В целом же задача формирования армейских частей на марийской земле была выполнена. Бойцы и командиры этих воинских соединений, среди которых было много уроженцев республики, героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Добровольцы Йошкар-Олинской государственной типографии №1 перед уходом на фронт. 1941

Выпускники Йошкар-Олинского аэроклуба имени Наты Бабушкиной. 1942

Начальник Йошкар-Олинского аэроклуба, будущий Герой Советского Союза Ахмет-Хан Канкошев (справа)

Парашютисты Осоавиахима Марийской АССР

Личный состав 3-го запасного авиационного полка. Павловский аэродром, Марийская АССР. 1943-1945

Парад на стадионе «Медик». Йошкар-Ола. 1943-1945

Промышленность Марийской АССР — фронту

На момент начала Великой Отечественной войны в Марий Эл, которая тогда являлась Марийской АССР, проживали 579 809 человек. Уже в июле — начале августа 1941 года в республику приехали около 33 тыс. эвакуированных граждан, в основном это были жители Белоруссии, Украины, Молдавии, прибалтийских республик, Калининской, Смоленской, Мурманской, Тульской, Курской, Воронежской, Ростовской, Орловской областей, Москвы и Московской области, Ленинграда и Ленинградской области. Директивное указание Марийского обкома ВКП (б) и Совнаркома Марийской АССР от 1 июля 1941 года, направленное в райкомы партии и райисполкомы, призывало перестроить всю работу республики на военный лад, мобилизовать все силы для разгрома врага, усилить выполнение производственных заданий всеми предприятиями. Также в годы войны в Марийскую АССР прибыло оборудование 27 промышленных предприятий. В их числе три крупных предприятия: завод № 297, завод № 298, завод № 185. Завод № 297 эвакуировался с Ленинградского и Московского оптических заводов, одесского завода «Кинап». С весны 1942 года завод стал выполнять государственные заказы по выпуску оптических прицелов для танков, артиллерии, винтовок. Завод № 298 был создан на базе эвакуированного оборудования Московского прожекторного завода. С ноября 1941 года было развернуто производство силовых, зарядных станций и агрегатов. С 1943 года завод стал выпускать низковольтную электротехническую аппаратуру и приборы для освещения «Луч». Завод № 185 начал свое производство на основе оборудования киевского завода кассовых аппаратов «13 лет Октября». С сентября 1941 года до середины 1943 года предприятие выпускало 45-мм осколочные артиллерийские снаряды, а с августа 1943 года снабжало фронт авиабомбами.

Работа промышленных предприятий, выпускавших оборонную продукцию, пересекалась с деятельностью научно-исследовательских учреждений и конструкторских бюро. В начале августа 1941 года в Йошкар-Олу был эвакуирован из Ленинграда Государственный оптический институт (ГОИ). Специалисты этого научного учреждения под руководством видного ученого Академии наук СССР С.И. Вавилова помогали заводу № 297 в освоении, изготовлении и совершенствовании оптической продукции для авиации, артиллерии, Военно-Морского флота. В экспериментальных мастерских началось серийное производство продукции, было выпущено 84 различных прибора и объекта, разработаны новые методы-инструкции 36 наименований. В годы войны в ГОИ создали более совершенный макет микроскопа, увеличивающего в 20 тысяч раз. В Йошкар-Оле успешно велась работа над длиннофокусными и светосильными объективами для аэросъемки, были разработаны объективы «Телемар» (телескопический марийский), «Фотоснайпер», «Таир».

В этот же период в столицу республики было эвакуировано Государственное союзное особое конструкторское бюро № 43 (ОКБ-43) из Ленинграда. В период войны сотрудники ОКБ-43 проводили опытно-конструкторские работы по артиллерийско-стрелковому вооружению, создавали проекты и чертежи универсальных пулеметных станков, броневых башенных установок 45-мм танковой пушки, автоматических пушек-таранов.

Оборонную продукцию выпускали и местные заводы. Завод № 168 в Волжске на базе Лопатинского древкомбината изготовлял приклады для винтовок и лыжи для бойцов Красной армии, с ноября 1942 года начал проводить работы по подготовке производства самолетов. Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова в рабочем поселке Звенигово выпускал фугасные аэробомбы, аэросани. Марийский целлюлозно-бумажный комбинат являлся основной базой по производству разных сортов высококачественной технической бумаги и целлюлозы. Теплоизоляционная бумага применялась при изготовлении не только жилетов, телогреек для бойцов Красной армии, но и для теплоизоляционной защиты некоторых видов вооружения. Стекольные заводы «Мариец», «Красный стекловар», завод им. Ленина изготовляли техническое стекло, бутылки для горючей смеси, армейские фляги, аптечную посуду.

В конце ноября 1942 года на Йошкар-Олинском витаминном заводе (сейчас это ОАО «Марбиофарм») состоялся первый выпуск витаминных галет, витаминизированных напитков — водки, кваса и морса.

По решению СНК СССР от 18 августа 1941 года в Йошкар-Оле началось строительство паротурбинной электростанции мощностью 5тыс кВт. На строительстве станции работали 400 человек, в основном работы вели женские бригады по 30 человек. Трудились днем и ночью, без выходных. Труд был преимущественно ручной. Монтировались турбоагрегаты, эвакуированные с Полтавской электростанции, и два котла второй ТЭЦ Мосэнерго. 21 сентября 1943 года электростанция вошла в строй, и предприятия города перестали испытывать перебои в снабжении электроэнергией.

В июле 1941 года в Йошкар-Олу была эвакуирована Ленинградская военно-воздушная академия. Размещенная в здании Марпединститута, она за годы войны подготовила свыше 2 тыс. авиационных инженеров для ВВС страны.

Офицеры Ленинградской военно-воздушной академии, эвакуированной в Йошкар-Олу, производят ремонт самолёта. 1943

Построение перед вручением дипломов выпускникам инженерного факультета Ленинградской военно-воздушной академии, эвакуированной в Йошкар-Олу. 4 апреля 1943

Колхозы республики — Красной армии и всей России

Колхозы после начала войны также были вынуждены перенастроить работу на военный лад. Поскольку большая часть мужчин ушла на фронт, не только на заводах и фабриках, но и на полях региона основная работа легла на плечи женщин. Уже 27 июня 1941 года в газете «Марийская правда» было опубликовано письмо трактористок Йошкар-Олинской МТС женщинам республики с призывом заменить мужчин на заводах, колхозных полях. 10 июля женщины города Волжска тоже обратились ко всем женщинам Марийской АССР с призывом заменить на производстве мужчин, ушедших на фронт. Эти призывы повсюду встретили широкий отклик. Тысячи женщин, девушек с первых дней войны пошли в заводские и фабричные цеха, на стройки, колхозные поля и фермы, на все возможные участки работ.

Бригада лесорубов слушает фронтовые сводки. Йошкар-Олинский лестрансхоз. 1943

В годы войны только на территории Йошкар-Олы работали семь колхозов. В 1941 году республика приняла свыше 7,5 тысяч голов скота, эвакуированного из Смоленской области, для его размещения было построено 140 ферм. В 1942 году колхозы города выполнили план весеннего сева на 129,9%; государственное задание 1944 года по поголовью крупного рогатого скота реализовали на 105,5%, по свинопоголовью — на 146,7%, по овцепоголовью — на 138%. Наиболее тяжёлым выдался 1943 год. В колхозах осталось лишь 60% трудоспособных работников, хуже стало и с техникой. Для весеннего сева не хватало почти 84 тыс. центнеров семян зерновых. Однако сев всё-таки был завершен благодаря личному внесению семян представителями крестьянства.

За период войны труженики сельского хозяйства Марийской АССР дали Родине более 21,7 млн пудов хлеба — кинде (это около 50 пудов от каждого жителя военного тыла республики), около 4 млн пудов картофеля, свыше 1,34 млн пудов мяса, много овощей, молока, масла, яиц, шерсти, продукции льна, конопли, различного сырья. Сами же рабочие в основном питались картошкой. Она составляла и основу хлеба, в который замешивалась мука из растолченных стеблей и зерен лебеды, конского щавеля, древесной коры, желудей и т.п. Ели торф, глину.

Комсомольско-молодёжная бригада Йошкар-Олинского лестрансхоза. 1945

Всенародный фонд обороны

Трудящиеся Йошкар-Олы принимали активное участие в создании всенародного фонда обороны. После подвига лётчика Николая Гастелло пионеры средней школы №6 Йошкар-Олы выступили инициаторами сбора средств на постройку боевого самолета имени Гастелло. Они собрали для этой цели 2577 рублей. Призыв подхватили школьники республики — в сборе средств приняли участие 2877 человек, они собрали в общей сложности 19 447 рублей.

Первый состав фронтовой бригады артистов госфилармонии Марийской АССР

Артисты фронтовой бригады госфилармонии Марийской АССР исполняют марийский народный танец

Артисты фронтовой концертной бригады госфилармонии Марийской АССР в гостях у летчиков 3-го Украинского фронта. 1944

В ответ на историческое наступление советских войск под Сталинградом осенью 1942 года по всей стране начался сбор средств на строительство танковых колонн и самолетов. На 2 января 1943 года от жителей города поступило 93 тыс. рублей на постройку авиаэскадрильи «Марийский колхозник». Всего к середине 1943 года на строительство авиэскадрильи было собрано от горожан 1,37 млн рублей, а на танковые колонны — более 2 млн рублей. Преподаватели, сотрудники и студенты Поволжского лесотехнического института в Йошкар-Оле весной 1943 года собрали 76 300 рублей на строительство танка «25 лет ПЛТИ». В марте 1944 года колхоз «Трудовик» Йошкар-Олинского городского совета выделил 100 тыс. рублей на приобретение самолета под названием «Трудовик». Члены колхоза «Память Кирова», расположенного в городской черте, собрали 15 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Марийский богатырь». Комсомольцы развернули сбор средств на постройку авиаэскадрильи «Марийский комсомолец». В январе 1945 года эскадрилья бомбардировщиков Пе-2 в составе 10 самолетов отбыла на фронт в направлении Восточной Пруссии.

Кроме того, в 1941—1942 гг. из Марий Эл было направлено фронтовикам 20 вагонов подарков с продуктами питания, теплыми вещами. К 26-й годовщине Красной армии йошкаролинцы послали воинам 730 кг мяса, 1500 кг пшеничной муки, 450 кг соленых и сушеных грибов. В начале 1945 года в подшефный госпиталь отправлено 80 кг табака, 650 кисетов, 250 носовых платков, 2500 конвертов и другие подарки.

Трудящиеся Марийской АССР готовят первомайские подарки для бойцов на передовой

Госпитальная служба

На основании распоряжения Совнаркома СССР от 2 сентября 1941 г. на базе Марийской зобной станции на 350 человек, находившейся в селе Кожла-сола Звениговского района Марийской АССР (ныне поселок Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл), был развернут эвакогоспиталь № 3071. Он начал работать 18 декабря 1941 года в составе 25 врачей, 76 медсестер, 86 санитаров. По своему профилю госпиталь специализировался на челюстно-грудных ранениях. Медработники сделали всё возможное, чтобы обеспечить эвакогоспиталь всем необходимым и тщательно подготовить к приему раненых и больных. Первый эшелон с ранеными (106 человек) прибыл на железнодорожную станцию 43-й км 6 января 1942 года. Всего за годы войны через эвакогоспиталь прошло около 10 тыс. раненых (216 человек умерло), из них 6396 были выписаны годными к продолжению службы, проведено 5148 операций, 786 переливаний крови, работали сапожная и столярная мастерские для разработки суставов прооперированным.

Студентки Марийского педагогического института, окончившие курсы медсестёр. Козьмодемьянск. 1942

Кроме того, постановлением Совнаркома Марийской АССР от 24 июня 1943 г. были организованы интернаты для инвалидов Великой Отечественной войны на базе санатория «Миняшкино» на 140 койко-мест и интернат для инвалидов-слепых на 100 койко-мест в селе Вершино-Сумское Еласовского района Марийской АССР.

Также в республике работали в поселке Сурок — 447-й эвакогоспиталь Народного комиссариата обороны и 1686-й эвакогоспиталь, который также располагался еще в посёлке Суслонгер Звениговского района.

Живая память

53 уроженца Марий Эл были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

Торжественный митинг на Юбилейной площади Йошкар-Олы 9 мая 1945

На начало апреля текущего года в республике проживали 158 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. 1141 вдова погибших (умерших) инвалидов и участников войны. 34 военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 20 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 41 бывший несовершеннолетний узник концлагерей и 3 643 труженика тыла.